MIRROR中的花美男 7點帶你認識Jeremy 悲慘身世養成內向性格

MIRROR一連六場演唱會《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》已到尾聲，除了人氣王姜濤與Ian外，其他成員如Jeremy（李駿傑）亦相當值得大家認識，近日Jeremy跟姜濤一同拍化妝品廣告引起網民留意，不少人覺得他非常花美男，比參加《全民造星》時吸引力大增，但其實Jeremy性格十分內向……

編輯：東方新地｜原文：新Monday丨圖片：Jeremy＠IG、ViuTV