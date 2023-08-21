傳MIRROR年尾頒獎禮NO SHOW 2大原因分析同「搵真銀」有關！

近年MIRROR及其成員在多個頒獎禮上都是焦點，橫掃不少專業推介獎項以及樂迷投票「我最喜愛」殊榮，Wyman及林海峰早在2021年已曾講笑建議舉辦「唔計MIRROR頒獎禮」，沒想到近日竟傳出MIRROR將會缺席2023年尾及2024年初所有頒獎禮，消息一出震動網絡，惹來鏡粉不滿。意味今年出單曲的鏡仔無緣台上角逐新人獎，對主辦單位相信亦構成巨大衝擊！