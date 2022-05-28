銀行廣告棄「聲夢」改用MIRROR 失炎明熹後勁不繼失客戶？
繼「蟲草大王」陳恩德與TVB擘面，將每年過千萬廣告費抽起並轉投ViuTV後，此趨勢似乎有蔓延跡象。日前富邦銀行的最新廣告，由《聲夢傳奇》學員們換成MIRROR「下弦」Frankie、Altonn及Stanley。
MIRROR「下弦」爭贏《聲夢》拍廣告 Alton最多大頭
TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》捧紅炎明熹、Chnatel姚焯菲等人，勢頭強勁成為「吸金火車頭」，得到不少廣告商青睞。去年銀行曾贊助《聲夢傳奇》演唱會及粉絲見面會，又邀請多位學員拍攝廣告。想不到事隔不足一年，Fubon Go最新廣告已被「鏡仔」爭贏。
廣告由MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）、Alton（王智德）及Stanley（邱士縉）擔正，一向被網民稱為「下弦」的三位鏡仔終於有出頭天。Alton早前主持綜藝節目《勁騎26》大受歡迎，人氣逐步攀升，在廣告中成功爭取最多大頭，撼贏身材高大企C位的Stanley；而Frankie繼早出爆出與拍拖13年女友分手後，目前未有太「聲氣」，廣告中都有獨頭shot。
網民：要下弦都唔要聲夢
自上一屆《聲夢》推出後，TVB有「回春」之感，尤其節目中學員大多只十多歲，為被喻為「老人台」的TVB增添了生氣。去年人氣王炎明熹與Chantel成為TVB的「金蛋」，根據資料自今Gigi接下了9個廣告工作，而Chantel則接下了17個廣告（有部份廣告是團體形式拍攝），涉獵有時尚品牌、銀行、樓盤廣告等，吸金力強，曾被傳媒形容為細細個就識搵錢，更估計Chantel有機會成年前儲夠首期上車。不過「聲夢」成員仍在求學階段，變相很多活動與商演都無法參與，發展因而受阻。反之，炎明熹非常醒目轉戰內地，獲王祖藍帶隊參與《聲生不息》，把握機會搵真銀。
對於「下弦」鏡仔爭贏「聲夢」，網民留言：「要下弦都唔要TVB」「三個下弦頂成隊台柱」不過亦有覺得：「Gigi同Chatel都叫得出佢中文名，呢三個鏡仔……」有心水清網民問：「銀行嘢搵堆中學都未畢業嘅人拍廣告？」
「聲夢」Chantel自今接拍了17個廣告，成吸金之王。（圖片來源：廣告截圖）