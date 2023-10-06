MIRROR成軍5周年推出電影《12怪盜》 海報預告暗示誰才是真正C位
12子合體拍預告片
電影方也釋出了一段長約25秒的《12怪盜》全新預告片段。在預告片中，12位成員輪流登場，除了之前的黑衣黑褲造型，還有以全新的造型登場。不過，預告片中的對白不多，副隊長AK（江𤒹生）充滿鬥志地表示：「我們不需要12個人都成為No.1，我們要做到全隊人都是No.1！」Stanley（邱士縉）接着回應道：「你知道集合12個人有多難嗎？」最後以姜濤的笑聲作結，短短幾十秒已經令大班鏡粉相當激動。
姜濤、Anson Lo爭C位
由電影海報，到電影的預告片，都清楚見到站在中間的都是姜濤和Anson Lo這2位最高人氣的成員，可見公司為了怕引起一班粉絲不滿而落足心機，不過其實電影海報都有少少真正C位的玄機，雖然姜濤在正中間被隊友們包圍的位置，但他所在的位置卻凹了下去，站在他旁邊的Anson Lo更高了至少半個身，令網民猜測姜濤現時的位置已經被Anson Lo反超前……
下年登上大銀幕
制作方MakerVille宣布，將於11月18日和19日在香港灣仔會議展覽中心Hall 5BC舉辦一連4場的《12怪盜》電影互動體驗場。屆時，MIRROR成員將會現身表演，並與現場觀眾互動兼分享電影製作的故事。門票分為$630元、$430以及$330元。而MIRROR的官方會員MIRO則可以在下周四（12日）優先訂票，其他門票則在下周五（13日）公開發售。另外，電影互動體驗場完結之後，電影預計於2024年第一季上映。
見面會行程極豐富
據官方消息指，粉絲見面會將於11月1日星期三的上午10時半到晚上8時在迪士尼樂園舉行，場地預計能容納1萬2千人，與紅館的容納人數相約。雖然當日行程非常豐富，包括有巡遊派對、迷你演唱會，更有機會能與MIRROR成員玩機動遊戲兼影合照等精彩活動。
粉絲怒數3宗罪！
1. 見面會門票貴過演唱會
MIRROR於今年5月27日在啟德郵輪碼頭舉行的《Hi MIRO！見面會》今次5周年位位盛惠$1680，相比起今年5月27日在啟德郵輪碼頭舉行的《Hi MIRO！見面會》門票價格$480更高為，甚至比起MIRROR去年的紅館演唱會最貴門票還要貴多$400，因此被粉絲鬧爆「搶錢」一樣：「12000人去，一晚有2000幾萬收入，你就發啦」、「Miro member俾咗錢，又有迪士尼年票，家陣仲要俾$1680，真係好嘢呀你地」、「有disney年票有冇得扣返入場費」、「貴過我張年卡喎」。
2. 非實名制舉行 唔係MIRO都有得去
今年5月27日在啟德郵輪碼頭舉行的3場《Hi MIRO！見面會》，全部參加的均必須為持有2022年「MIRO」會籍的官方認可粉絲，而且亦使用實名制去杜絕黃牛問題，然而今次五周年的見面會卻並非以實名制進行，僅表示購買者必須於指定購票網站連結中提供電郵中收到的「MIRO專屬代碼」，而且每人最多可購買2張門票，意味着只能有6000人可以買得到門票，而且更可以攜帶非MIRO的人一同參加：「唔駛實名制，又可以帶一個非Miro會員入園玩，咁我續Miro Fan club嚟做咩」、「點解唔抽籤？點解唔實名？」、「非Miro 都入得？ 咁我做Miro 為乜」、「應該實名+每人限買一張」、「其實要搶飛根本唔夠班牛玩，佢哋總有機會會攞到個code」。
3. 於平日舉行不合理 返工返學冇得去
見面會定在11月1日星期三舉行，而非正式5周年的日子11月3日星期五，貿貿然在平日舉行由朝到晚的見面會令大批要返工返學的粉絲大感不解：「無啦啦搞平日event，仲係由朝到晚，其實返工返學嗰d去到咩？」、「定你地諗住自己咁大個event，大家一定會請假去㗎？」、「想問吓有冇諗過學生miro member能否去到活動？」洗版式留言鬧爆主辦。
下周三正式開售
所有2023 MIRO會員都會於9月28日透過聯絡電郵收到「MIRO專屬代碼」及指定購票網站連結，而5周年派對的門票將會於10月4日下午2時正式發售，每個「MIRO專屬代碼」只限使用一次及最多可購買2張門票，更特別表明16歲以下MIRO需家長陪同參加。
重溫MIRROR 5年前後官方造型
陳瑞輝 Frankie（30歲→35歲）
MIRROR中年紀最大的Frankie陳瑞輝，在出道當時被認為MIRROR中的「門面擔當」，但出道後一直浮浮沉沉、半紅不黑。Frankie雖然曾經在ViuTV劇集《IT狗》中以「Never」一角備受好評，但之後亦沒有太多搞作。今年Frankie就進軍舞台劇界，與強尼主演《大象的告別式》，劇中更有BL嘴戲，認真落力。
王智德 Alton（29歲→34歲）
Alton王智德出道以來一直是MIRROR中最低存在感的成員之一，雖然曾經推出單曲《REBOUND》，但未有獲得太大迴響。其實Alton口才了得，時不時在Youtube個人頻道直播打機，網民為其亂改花名、開玩笑都任玩唔嬲，令他深得網民歡迎。不過最近剛慶祝完34歲生日的Alton，其粉絲後援會突然宣佈解散，更在社交平台發佈千字文狂呻近兩個月來不斷受到精神上的折磨，引起廣大網民熱議。
邱傲然 Tiger（19歲→24歲）
Tiger邱傲然當年與姜濤一樣同以19歲參加《全民造星》，不過就同人不同命，Tiger在出道5年來直未有太多幕前演出機會。今年Tiger開始轉投幕後工作，早前更獲邀請為《第十七屆鮮浪潮國際短片節》拍攝開幕短片《是日精選》，獲短片主角Lokman大讚Tiger有導演的風範。
楊樂文 Lokman（29歲→34歲）
MIRROR隊長Lokman楊樂文雖然在出道前已經是一名出名的舞者和排舞師，但出道後卻專注戲劇方面發展，其中在2022年在ViuTV劇集《IT狗》中飾演「星之子Tony」、《繩角》的「二師兄李承東」都深受觀眾喜愛。2021年Lokman和林家棟等人主演的《命案》更衝出國際影壇，成為柏林影展特別展映單元之一。
邱士縉 Stanley（28歲→33歲）
同為舞者出身的Stanley邱士縉在出道後亦同樣專注戲劇方面的發展，Stanley可謂MIRROR中參演得最多ViuTV劇集的成員，分別參演過《地產仔》、《第三佈局 塵沙惑》、《IT狗》及《I SWIM》，並且在《野人老師》首次擔正做男主角。一直專注拍戲的Stanley，在今年年中終於有機會推出首支派台作品《來不及》，成為MIRROR第10位有派台作品的成員。
江𤒹生 AK（25歲→30歲）
MIRROR副隊長AK在出道5年一直在歌影視三方面發展，在2020年推出首支個人單曲《特登》以個人身份出道。雖然多年來推出過多首單曲，但都未有得到太大迴響。相反在拍戲方面就得到更多認同，AK在出道5年間出演過《男排女將》、《繩角》等ViuTV劇集作品，今年更擔正出演電影《七月返歸》，得到大眾影迷的一致好評。
呂爵安 Edan（21歲→26歲）
當年21歲的Edan呂爵安參加《全民造星》時奪得第八名，他以搞鬼性格加上出眾的音樂才華令他吸粉無數。Edan在2021年憑首支個人單曲《E先生連環不幸事件》成功「單飛」出道，去年又憑《闔家辣》及《過時過節》入圍《第41屆香港電影金像奬》最佳新演員，再加上綜藝節目《膠戰》中零偶包的演出，令Edan在歌影視方面都得到大眾的喜愛和認同。
柳應廷 Jer（25歲→30歲）
娛記出身的Jer柳應廷當年毅然辭去工作，參加《全民造星》，當時原先在50強賽被淘汰，幸得花姐的欣賞成功復活，最後在20強止步。原本一臉大叔路人樣「黑馬」Jer，出道五年間在音樂、拍戲方面都有多番成就。在音樂方面，Jer在「單飛」出道後橫掃多個樂壇頒獎禮新人獎，在短短5年間推出15首個人單曲；在電影方面又憑主演《阿媽有咗第二個》成功獲得《第41屆香港電影金像獎》的最佳新演員提名，瓣瓣都撈得有聲有色。
陳卓賢 Ian（25歲→30歲）
在《全民造星》中勇奪亞軍的Ian陳卓賢，出道5年以來雖然有出演過《男排女將》、《季前賽》等多套ViuTV劇集，但Ian近年都將事業重心放在音樂上。Ian所推出的個人單曲《留一天與你喘息》、《地球上的最後一朵花》、《再見 寧靜海》和《抱抱無尾熊》等都深得大眾喜愛，其中《留一天與你喘息》、《地球上的最後一朵花》更成為三台冠軍歌。
盧瀚霆 Anson Lo（23歲→28歲）
有教主之稱的Anson Lo盧瀚霆，雖然在參賽期間30強止步，但憑青靚白淨兼唇紅齒白由參賽開始已經人氣高企。2021年，Anson Lo和Edan主演的港版《大叔的愛》播出後，Anson Lo人氣直線上升，同年所推出的個人單曲《Megahit》亦為他帶來多個獎項。Anson Lo近年更涉獵電影界，分別出演《過時·過節》、《釀魂》等電影，往歌影視三棲發展，成為MIRROR新一代人氣王。
姜濤（19歲→24歲）
姜濤當年參加《全民造星》時只有19歲，憑著一臉可愛稚氣的外貌成功俘虜一班「姜糖」的歡心。身為《全民造星》冠軍的姜濤一出道就人氣王，密密接Job，廣告、代言浪接浪，最高峰時期更曾經拍攝接近40個廣告。不過自從去年因為籃球賽整傷膝頭之後，身材反彈之餘，公開活動又經常請病假，一度遭人詬病；近日又傳出緋聞和同隊友Edan呂爵安不和，負面新聞一浪接一浪。
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