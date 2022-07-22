香港金曲頒獎典禮｜李志剛節目爆MIRROR有獎拎 嚟唔到可搵崔健邦代領
MIRROR奪香港金曲最佳合唱歌曲獎
MIRROR首個紅館演唱會於下周一（25日）緊接《香港金曲頒獎典禮》開鑼，今日TVB Music Group Limited行政總裁張仲恒上香港電台《Made in Hong Kong李志剛》節目時透露「香港金曲最佳合唱歌曲獎」將由MIRROR作品《Boss》奪得，更強調會尊重機制，唔理得獎者嚟唔嚟，一定照頒發獎項。
MIRROR唔嚟邊個拎？
MIRROR正密密為紅館騷做準備所以未能出席《香港金曲頒獎典禮》，對於邊個人可以代上台拎獎，李志剛好有諗頭話搵崔健邦代領，原因竟然係崔健邦個樣似Anson Lo（盧瀚霆）！不過咩人代拎都好，MIRROR可以喺TVB熒光幕上出現經已係一大友好表示。
《香港金曲頒獎典禮》由香港電台及無綫電視聯合主辦的香港本地流行音樂頒獎典禮，取代過去兩台分別舉辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎典禮》。首屆頒獎典禮於2022年7月24日舉行，在此之前，今日（7月19日）公布香港金曲榮譽大獎，由資深音樂人，現時72歲的鮑比達獲得。
鮑比達心中仍有團火
「香港金曲榮譽大獎」得主，著名音樂人鮑比達在台上發表示年青朋友或者會對他的名字很陌生，不過他表示自己已經入行多年，見證住7、80年代樂壇的興盛，能夠一直做到而家，全因有團火：「個火係爸爸畀我，佢話要要做音樂一定要做到最好，乜都要做，呢個火is still burning（仍在燃燒），我未完㗎，我仲未過氣㗎，仲學緊好多嘢！」他亦直言未來會繼續做好音樂
鮑比達係第一代紅館音樂監製
鮑比達由顧家輝年代已經致力貢獻香港流行曲樂壇，亦是首批大量為紅館演唱會擔任音樂監製的音樂人，曾與大量香港巨星合作過，包括羅文、梅艷芳、徐小鳳、張國榮、陳百強以及許冠傑等。而多首經典作品包括《新不了情》、《今宵多珍重》、《喝彩》、《愛如潮水》等亦是由他所編曲，他更透露《新不了情》的色士風音樂亦是由他一手包辦。
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