MIRROR五子 VS 《聲夢》學員 拉隊入迪士尼 網友反應兩極 狂派三千嬲

無綫選秀節目《聲夢傳奇》在決賽一集中，播出了一眾學員拉隊到迪士尼遊玩的片段，卻引來超過三千名網友們到迪士尼社交網集體「派嬲」，但另一方面，人氣男團MIRROR五位成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、阿Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）在上周末拉隊入迪士尼進行拍攝工作，影片未曝光、單是入園的消息，已經引來大批粉絲興奮圍觀，場面墟冚，反應可謂相當兩極！

文：東方新地｜圖：姜濤IG、香港迪士尼FB、無綫影片截圖、HK mirror fans FB、連登