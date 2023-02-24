MIRROR相隔3個月終齊人現身 姜濤被指心不在焉長期望地下
MIRROR 全員現身玩遊戲
人氣男團MIRROR今日12位成員全員現身《「應援您健康」全城起動》保險活動，並化身「星級應援團」，以「飲食」、「音樂」及「運動」三大生活日常分為三個小隊，與觀眾大玩互動遊戲。
姜濤、lan、Jer齊估Jer扮咩樂器聲
活動中率先登場的有「Team Music」的lan、Jer、Jeremy及姜濤。四人通過音樂互動遊戲率領大家進人音樂世界，自封「模仿大王」的Jer施展渾身解數，即席模仿音樂中的樂器聲音，其餘3位成員則需猜出是哪種樂器，藉此以音樂鼓勵大眾關注精神健康。
姜濤視線長期望地下
活動期間，姜濤視線長期望向地下，被網民指好似心不在焉，不過當四位成員講到鍾意聽咩歌時，姜濤亦有回應，話自己鍾意聽Ian的歌！之後三人估Jer模仿哪種樂器，姜濤亦有估中他扮古箏聲。
AK 、Alton、Edan、Frankie即製果汁
而第二隊「Team Food」的Anson Kong 、Alton、Edan及Frankie則搖身一變，變成「煮家」暖男，合力以特選的經濟實惠食材，即製能增強身體免疫力的果汁。
Anson Lo、Lokman、Stanley、Tiger大展身手
壓軸登場的「Team Sports」則以健身挑戰鼓勵大家多做運動！Anson Lo、Lokman、Stanley及Tiger更大騷靈活身手。四位成員一向熱愛運動，在挑戰期間更擦出不少火花，令現場氣氛高漲！
MIRROR成員約埋一齊打籃球、做gym
除了互動遊戲，MIRROR更大派健康貼士，隊長Lokman笑言隨著年紀增長，更著重身心健康保障：「雖然平日我們行程忙碌，但成員們都高度關注個人健康，更不時交流健康飲食餐單。而我自己最喜歡運動健身，更不時邀請MIRROR成員一同打籃球及做gym，keep fit同時減壓，最適合工作忙碌的我們！」
MIRROR大型打卡熱點進駐鬧市
除了精彩的應援活動，富衛的「星級應援團」限定大型戶外麼告將陸續進駐錒鑼灣金百利商場及尖沙咀碼頭巴士總站等熱門打卡位，大家不妨與 「星級應援團」合照並上傅至社交媒體平台，齊齊應援全城健康！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
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