MIRROR成軍5周年推出電影《12怪盜》 海報預告暗示誰才是真正C位

MIRROR早前宣布將會於11月1日在香港迪士尼樂園舉行9小時包場粉絲見面會，慶祝出道5周年，不過卻引起粉絲強烈不滿兼怒數3宗罪引起滿城風雨。為了粉絲MIRROR再加碼宣布另一個慶祝活動，全體成員主演的電影《12怪盜》將舉辦4場電影互動體驗場，電影海報和預告片亦一併公開！