Jer、Jeremy、肥仔日式餐廳結業呻遇人不淑 傳受影響人士多達百人!

人氣男團MIRROR成員Jer、Jeremy和ERROR成員肥仔合資的高級日本料理餐廳「幻Maboroshi」早前突然宣佈結業，肥仔當時更公開大呻生意難做。不過近日就有報道指三子的餐廳拖數200萬，受影響人士多達百人！