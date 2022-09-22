MIRROR個唱墮屏55日 阿Mo李啟言父親與舞者見面 So Ching暴瘦令人痛心
阿Mo家人與舞者見面
阿Mo父親李盛林牧師上周六在代禱文中曾提及早前與一班舞者曾見面，昨晚(21日)多位舞者分別在社交網公開當日見面的情況，講述大家的感受，照片中可見阿Mo的父母與哥哥與舞者互相問候與擁抱，場面令人感動，而事發後從未露面的阿Mo女友So Ching亦在場，見到她身穿黑色鬆身Tee，與其他舞者交談，身形消瘦不少的她被指似是皮包骨，面容亦頗憔悴。至於阿Mo的爸爸與哥哥，照片中可見他們已把都將頭髮剷青，以行動支持阿Mo。
舞者Angus最擔心So Ching
當中有份與阿Mo同台的Angus Hui，表示一直好擔心So Ching，他留言：「看着她神情低落只感到哽咽難言，知道她原來都在擔心我們令我更痛心。」Angus話唯一可以做到嘅，就係互相以擁抱來給對方力量，他還記得當日李牧師交代阿Mo的情況，以及整個意外的詳細經過時，多位舞者都覺得悲痛欲絕。
Angus的帖文
事發後第一次與mo的家人及soching見面。
自從演唱會第一天完結在後台和soching見面後，事隔大約一個多月才能見面和交談，期間真的非常擔心她，看着她神情低落只感到哽咽難言，知道她原來都在擔心我們令我更痛心，唯有可以做的只有互相擁抱，給予大家力量。
記得當天李牧師和家人交代Mo的情況和整個災難的詳細經過時，感到悲痛欲絕，大家情緒都非常激動，除了哭和互相扶持，我們做不了什麼，非常無助。
最後大家一起為Mo去禱告，其實我們最希望的只有Mo能完全康復，一起繼續走下去！
辛苦了soching和Mo的家人🫂大家都會支撐着你們的。
Mo大家都很想念你，we are all here for u
阿Mo受傷55日=1320小時
至於另一位在MIRROR演唱會綵排時已受傷，未有同台演出的舞者ZisacLaw，他的帖文計出阿Mo受傷後望住天花板嘅時間，令人動容：「55daysx24hrs=1320hrs」Zisac又指當日見面時李牧師給他一個擁抱極具意義，因為這個擁抱來自一位兒子仍在病房的父親，是一個非常強大的支持，另外他亦非常擔心So Ching的狀況。
Zisac的帖文
55days x 24hrs = 1320hrs
呢個擁抱對於我黎講有極巨大意義
唔係我帶比牧師一份關心或者安慰
係調返轉一個爸爸對我既支持
而且呢一位爸爸既兒子仲要係病房既時候，佢比咗一道咁強大既力量我
我去見佢之前，我以為自己已經準備好為佢地一家人提供一份支持，即使係幾渺小既力量都好。
但當我見到佢地，我就知道，我未，我身體既痛楚會慢慢消失，但係我個心仲係好痛。我同佢既兒子唔算認識左一段好長既時間，合作既次數亦都唔多，但一個團體，我親眼目睹成員受到咁災難性既傷害，作為一個人可以唔心痛咩
多謝牧師係自己情況咁差既時間都帶比我安慰
多謝牧師，啟言爸爸。
我知道呢個小女孩好耐，談唔上叫認識，我見到呢個女仔係一段咁短既時間被迫成長變成一個堅強既大人，多謝你嗰日既鼓勵，希望你能夠好好過生活。
多謝Soching。
我成日都諗
我口渴可以飲水
我肚餓可以食飯
我急可以去洗手間
我熱可以開冷氣
我覺得悶可以見下朋友落街行下
就算我想跳舞我忍住痛我都可以跳。
但係啟言既世界有咁幾多「唔可以」
我為我既健康，為我重回生活感到內疚
呢件事就算淡到咩地步都好
對相關既人都會有永不磨滅既印記…
你一定可以起返身。
上面嗰條數係啟言受傷後望住天花板既時間🌫️
其他舞者的帖文
So Ching轉載舞者帖文感無助
與舞者見面時，阿Mo家人與So Ching都表現冷靜，被好友形容為「瘦至皮包骨，疲態盡現」的So Ching亦有轉發舞者的帖文，她更無奈寫上：「原來只係過咗55日！」看來沒有阿Mo在身邊的日子，So Ching度日如年，感到無助與失落。
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