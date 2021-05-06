MIRROR開騷精力耗盡頂硬上 花姐不滿工作證相嬲爆緝兇

人氣男團MIRROR於今晚起(5月6日)一連六日舉行入行以來第二個演唱會《ONE&ALL LIVE 2021》，一飛難求，MIRROR 12子紅到發紫，既要應付密密麻麻的工作又要為個唱排練，繼日前姜濤在直播自爆綵排期間暈倒後，Anson Lo及Edan亦相繼抱恙，不過鏡粉唔使擔心，因為總綵排已肯定齊人，而經理人花姐唔畀班仔搶晒鏡，她在網上公開自己的工作證，質問張相邊個揀，花姐發火，非同小可。

撰文：東方新地 圖片：MIRROR各成員IG圖片、花姐IG圖片