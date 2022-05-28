銀行廣告棄「聲夢」改用MIRROR 失炎明熹後勁不繼失客戶？

繼「蟲草大王」陳恩德與TVB擘面，將每年過千萬廣告費抽起並轉投ViuTV後，此趨勢似乎有蔓延跡象。日前富邦銀行的最新廣告，由《聲夢傳奇》學員們換成MIRROR「下弦」Frankie、Altonn及Stanley。