除夕倒數｜MIRROR十二子集合出騷仿如迷你個唱 姜濤一出場就索晒氣
《香港跨年倒數演唱會》於西九文化區藝術公園戶外演出，是繼年中MIRROR演唱會之後再次集齊十二子公開表演，由旅發局主辦的除夕倒數活動，同觀眾一齊倒數迎接2022年。除了MIRROR之外，仲有江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜等。姜濤將於23:50先壓軸登場！同大家一齊倒數跨越2022年！而且一到2022年，《香港跨年倒數演唱會》仿如MIRROR迷你演唱會，仲要係免費嗰隻！
文：東方新地｜圖：「香港跨年倒數演唱會」線上直播YouTube截圖
姜濤一登場就帶嚟第九胎《鏡中鏡》索晒氣
嚟到大概11點50分左右，姜濤壓軸登場！送上佢嘅第九胎《鏡中鏡》！雖然一開始支頭咪SET得麻麻地，姜濤跳住唱嘅索氣聲都收得一清二楚！但依然無阻姜濤投入表演，比起上次首度公開演唱嘅表現更加穩定！姜濤表演完之後就差不多進入倒數環節，迎接2022 ！
一到2022年即變MIRROR演唱會！
去到2022年，經管弦樂團以《獅子山下》暖場之後，根本就變成免費的MIRROR演唱會，繼上半場MIRROR六子個喇表演之後，十二子一齊著晒「紅、橙、黃」現身，一口氣唱足3首團歌《BOSS》、《IGNITED》、以及最新嘅作品《12》，首次正式公開表演嘅《12》非常穩定，而且每個團員都表情鬼馬，相當有氣氛，拍得住上星期在《全民造星4》嗰次呀！
重溫上半場精彩畫面：MIRROR六子個別作品
今次演唱會首先由欣宜打頭陣，一嚟就一連串勁歌熱舞，隨後江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙分別上場。當然唔少得有「上弦六」之稱嘅MIRROR六子，姜濤、Anson Lo、Anson Kong、Jer、Ian以及Edan。佢哋各自都帶嚟自己嘅作品，當中Edan又再使出自彈自唱《E先生連環不幸事件》，配合埋管弦樂團嘅演奏，比起之前更加有一種高雅感覺，勁有Feel！
演唱會由欣宜打頭陣
欣宜表示2021最開心係出到唱片作品，話希望2022年大家最緊要「自戀」，仲暗示要同MIRROR十二子「互戀」，聽到都興奮！
Anson Lo第二個就登場，即刻帶嚟唱跳歌《Megagit》帶動全場氣氛。
Anson Kong則帶嚟《金星女孩》，雖然係慢歌，但AK都有跳舞㗎！
Ian為大家送上一首慢歌《另一個諾貝爾》
Jer《狂人日記》嗌爆西九文化區
Edan配合管弦樂團自彈自唱《E先生連環不幸事件》
GinLee露腰上陣
演唱會由欣宜打頭陣
欣宜表示2021最開心係出到唱片作品，話希望2022年大家最緊要「自戀」，仲暗示要同MIRROR十二子「互戀」，聽到都興奮！