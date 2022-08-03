MIRROR下年約滿盛傳拆夥變「鏡碎」 知情人士爆鏡仔解約有一大難題
MIRROR下年約滿 盛傳有人離巢單飛
MIRROR紅館演唱會上周四（7月28日）意外嚴重發生後，鏡粉關注MIRROR成員心理狀況之餘，更有人擔心MIRROR 12子的去向，另一方面網上盛傳MIRROR部份成員將於下年離巢單飛，事關MIRROR於2018年成軍，當時與ViuTV只簽下五年合約，下年即將約滿，若有人單飛，MIRROR將變「鏡碎」。
MIRROR簽下「五年死約、五年生約」
外界盛傳MIRROR下年約滿將成「鏡碎」，但有知情人士透露，MIRROR與ViuTV、MakerVille方面簽下五年死約、五年生約，合約期共十年。而MIRROR的經理人公司有續約優先權，即MakerVille擁有續約定權，鏡仔無權單方面提出解約。若果鏡仔與公司提早結束賓主關係，只得兩個方法，一是雙方達成共識，二是入稟提出訴訟推翻合約。
網民揣測：Ian似最想走
MIRROR與MakerVille的「五年死約」將於下年約滿，有網民揣測邊位鏡仔最快飛單，以及倘若單飛後的去向。Ian陳卓賢呼聲最高，網民認為：「Ian似最想走，去英皇」、「Ian都幾慘，公司唔畀資源佢，啲歌要自己作」。另有網民分析，Edan呂爵安、Lokman楊樂文、Stanley邱士縉可以拍戲拍劇；Jer柳應廷可以繼續歌唱事業。而Anson Lo本身多忠粉，估計可以繼續發展；不過就猜測姜濤可能因此退休。亦有網民認覺只有Jeremy李駿傑及Anson Lo可以單飛，隨即被反駁：「Jeremy咪玩啦！」
鏡粉發聲明 籲涉事公司停止推卸
MIRROR上周四（7月28日）發生嚴重意外後，一群鏡粉自發開設IG帳戶並發聲明，表示心情沉重，如鯁在喉。同時列出4大要求，希望MakerVille向大眾交代因事故受害表演者的身心支援以及保障其生計的具體方案重，制定具體方案，改善旗下全職及合約藝人與員工在工作上的福利及提供足夠勞工保障，要求政府相關部門承諾改善大型表演舞台的租用、管理及審批程序的系統性問題，以及要求涉事公司停止相互推卸。
聲明全文如下：
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