MIRROR演唱會│ 阿Mo重創留醫逾月 李澤楷以個人名義提供1,000萬經濟支持

MIRROR演唱會屏幕墮下慘劇發生至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，雖然其父李盛林牧師在中秋節透過代禱信指兒子已脫離呼吸機，情況轉為嚴重，不過，李父憂慮拆除呼吸機後會引起痰液積聚而出現併發症，並首次轉述了阿Mo的說話。MIRROR所屬的MakerVille母公司電訊盈科主席李澤楷亦於今日(12日)公開表示，會以個人名義向阿Mo家人提供1,000萬元的經濟支持。