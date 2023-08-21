傳MIRROR年尾頒獎禮NO SHOW 2大原因分析同「搵真銀」有關！
傳MIRROR缺席音樂頒獎禮2大原因
由於缺席頒獎禮，隨時影響鏡仔獲獎機會，不少粉絲大為緊張，尤其鏡仔獨立發展每每需要年度頒獎禮的「加持」和認同，但據了解，MIRROR及其管理團隊已向電台發出「不會出席頒獎禮」通知，有指背後2大原因是因為明年初MIRROR將要籌備2022年紅館演唱會的「補場」、另有多個「搵真銀」的跨年甚至海外商業演出，加上還有兩位成員要準備個人單飛演唱會，故此為求公平劃一全團缺席頒獎禮。
網民關注《叱咤》或成最大輸家
不過頒獎禮作為電台年度吸引廣告商贊助的盛事，過去三年贊助商加上Fans投票都與MIRROR號召力掛勾，MIRROR未能現身領獎，極有可能影響電台的收入！回顧上屆各項頒獎禮，當疫情去到尾聲，重辦實體頒獎禮的除了1月1日晚的商業電台，還有11月27日《KKBOX香港風雲榜2022》、12月23日「Yahoo人氣搜尋大獎」以及12月29日「新城勁爆頒獎禮2022」，因為姜濤腳傷關係，眾多音樂頒獎禮中只有《叱咤》能成功召集12子全員登台領獎及演出，其餘三個頒獎禮MIRROR都係唔齊人情況下現身領獎，不過只係個別成員上台領獎，都能掀起現場氣氛。
鏡粉估MIRROR接跨年倒數活動
有消息指：「MIRROR今年會缺席所有頒獎禮，包括叱咤。」不少鏡粉都很擔心「我最喜愛組合」及「我最喜愛男歌手」等獎項會花落誰家。更有鏡粉估計可能MIRROR接了跨年倒數活動，因而選擇不出席年尾有關頒獎禮，另外更有人指這些消息的來源是來自電台高層。
林海峰做姜濤嘉賓 重演「頒叱咤」原來被其他Fans指控不公
早前姜濤首場演唱會邀請到林海峰做嘉賓。林海峰在台上總結了姜濤在叱咤的威水史，更表示自己在叱咤頒獎畀姜濤之後人氣急升，仲話：「你真係要努力，你努力唔係話你口中嘅咩『衝出亞洲，成為亞洲第一』或者『紅過羅湖』嗰啲，而係姜B嘅努力就係為咗林公子嘅成就。」兩人亦在台上互相吹捧，重演頒獎一幕，不過今次就由姜濤頒「我最喜愛頒獎嘉賓」的獎項畀林海峰：「我應承大家我會繼續努力頒獎畀佢（姜濤）」，雖然笑爆全場，但原來在其他Fans群中，亦有反對聲音，認為林海峰作為。
去年MIRROR成員叱咤奪8獎 重溫「花生」時刻
今年初的叱咤樂壇頒獎禮，MIRROR以組合姿態奪得「叱咤奪得樂壇組合」金獎及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」2個獎項，姜濤奪2個個人獎（《作品的說話》奪叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎、《鏡中鏡》奪叱咤十大第四位）、Ian陳卓賢奪2個個人獎（《留一天與你喘息》奪叱咤十大第七位、叱咤樂壇唱作人銅獎）、Anson Lo叱咤樂壇我最喜愛的男歌手，以及Jeremy奪叱咤樂壇生力軍男歌手金獎。
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