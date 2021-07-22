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MIRROR五子 VS 《聲夢》學員 拉隊入迪士尼 網友反應兩極 狂派三千嬲

東方新地 - 娛聞

無綫選秀節目《聲夢傳奇》在決賽一集中，播出了一眾學員拉隊到迪士尼遊玩的片段，卻引來超過三千名網友們到迪士尼社交網集體「派嬲」，但另一方面，人氣男團MIRROR五位成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、阿Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）在上周末拉隊入迪士尼進行拍攝工作，影片未曝光、單是入園的消息，已經引來大批粉絲興奮圍觀，場面墟冚，反應可謂相當兩極！

文：東方新地｜圖：姜濤IG、香港迪士尼FB、無綫影片截圖、HK mirror fans FB、連登

《聲夢》學員入迪士尼2分鐘 樂園被派三千嬲

無綫選秀節目《聲夢傳奇》在決賽一集中，播出了一眾學員與導師衛蘭拉隊到迪士尼遊玩的片段，行程內容與MIRROR相似，都係玩機動遊戲、食小食甜品及自拍合照等，結果卻引來超過三千名網友到迪士尼社交網集體「派嬲」，鬧爆迪士尼想「食兩家茶禮」。

《聲夢傳奇》15位學員早前與導師衛蘭拉隊到迪士尼遊玩。（圖片來源：無綫節目截圖）
《聲夢傳奇》15位學員早前與導師衛蘭拉隊到迪士尼遊玩。（圖片來源：無綫節目截圖）
冠軍Gigi與Chantel無玩刺激的機動遊戲，只係一齊玩「小飛象旋轉世界」。（圖片來源：無綫節目截圖）
冠軍Gigi與Chantel無玩刺激的機動遊戲，只係一齊玩「小飛象旋轉世界」。（圖片來源：無綫節目截圖）
食嘢時一眾學員多人到唔夠位坐。（圖片來源：無綫節目截圖）
食嘢時一眾學員多人到唔夠位坐。（圖片來源：無綫節目截圖）
《聲夢》學員遊迪士尼的片段播出後，有超過二千名網友們到迪士尼社交網集體「派嬲」。（圖片來源：香港迪士尼FB）
《聲夢》學員遊迪士尼的片段播出後，有超過二千名網友們到迪士尼社交網集體「派嬲」。（圖片來源：香港迪士尼FB）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

MIRROR五子 冒雨突襲迪士尼

不過在《聲夢》學員入園的片段播出前，MIRROR五位成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）和阿Jer（柳應廷）拉隊到迪士尼樂園拍攝宣傳片，就引來大批粉絲興奮圍觀，場面相當墟冚，雖然當日一度落大雨，但5人仍堅持工作，接連大玩機動遊戲、食蛋糕和跳舞！

姜濤同Anson Lo、Jeremy、Stanley、阿Jer自拍合照。（圖片來源：姜濤IG）
姜濤同Anson Lo、Jeremy、Stanley、阿Jer自拍合照。（圖片來源：姜濤IG）
MIRROR五子 VS 《聲夢》學員 拉隊入迪士尼 網友反應兩極 狂派二千嬲
MIRROR成員在迪士尼拍攝，引來大批粉絲圍觀，場面非常墟冚。（圖片來源：HK mirror fans FB、連登）
五人在迪士尼城堡前的廣場拍攝跳舞片段。（圖片來源：網上圖片）
五人在迪士尼城堡前的廣場拍攝跳舞片段。（圖片來源：HK mirror fans FB、連登）
MIRROR五子 VS 《聲夢》學員 拉隊入迪士尼 網友反應兩極 狂派二千嬲
期間姜濤不時揸機拍隊友及自拍。（圖片來源：HK mirror fans FB、連登）

在迪士尼期間五人一度分成兩組進行拍攝，分別是姜濤、Anson Lo，以及阿Jer、Stanley、Jeremy。

MIRROR五子 VS 《聲夢》學員 拉隊入迪士尼 網友反應兩極 狂派二千嬲
Stanley、Jeremy及阿Jer分成一組進行拍攝。（圖片來源：HK mirror fans FB、連登）
MIRROR五子 VS 《聲夢》學員 拉隊入迪士尼 網友反應兩極 狂派二千嬲
Stanley大方向粉絲揮手。（圖片來源：網上圖片）
三人仲一盒爆谷三份食，被網友取笑係一家三口。（圖片來源：網上圖片）
三人仲一盒爆谷三份食，被網友取笑係一家三口。（圖片來源：HK mirror fans FB、連登）

姜濤趁機喪食

雖然當日無Edan（呂爵安）同Anson Lo合組《大叔的愛》CP，但有粉絲最愛的「姜son」（姜濤和Anson Lo）合體現身，都吸引到粉絲不停尖叫，二人亦有揮手回應，姜濤更親自舉機同粉絲合照，相當親民。期間見到兩人在餐廳拍攝進食場面，姜濤趁機喪食，Anson Lo就好細心地幫姜濤抹嘴。

MIRROR五子 VS 《聲夢》學員 拉隊入迪士尼 網友反應兩極 狂派二千嬲
Anson Lo和姜濤兩人一組進行拍攝。（圖片來源：HK mirror fans FB、連登）
在拍攝餐廳場景時，姜濤趁機狂食。（圖片來源：網上圖片）
在拍攝餐廳場景時，姜濤趁機狂食。（圖片來源：HK mirror fans FB、連登）
食到個嘴污糟咗，Anson Lo更主動幫姜濤抹嘴。（圖片來源：網上圖片）
食到個嘴污糟咗，Anson Lo更主動幫姜濤抹嘴。（圖片來源：HK mirror fans FB、連登）

拍攝期間，天空忽然落起大雨，拍攝工作被逼暫停，工作人員隨即為MIRROR五人撐起雨傘，其中Jeremy和姜濤同撐一把傘，阿Jer更被影到一路行一路兩手捉實Anson Lo，被網友笑他好似在湊仔一樣，驚Anson Lo走失。

Jeremy幫姜濤一齊拎住把遮，獲粉絲大讚好細心。（圖片來源：網上圖片）
Jeremy幫姜濤一齊拎住把遮，獲粉絲大讚好細心。（圖片來源：HK mirror fans FB、連登）
阿Jer被影到一路行一路兩手捉實Anson Lo。（圖片來源：網上圖片）
阿Jer被影到一路行一路兩手捉實Anson Lo。（圖片來源：HK mirror fans FB、連登）

MIRROR早前推出的新歌《BOSS》MV亦是已在迪士尼取景拍攝，不過當時他們是在迪士尼關門後，才入場進行拍攝。此外因為Ian（陳卓賢）與唐老鴨同日生日，早前Ian亦有孖Anson Kong（江熚生）同遊迪士尼慶生。

早前MIRROR曾在關門後的迪士尼中拍MV。（圖片來源：MV截圖）
早前MIRROR曾在關門後的迪士尼中拍MV。（圖片來源：MV截圖）
早前Anson Kong亦曾陪Ian到迪士尼慶生。（圖片來源：Ian IG）
早前Anson Kong亦曾陪Ian到迪士尼慶生。（圖片來源：Ian IG）

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