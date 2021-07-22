MIRROR五子 VS 《聲夢》學員 拉隊入迪士尼 網友反應兩極 狂派三千嬲
無綫選秀節目《聲夢傳奇》在決賽一集中，播出了一眾學員拉隊到迪士尼遊玩的片段，卻引來超過三千名網友們到迪士尼社交網集體「派嬲」，但另一方面，人氣男團MIRROR五位成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、阿Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）在上周末拉隊入迪士尼進行拍攝工作，影片未曝光、單是入園的消息，已經引來大批粉絲興奮圍觀，場面墟冚，反應可謂相當兩極！
文：東方新地｜圖：姜濤IG、香港迪士尼FB、無綫影片截圖、HK mirror fans FB、連登
《聲夢》學員入迪士尼2分鐘 樂園被派三千嬲
無綫選秀節目《聲夢傳奇》在決賽一集中，播出了一眾學員與導師衛蘭拉隊到迪士尼遊玩的片段，行程內容與MIRROR相似，都係玩機動遊戲、食小食甜品及自拍合照等，結果卻引來超過三千名網友到迪士尼社交網集體「派嬲」，鬧爆迪士尼想「食兩家茶禮」。
MIRROR五子 冒雨突襲迪士尼
不過在《聲夢》學員入園的片段播出前，MIRROR五位成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）和阿Jer（柳應廷）拉隊到迪士尼樂園拍攝宣傳片，就引來大批粉絲興奮圍觀，場面相當墟冚，雖然當日一度落大雨，但5人仍堅持工作，接連大玩機動遊戲、食蛋糕和跳舞！
在迪士尼期間五人一度分成兩組進行拍攝，分別是姜濤、Anson Lo，以及阿Jer、Stanley、Jeremy。
姜濤趁機喪食
雖然當日無Edan（呂爵安）同Anson Lo合組《大叔的愛》CP，但有粉絲最愛的「姜son」（姜濤和Anson Lo）合體現身，都吸引到粉絲不停尖叫，二人亦有揮手回應，姜濤更親自舉機同粉絲合照，相當親民。期間見到兩人在餐廳拍攝進食場面，姜濤趁機喪食，Anson Lo就好細心地幫姜濤抹嘴。
拍攝期間，天空忽然落起大雨，拍攝工作被逼暫停，工作人員隨即為MIRROR五人撐起雨傘，其中Jeremy和姜濤同撐一把傘，阿Jer更被影到一路行一路兩手捉實Anson Lo，被網友笑他好似在湊仔一樣，驚Anson Lo走失。
MIRROR早前推出的新歌《BOSS》MV亦是已在迪士尼取景拍攝，不過當時他們是在迪士尼關門後，才入場進行拍攝。此外因為Ian（陳卓賢）與唐老鴨同日生日，早前Ian亦有孖Anson Kong（江熚生）同遊迪士尼慶生。