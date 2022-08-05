MIRROR演唱會｜花姐首度開腔回應：沿途高低伴我走過
花姐首度開腔回應
在MIRROR演唱會事故後一星期，一直未有公開現身的MIRROR經理人花姐終於都在IG發聲，表示她與MIRROR一定會撐住：
這幾天，看到自己的脆弱，感謝家人陪伴，感謝公司上上下下為我們奔波，感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo，峯和他們的家人，dancers 們可以早日渡過這個難關。
MIRROR和我一定會撐住。
沿途高低伴我走過
同考驗與消磨
假使我 難受過
你看透我竟比我多
如不安 伴你經過 便能硬朗
We are one and all
從不只我一個
MakerVille在嚴重事故翌日發聲明
MIRROR第4場演唱會發生嚴重事故後，MakerVille曾公開發出過聲明，但之後卻一直禁聲未有公開回應過觀眾以及巿民的意見。對反，MIRROR部分成員亦有在個人IG上分享自己的心情或交待近況。對此，一眾鏡粉大感不滿，同時亦覺得主辦單位日日潛水不負責任，僅推MIRROR十二子做擋箭牌！
嚴 正 聲 明
【香港．2022年7月29日】對於昨晚（7月28日）發生的事故，令到兩名表現者受傷，我們感到非常難過。大會已主動聯絡公司內外所有有關單位進行徹底調查。調查方向包括事故發生原因及是否涉及人為疏忽。為能夠作出最全面的檢討，我們已安排與不同單位會面，包括公司內部和演唱會製作總承辦商藝能工程及其次承辦商，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作等等。
對於兩名表演者受傷，我們再次致以深切慰問及抱歉，並會盡力為他們及其家屬提供適切的支援。
我們會於今日上午聯同政府相關部門，以及總承辦商及其次承辦商開會，以對今次事故起因作出徹查。若發現當中有可疑之處，或有任何人／單位涉及不當行為，我們會立刻報警處理。
大會主辦單位大國文化及MakerVille
連官方社交網站都一直冇更新
其實除了MakerVille沒有官方回應之外，其實在過去7日，ViuTV的所有社交平台亦停頓沒有再更新，時空亦停留了在7月28日，包括Facebook、YouTube以及IG等平台，一概未有更新。唯獨近日熱播的戀愛真人騷節目《戀愛Staycation》有稍為更新Update節目發展，不過依然保持低調。
網民對ViuTV深潛反應兩極
對此，網民並沒有一面倒認為ViuTV深潛有錯，表示今次事件的嚴重性，公司暫時停止一切活動亦非常合理。不過另一方面卻有人認為MIRROR一方面停頓，但其它節目的宣傳亦不應完全忽略，直斥ViuTV眼中只視MIRROR為生財工具，而其它節目或製作卻被比下去。而ViuTV社交網站的「最新」帖子，仍因為公司未有公開回應而不斷「吸嬲」和負評留言。