MIRROR演唱會｜花姐首度開腔回應：沿途高低伴我走過

MIRROR演唱會上月28日發生嚴重事故，全城關注，但主辦單位MakerVille及ViuTV等在首日發聲明後一直潛水未作任何公開回覆，唯獨個別MIRROR成員仍有在IG更新親回事件。事隔一星期，MIRROR經理人花姐終於打破沉默開腔回應。