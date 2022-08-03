MIRROR下年約滿盛傳拆夥變「鏡碎」 知情人士爆鏡仔解約有一大難題

MIRROR紅館演唱會上周四（7月28日）發生嚴重意外，一塊巨型屏幕從高處墜下，擊中兩名舞者，其中一人是女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）的男朋友李啟言（阿Mo），傷勢嚴重，經手術後現於伊利沙伯醫院深切治療留醫，情況危殆。意外發生後，外界盛傳MIRROR與ViuTV簽下的五年合約，將於下年約滿或成「鏡碎」。