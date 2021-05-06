MIRROR開騷精力耗盡頂硬上 花姐不滿工作證相嬲爆緝兇
人氣男團MIRROR於今晚起(5月6日)一連六日舉行入行以來第二個演唱會《ONE&ALL LIVE 2021》，一飛難求，MIRROR 12子紅到發紫，既要應付密密麻麻的工作又要為個唱排練，繼日前姜濤在直播自爆綵排期間暈倒後，Anson Lo及Edan亦相繼抱恙，不過鏡粉唔使擔心，因為總綵排已肯定齊人，而經理人花姐唔畀班仔搶晒鏡，她在網上公開自己的工作證，質問張相邊個揀，花姐發火，非同小可。
撰文：東方新地 圖片：MIRROR各成員IG圖片、花姐IG圖片
MIRROR為綵排耗盡精力
MIRROR為了準備他們第二個演唱會，日夜排練，姜濤因為缺乏休息搞到暈倒，疲態盡現，Anson Lo更因聲帶出現問題，醫生建議停工三個月，幸好各人已無大礙，能夠順利開騷。
花姐大興問罪
MIRROR開騷，經理人花姐當然份外緊張，包括工作證上的照片，花姐因為非常不滿演唱會工作證上的照片，放上社交網公審及緝兇，只見照片中的花姐披頭散髮戴上藍色口罩，穿上一件鬆身的黑色T恤，視線向下似乎並非望鏡頭，花姐明顯有火寫上：「邊個幫我揀張咁肥嘅相！」後面更加上一個皺眉頭大哭的表情符號。
MIRROR推出紀念品
MIRROR這個成軍兩周年演唱會萬眾期待，更是充滿商機，MIRROR推出一系列演唱會周邊產品，包括出街防疫必備的口罩、T恤等等，各成員都有自己專屬的顏色，鏡粉睇騷之餘一定搶購。
MIRROR成員做生招牌
其中一款設計特別的MIRROR T恤，可以自由配搭印有各成員名字的掛帶，而MIRROR近日亦做生招牌，著上MIRROR專屬的T恤掛上自己名字的掛帶去綵排。