四鏡大暴走｜MIRROR鷹小組學粵劇笑料百出 Jer扮旦角最爆笑

MIRROR「鷹小組」四子挑戰粵劇表演，竟然笑料百出！Jer飾演旦角與Stanley的生角對手戲中不斷忍笑，而Tiger更在表演時忘記接道具杯，戳中Ian笑點令全場爆笑。四人在ViuTV節目《咁先夠爽嘅 Blue Girl 呈獻 四鏡大暴走》中學習傳統粵劇藝術，挑戰表演經典劇目《帝女花之香夭》，過程中展現出對傳統文化的尊重與學習態度。

Jer飾旦角Stanley做生角 二人互動笑聲四起

在今晚播出的第六集中，「鷹小組」四子來到戲曲中心學習粵劇基本功。四人分成兩組挑戰表演著名劇目《帝女花之香夭》的選段，Stanley飾演生角配搭Jer的旦角，另一組則由Ian飾生角、Tiger飾旦角。粵劇表演的難度超乎想像，Stanley面對隊友Jer飾演旦角時不斷忍笑，二人的互動風趣橫生，練習時已經笑聲四起，正式表演時更是弄得大家捧腹大笑。Jer表演後坦言「好難！其實現場可能因為有少少戲就會失神，可能唔記得台詞」，而Stanley亦感嘆「好多野要兼顧，要唱啦、動作啦、戲啦，所以真係好佩服大家」。

Tiger忘記接杯戳中Ian笑點 現場笑聲不絕

Ian與Tiger的表演更是令人笑聲不絕，Tiger一開始表演時神情相當集中，但卻忘記了自己要接Ian手上的道具杯，這個突發狀況隨即戳中Ian的笑點，令現場笑聲不斷。Ian表演後向Tiger笑談剛才的趣事「配合同默契好緊要，我地排練個陣係好啲，開頭個陣你到底諗緊咩？做咩唔攞我個杯？」Tiger則回應「我就係諗緊一陣間點樣入（第一句）啊」。這個小插曲不但沒有影響表演效果，反而為節目增添了不少趣味性，展現出四人在學習過程中的真實反應。

四子分享粵劇學習心得 讚嘆傳統藝術要求極高

經過一日的粵劇學習體驗，四子都對這門傳統藝術有了更深的認識和敬佩。Ian指出「今日學嘅動作、做手、精粹同埋神情，真係要長年累月咁練習，同埋累積返嚟先做到嘅嘢」，深深感受到粵劇藝術的博大精深。Tiger亦分享「我覺得對一個演員嘅要求好高，即係聲音、戲、肢體上要求都好高，同埋必須要好集中，但我覺得幾好玩！」四人透過親身體驗，不但學習到粵劇的基本功「唱、做、諗、打」，更重要的是體會到傳統藝術工作者的專業精神和堅持。

鷹小組童年粵劇回憶 家人影響接觸傳統文化

在學習過程中，Tiger和Jer都分享了小時候接觸粵劇的經歷。Tiger表示「我爸爸以前，我細個佢會聽，咁我都係經過一個電視咁去聽，但現場睇就無睇過」，而Jer則分享「我都係！因為我屋企人好鐘意睇粵劇，但佢地就唔係廣東話依個方言，係我鄉下嘅一啲語言，我係汕尾鄉下」。兩人的童年回憶都與家人有關，顯示出家庭教育對傳統文化傳承的重要性。這次親身學習粵劇的機會，讓他們能夠更深入了解這門藝術，也為觀眾帶來了不少共鳴。

MIRROR「鷹小組」四子學唱粵劇（圖片來源：ViuTV）
Ian飾生角、Tiger飾旦角（圖片來源：ViuTV）
Stanley和Jer練習時已笑聲四起（圖片來源：ViuTV）
Stanley飾生角、Jer飾旦角（圖片來源：ViuTV）
Tiger和Ian挑戰表演著名劇目《帝女花之香夭》（圖片來源：ViuTV）
Tiger一開始表演時神情集中，忘記了自己要接Ian手上的道具杯（圖片來源：ViuTV）
Ian與Tiger的表演令人笑聲不絕（圖片來源：ViuTV）
Stanley：「好多野要兼顧，要唱啦、動作啦、戲啦，所以真係好佩服大家。」（圖片來源：ViuTV）
Stanley和Jer挑戰表演著名劇目《帝女花之香夭》（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

