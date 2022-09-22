MIRROR個唱墮屏55日 阿Mo李啟言父親與舞者見面 So Ching暴瘦令人痛心

在7月底的MIRROR個唱中因墮屏意外受傷的阿Mo李啟言，留院將近兩個月，早前李父李盛林牧師與一班舞者見面，了解當日的意外情況並互相問候。昨晚(21日)，多位有份參與的舞者在社交平台貼出與阿Mo家人及其女友So Ching見面時影的照片，相中可見阿Mo父親與哥哥的頭髮已剷青，So Ching以一身黑衫現身，久未露面的她明顯消瘦，面容憔悴，令人痛心。