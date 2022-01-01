除夕倒數｜MIRROR十二子集合出騷仿如迷你個唱 姜濤一出場就索晒氣

《香港跨年倒數演唱會》於西九文化區藝術公園戶外演出，是繼年中MIRROR演唱會之後再次集齊十二子公開表演，由旅發局主辦的除夕倒數活動，同觀眾一齊倒數迎接2022年。除了MIRROR之外，仲有江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜等。姜濤將於23:50先壓軸登場！同大家一齊倒數跨越2022年！而且一到2022年，《香港跨年倒數演唱會》仿如MIRROR迷你演唱會，仲要係免費嗰隻！