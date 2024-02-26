MIRROR美國演唱會門票滯銷僅賣出2成 傳改更細場地或揀賭場開騷
MIRROR英國騷門票賣出9成
MIRROR上個月在亞博開演唱會反應熱烈，12子下月起將在亞洲、歐洲和北美的9個城市進行巡迴演唱會，最早的一站將在英國舉行，分別在倫敦的The O2 Arena和曼徹斯特的AO Arena各進行一場演出，這些場館可容納約2萬人，最高票價約為2,680港元。上個月中公開發售後，已經售出了90%的門票。
MIRROR紐約站銷情最差 傳改更細場地
除了澳門、新加坡和吉隆坡尚未公佈詳細信息外，其他6個城市的優先門票已經售罄。然而，美國的3場演出的銷情並不理想，最近有粉絲在網上發文表示告急，直言擔心如果門票滯銷，團隊可能會轉向賭場或小型場地舉辦演出。從購票網站可以看到，美國的3個場地中，以紐約站的銷情最差，只售出了約20%的門票。有網民覺得，MIRROR選擇在大型場地舉辦演出是相當冒險的，因為門票基本上要價超過1000港元，如果不是粉絲的話，一般只是單純想去聽音樂的人不會選擇看MIRROR演唱會。
《亞洲超星團》人氣蓋過MIRROR
MIRROR出道5年以來，深受香港粉絲歡迎，而且在亞洲地區擁有不少知名度，不過近日有網民將TVB選秀節目《亞洲超星團》的一班參賽者與MIRROR拿出來比較，直指練習生們論外表和實力都比MIRROR成員們優勝，而且本來亦有人已經是出道了好幾年的練習生，人氣絕不輸MIRROR。
23歲李權哲內地人氣爆燈
另外，其中一位名次排在第1的選手李權哲，本是內地男子組合NEXT領唱，出道了幾年的他在微博上擁有670萬名粉絲。至於關注度緊隨其後的有女星洪欣的兒子張鎬濂，他的微博有122萬人關注，排第3是有109萬人關注郭殿甲。MIRROR中最受歡迎的成員姜濤（100萬）和Anson Lo（130萬）雖然IG分別有100萬和130萬名粉絲，但總關注人數比起《亞洲超星團》第一名相差甚遠，令網民擔憂MIRROR的人氣會敗給來勢洶洶的《亞洲超星團》練習生。
香港4代表入圍《超星團》18強
在《超星團》的最新18強名單中，香港代表共有4位選手成功入圍，他們分別是黃奕斌（Hugo）、冼靖峰（Archie）、張鎬濂和文佐匡。這些選手將被分成2組進行對決，並且將在下個月9日舉行總決賽。
亞洲超星團首播日期是？
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