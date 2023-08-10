Jer、Jeremy、肥仔日式餐廳結業呻遇人不淑 傳受影響人士多達百人!
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人氣男團MIRROR成員Jer、Jeremy和ERROR成員肥仔合資的高級日本料理餐廳「幻Maboroshi」早前突然宣佈結業，肥仔當時更公開大呻生意難做。不過近日就有報道指三子的餐廳拖數200萬，受影響人士多達百人！
高級日式餐廳結業被爆拖數200萬
MIRROR成員Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）及ERROR成員肥仔（梁業）合資的高級日本料理餐廳「幻Maboroshi」在早前突然宣佈結業。近日就有報道指餐廳拖數超過280萬，包括210萬食材費用，以及70多萬的餐廳員工薪金和遣散費都未找數，導致有份投資經營餐廳的小股東公司倒閉欠債，仲畀財務公司追數。
Jer、Jeremy少落鋪 每次落鋪宣傳收1萬
爆料人指三子為了提高餐廳的私隱度，所以選址於人流不多的將軍澳豪宅區。三子亦知道選址太偏僻，加上交通不便，所以早就提出三子輪流到餐廳坐鎮吸引客源。不過三子中就只有肥仔勤力落鋪，其餘兩位大股東Jer和Jeremy都甚少蒲頭，開業半年只到訪餐廳兩次。
曾有人提出請KOL落鋪宣傳
在開會討論宣傳策略時，曾經有人提出邀請KOL落鋪宣傳，但卻被Jer否卻。據知Jer認為三子人氣高企，自己生意就自己宣傳返。從流出的對話截圖中可見，肥仔曾講明三子每個月到餐廳食一次飯宣傳，不過Jer同Jeremy每次落鋪都要收1萬元「宣傳費」，並且不會打開房門或者同客人一起食飯。
三子私下呻遇人不淑 曾追問餐廳資金流向
不過Jer、Jeremy同肥仔方面就爆出另一版本，指三子真金白銀投資過百萬，亦曾經追問餐廳的資金流向情況，不過就一直不獲回復。心灰意冷的三人大呻覺得遇人不淑，所以就決定執埋餐廳一了百了。
肥仔就餐廳結業曾親作回應：生意難做呀
對於餐廳結業一事，肥仔於早前接受其他傳媒訪問時回應指「無乜嘢，師傅話我今年唔適合做餐廳，我咪唔做囉」，同時更指「生意難做呀」，不過就避免回答有關餐廳損失金額問題。至於拍檔Jer及Jermery對於餐廳結業，肥仔表示「佢哋都接受嘅」，同時宣布自己暫不會再做飲食生意，專注發展演藝事業。
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撰文：東方新地圖片來源：Facebook@幻Maboroshi Teppanyaki Sushi