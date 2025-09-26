MIRROR全體疑缺席叱咤頒獎禮 商台列席名單消失！引爆廣告商縮沙危機
今日有媒體爆出震撼彈！消息指MIRROR將缺席2026年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，與商台的合作傳出裂痕，消息一出立即令鏡粉和其他樂迷熱議！不少人擔心最喜愛組合缺席，更波及廣告商嘅一切打算！
商台記者會名單未見MIRROR？
廣告業內人士爆料，下月20日商台記者招待會竟然未見MIRROR在名單之列，意味明年頒獎禮將迎來空前冷洗。以往鏡仔出新歌必定商台宣傳，現在卻不見影蹤，甚至部分成員新作僅靠社交平台自宣，（Jer柳應廷最近推出的新歌《記憶倒行》，同樣未有到商台接受訪問，整首歌的宣傳工作全靠他本人及一眾粉絲在網上積極推廣。）而唔少鏡仔成績長期徘徊榜外，引發粉絲熱議是否與商台關係已生變。
贊助商反應受影響
鏡仔缺席消息傳出後，廣告贊助商立即卻步，不少業內人士暗示今年門票與贊助收入恐怕受衝擊。有人留言「公司喺度扭緊啫」，也有人慶幸：「課返鏡仔身上面較好，課叱咤入場卷真係唔抵」，反映出粉絲對頒獎安排愛恨交纏。
網民嘆獎項早失去意義：903賽制一早玩爛哂
不少鏡粉煩惱，若偶像缺席，是否還要投票支持MIRROR爭取「最喜愛組合」獎。有網民直言：「票都係要投最組/最男/最歌」，亦有人認為極可能今年MIRROR只爭「最喜愛」一獎。報道一出，其他歌迷表示：「俾翻啲機會俾其他歌手拎我最喜愛男歌手啦」、「唔去都好 903賽制一早玩爛哂」、「Collar終於有機會組合金」。
MIRROR歷年《叱咤》成績表一覽
距離2026年1月頒獎禮還有一段日子，粉絲及業界人士紛紛揣測未來走向。睇返MIRROR過去幾年在《叱咤》嘅成績表，過去4年「叱咤樂壇我最喜愛的組合」都係MIRROR，可見粉絲叫座力相當強勁！
- 2019年：MIRROR其後奪得「叱咤樂壇我最喜愛的組合最後五強」
- 2020年：《IGNITED》奪得「專業推介叱咤十大 – 第三位」；姜濤獲選「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，另憑《蒙著嘴說愛你》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，成為該獎項的歷屆最年輕得獎者。
- 2021年：MIRROR奪得「叱咤樂壇我最喜愛的組合」；叱咤樂壇組合（銀獎）；姜濤則再次榮獲「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，並憑《Dear My Friend,》獲頒「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」等。
- 2022年：MIRROR獲頒叱咤樂壇組合（金獎）、叱咤樂壇我最喜愛的組合，Jeremy同時奪得叱咤樂壇生力軍男歌手（金獎），Ian則獲頒叱咤樂壇唱作人（銅獎）。
- 2023年：叱咤樂壇我最喜愛的組合、叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎 – 《濤》（姜濤）
- 2024年：叱咤樂壇我最喜愛的組合（連續 4 年獲得）、叱咤樂壇男歌手（金獎） – Ian 陳卓賢 – 叱咤樂壇唱作人（金獎） – Ian 陳卓賢 – 叱咤樂壇至尊唱片大獎 – Ian 陳卓賢 – 叱咤樂壇我最喜愛的歌曲 – 《好得太過份》（姜濤）
