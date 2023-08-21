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傳MIRROR年尾頒獎禮NO SHOW 2大原因分析同「搵真銀」有關！

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近年MIRROR及其成員在多個頒獎禮上都是焦點，橫掃不少專業推介獎項以及樂迷投票「我最喜愛」殊榮，Wyman及林海峰早在2021年已曾講笑建議舉辦「唔計MIRROR頒獎禮」，沒想到近日竟傳出MIRROR將會缺席2023年尾及2024年初所有頒獎禮，消息一出震動網絡，惹來鏡粉不滿。意味今年出單曲的鏡仔無緣台上角逐新人獎，對主辦單位相信亦構成巨大衝擊！

傳MIRROR缺席音樂頒獎禮2大原因

由於缺席頒獎禮，隨時影響鏡仔獲獎機會，不少粉絲大為緊張，尤其鏡仔獨立發展每每需要年度頒獎禮的「加持」和認同，但據了解，MIRROR及其管理團隊已向電台發出「不會出席頒獎禮」通知，有指背後2大原因是因為明年初MIRROR將要籌備2022年紅館演唱會的「補場」、另有多個「搵真銀」的跨年甚至海外商業演出，加上還有兩位成員要準備個人單飛演唱會，故此為求公平劃一全團缺席頒獎禮。

網民關注《叱咤》或成最大輸家

不過頒獎禮作為電台年度吸引廣告商贊助的盛事，過去三年贊助商加上Fans投票都與MIRROR號召力掛勾，MIRROR未能現身領獎，極有可能影響電台的收入！回顧上屆各項頒獎禮，當疫情去到尾聲，重辦實體頒獎禮的除了1月1日晚的商業電台，還有11月27日《KKBOX香港風雲榜2022》、12月23日「Yahoo人氣搜尋大獎」以及12月29日「新城勁爆頒獎禮2022」，因為姜濤腳傷關係，眾多音樂頒獎禮中只有《叱咤》能成功召集12子全員登台領獎及演出，其餘三個頒獎禮MIRROR都係唔齊人情況下現身領獎，不過只係個別成員上台領獎，都能掀起現場氣氛。

mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt Yahoo搜尋人氣大獎 MIRROR上台掀起全場高潮。
去年年尾Yahoo頒獎禮，12缺1的MIRROR被安排壓軸出場，團隊分別獲得三個大獎，分別是人氣票選組合、本地音樂組合、及憑《BOSS》奪人氣歌曲，加上當中5位成員包括姜濤（4獎）、Edan呂爵安（3獎）、Ian陳卓賢（1獎）、Jer柳應廷（1獎）、Anson Lo盧瀚霆（1獎）也以個人姿態共擸得10個獎項，所以對MIRROR整個團隊而言，可算是整晚大贏家，難怪隊長Lokman（楊樂文）於台上表示，希望來年能夠集齊12子齊人合作開拍電影。（圖片來源：Yahoo LIVE HK）
mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt 新城勁爆頒獎禮2022 mirror 紅爆的MIRROR組合加成員總共掃走9個獎最多。
新城頒獎禮上MIRROR只有9個成員現身，除了姜濤腳傷，Alton及Tiger都請了病假，雖然唔齊人都都憑團隊及個 人身份合計掃走9個大獎繼續做大贏家！（圖片來源：東方新地）

鏡粉估MIRROR接跨年倒數活動

有消息指：「MIRROR今年會缺席所有頒獎禮，包括叱咤。」不少鏡粉都很擔心「我最喜愛組合」及「我最喜愛男歌手」等獎項會花落誰家。更有鏡粉估計可能MIRROR接了跨年倒數活動，因而選擇不出席年尾有關頒獎禮，另外更有人指這些消息的來源是來自電台高層。

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去年11月尾首次踏上風雲榜舞台嘅MIRROR，因為姜濤腳傷唔齊人，為大家送上〈 Innerspace 〉同〈 Boss 〉（圖片來源：KKBOX提供）
mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt 叱咤樂壇 頒獎典禮 AK很高興MIRROR於年初便已得到好成績
經歷去年演唱會墮屏事件，MIRROR於去年尾新城及今年初商台頒獎禮也能得到好成績，就連訪問話題亦容易成為焦點。（圖片來源：my903.com 商業電台）
mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt 叱咤樂壇 頒獎典禮
無論分拆或組合身份，MIRROR都為頒獎禮主辦單位帶來不少關注度。（圖片來源：my903.com 商業電台）
mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt 叱咤樂壇 頒獎典禮 Ian對自己成為認可的唱作歌手大為高興。
Ian作為唱作歌手屢獲殊榮，但好有可能因為要籌備個人及組合演唱會而缺席各大頒獎禮！（圖片來源：my903.com 商業電台）

林海峰做姜濤嘉賓 重演「頒叱咤」原來被其他Fans指控不公

早前姜濤首場演唱會邀請到林海峰做嘉賓。林海峰在台上總結了姜濤在叱咤的威水史，更表示自己在叱咤頒獎畀姜濤之後人氣急升，仲話：「你真係要努力，你努力唔係話你口中嘅咩『衝出亞洲，成為亞洲第一』或者『紅過羅湖』嗰啲，而係姜B嘅努力就係為咗林公子嘅成就。」兩人亦在台上互相吹捧，重演頒獎一幕，不過今次就由姜濤頒「我最喜愛頒獎嘉賓」的獎項畀林海峰：「我應承大家我會繼續努力頒獎畀佢（姜濤）」，雖然笑爆全場，但原來在其他Fans群中，亦有反對聲音，認為林海峰作為。

mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt 姜濤 演唱會 姜濤 林海峰出場擦足9分鐘鞋。
林海峰出場擦足9分鐘鞋。（圖片來源：東方新地）
mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt 姜濤 演唱會 姜濤 兩人重演叱咤頒獎一幕，不過今次就由姜濤頒獎畀林海峰。
兩人重演叱咤頒獎一幕，不過今次就由姜濤頒獎畀林海峰。（圖片來源：東方新地）

去年MIRROR成員叱咤奪8獎 重溫「花生」時刻

今年初的叱咤樂壇頒獎禮，MIRROR以組合姿態奪得「叱咤奪得樂壇組合」金獎及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」2個獎項，姜濤奪2個個人獎（《作品的說話》奪叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎、《鏡中鏡》奪叱咤十大第四位）、Ian陳卓賢奪2個個人獎（《留一天與你喘息》奪叱咤十大第七位、叱咤樂壇唱作人銅獎）、Anson Lo叱咤樂壇我最喜愛的男歌手，以及Jeremy奪叱咤樂壇生力軍男歌手金獎。

mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt 叱咤樂壇 頒獎典禮 Anson Lo開心獲得認同
Anson Lo開心獲得認同，不過有指因為前一年的經驗，令Anson Lo要一再確定才敢走上台（圖片來源：my903.com 商業電台）
mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt 叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。
姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。（圖片來源：my903.com 商業電台）
mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt 林海峰宣布「我最喜愛男歌手獎」時講盧瀚霆個名，全場都信以為真，教主一臉驚訝，Edan搭住佢膊頭定驚﹗
2022年初林海峰宣布「我最喜愛男歌手獎」時講盧瀚霆個名，全場都信以為真，教主一臉驚訝，Edan搭住佢膊頭定驚﹗（圖片來源：FB＠my903.com 商業電台）
mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt Edan曬新人銀獎，直言有獎攞已經開心，賽前完全沒有預計自己會攞獎﹗大讚新人金獎得主MC張天賦實至名歸，直言要向他多多學習﹗
2022年Edan晒新人銀獎，直言有獎攞已經開心，賽前完全沒有預計自己會攞獎﹗大讚新人金獎得主MC張天賦實至名歸，直言要向他多多學習﹗（圖片來源：IG＠edanlui）
mirror 缺席 mirror 演唱會 音樂頒獎禮 plt Yahoo搜尋人氣大獎 MIRROR獲本地音樂組合獎。
ERROR曾戲稱永無可能得到組合大獎，除非MIRROR唔拎，未知MIRROR唔出席情況下ERROR能否受惠？不過回顧今年成績表，ERROR雖然有電影推出，但至今仍未見有合體推出音樂作品，除了綜藝節目中的《金屬搖滾死腳膠》。（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地

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