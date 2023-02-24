MIRROR

MIRROR相隔3個月終齊人現身 姜濤被指心不在焉長期望地下

最新娛聞
東方新地

廣告

MIRROR自去年11月出席商台籃球賽後，一直未試過12子齊人現身活動，直至今日（2月24日）MIRROR全員現身保險活動，令粉絲都好興奮，同時亦好關心姜濤的身體狀況！

MIRROR MIRROR十二位成員相隔3個月終齊人現身！
MIRROR十二位成員相隔3個月終齊人現身！（圖片來源：東方新地）

MIRROR 全員現身玩遊戲

人氣男團MIRROR今日12位成員全員現身《「應援您健康」全城起動》保險活動，並化身「星級應援團」，以「飲食」、「音樂」及「運動」三大生活日常分為三個小隊，與觀眾大玩互動遊戲。

MIRROR MIRROR十二位成員相隔3個月終齊人現身！
12位MIRROR成員中，姜濤穿著的外套最長最大件，完全掩蓋其身形。（圖片來源：東方新地）
MIRROR Anson Lo被指浮妝，遮唔住皮膚凹凸洞。
Anson Lo被指浮妝，遮唔住皮膚凹凸洞。（圖片來源：東方新地）
MIRROR Edan就有勁重黑眼圈。
Edan就有勁重黑眼圈。（圖片來源：東方新地）
MIRROR 姜濤雖然有展現笑容，但被指視線長期望向地下。
姜濤雖然有展現笑容，但被指視線長期望向地下。（圖片來源：東方新地）

姜濤、lan、Jer齊估Jer扮咩樂器聲

活動中率先登場的有「Team Music」的lan、Jer、Jeremy及姜濤。四人通過音樂互動遊戲率領大家進人音樂世界，自封「模仿大王」的Jer施展渾身解數，即席模仿音樂中的樂器聲音，其餘3位成員則需猜出是哪種樂器，藉此以音樂鼓勵大眾關注精神健康。

MIRROR Jer自封「模仿大王」，在四人中最活躍。
Jer自封「模仿大王」，在四人中最活躍。（圖片來源：東方新地）

姜濤視線長期望地下

活動期間，姜濤視線長期望向地下，被網民指好似心不在焉，不過當四位成員講到鍾意聽咩歌時，姜濤亦有回應，話自己鍾意聽Ian的歌！之後三人估Jer模仿哪種樂器，姜濤亦有估中他扮古箏聲。

MIRROR 姜濤被指有點心不在焉。
姜濤被指似乎有點心不在焉。（圖片來源：東方新地）
MIRROR 但姜濤都有回答Jer的提問，又指自己最鍾意聽Ian的歌！
但姜濤都有回答Jer的提問，又指自己最鍾意聽Ian的歌！（圖片來源：東方新地）

AK 、Alton、Edan、Frankie即製果汁

而第二隊「Team Food」的Anson Kong 、Alton、Edan及Frankie則搖身一變，變成「煮家」暖男，合力以特選的經濟實惠食材，即製能增強身體免疫力的果汁。

MIRROR Alton、AK、Frankie及Edan即場製作健康果汁。
Alton、AK、Frankie及Edan即場製作健康果汁。（圖片來源：[email protected] Hong Kong & Macau）

Anson Lo、Lokman、Stanley、Tiger大展身手

壓軸登場的「Team Sports」則以健身挑戰鼓勵大家多做運動！Anson Lo、Lokman、Stanley及Tiger更大騷靈活身手。四位成員一向熱愛運動，在挑戰期間更擦出不少火花，令現場氣氛高漲！

MIRROR Lokman同Tiger一齊拍打感應器。
Lokman同Tiger一齊拍打感應器。（圖片來源：[email protected] Hong Kong & Macau）
MIRROR Anson Lo就同Stanley一組。
Anson Lo就同Stanley一組，不過最後都係輸咗。（圖片來源：[email protected] Hong Kong & Macau）

MIRROR成員約埋一齊打籃球、做gym

除了互動遊戲，MIRROR更大派健康貼士，隊長Lokman笑言隨著年紀增長，更著重身心健康保障：「雖然平日我們行程忙碌，但成員們都高度關注個人健康，更不時交流健康飲食餐單。而我自己最喜歡運動健身，更不時邀請MIRROR成員一同打籃球及做gym，keep fit同時減壓，最適合工作忙碌的我們！」

MIRROR 最後12子再一齊影大合照。
最後12子再一齊影大合照。（圖片來源：[email protected] Hong Kong & Macau）

MIRROR大型打卡熱點進駐鬧市

除了精彩的應援活動，富衛的「星級應援團」限定大型戶外麼告將陸續進駐錒鑼灣金百利商場及尖沙咀碼頭巴士總站等熱門打卡位，大家不妨與 「星級應援團」合照並上傅至社交媒體平台，齊齊應援全城健康！

MIRROR 活動前夕，姜濤在社交網出po，對「姜糖」表示：「感激你們一路上不撤不退！」
活動前夕，姜濤在社交網出po，對「姜糖」表示：「感激你們一路上不撤不退！」（圖片來源：[email protected]_show）
MIRROR MIRROR十二位成員相隔3個月終齊人現身。
「星級應援團」限定大型戶外麼告將陸續進駐錒鑼灣金百利商場及尖沙咀碼頭巴士總站等熱門打卡位（圖片來源：[email protected] Hong Kong & Macau）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：東方新地、[email protected] Hong Kong & Macau、[email protected]_show

讀者留言

熱門文章

 