CHILL GENKI音樂祭｜MIRROR四子西九合體演出 港日音樂節網民超期待
廣告
西九文化區竹翠公園在11月1日將上演一場史無前例的音樂盛宴，ViuTV《CHILL CLUB》舉辦的《CHILL GENKI音樂祭》集結香港及日本頂級歌手，以動漫為主題進行深度音樂合作。MIRROR四子姜濤、盧瀚霆、呂爵安、李駿傑將與日本殿堂級歌手同台演出！
CHILL GENKI音樂祭｜11月1日西九上演跨國音樂盛事
《CHILL GENKI音樂祭》將於11月1日在西九文化區竹翠公園正式開鑼，這場由文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處資助的大型音樂節，以「動漫」為核心主題，邀請多位日本當紅歌手與香港本地實力派歌手進行crossover演出。音樂祭不僅為現場觀眾帶來視聽享受，更會剪輯成節目在香港ViuTV及日本CBC電視播出，將這場音樂盛事的影響力延伸至兩地觀眾。
MIRROR四子聯手日本女子組合PUFFY
演出陣容方面，香港方面由MIRROR成員姜濤、盧瀚霆、呂爵安、李駿傑領銜，另有馮允謙及周國賢加盟。其中最令人期待的合作包括MIRROR四子將與日本二人女子組合PUFFY同台演出，兩地組合的化學反應勢必擦出驚喜火花。PUFFY作為日本樂壇的經典組合，與香港當紅男團的跨界合作，相信會為樂迷帶來前所未有的視聽體驗。
周國賢夥拍殿堂級高音王小野正利
另一個矚目焦點是周國賢將與日本殿堂級高音王小野正利攜手演繹動感歌曲，兩位實力派歌手的合作令人充滿期待。小野正利以其驚人的高音技巧在日本樂壇享負盛名，與香港創作歌手周國賢的音樂碰撞，勢必為觀眾帶來震撼的聽覺享受。同時，馮允謙亦會與日本人氣女神adieu合作，為觀眾送上撩動人心的精彩表演。
CHILL GENKI 音樂祭詳情：
日期：2025年11月1日
時間：7:00pm
地點：西九文化區竹翠公園