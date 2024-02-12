MIRROR成員騷後相繼宣告病倒 網民笑言「財多身子弱」祝早日康復
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人氣男團MIRROR於亞博順利完成演唱會後，成員紛紛報病惹粉絲關注！姜濤是最先宣告生病的成員，而Edan新年前宣告確診新冠，再到Anson Lo亦表示感到不適，這場「病毒攻陷」引發一眾鏡粉的關心和熱論。
MIRROR演唱會後續效應 成員健康狀況引關注
MIRROR的16場亞博演唱會剛落幕，成員們的健康狀況卻成了粉絲們熱議的話題。從Edan的新冠病毒感染到Anson Lo的身體不適，這場健康危機似乎在團隊中蔓延開來。
Edan與Frankie相繼確診 新冠肆虐
Edan在新年伊始就宣布自己確診新冠，並在社交媒體上公開了快速檢測棒的照片。他的日常生活轉為居家隔離，透過直播打機與粉絲互動。而Frankie也不幸中招，他在社交平臺上分享了自己的檢測結果，並半開玩笑地問Edan是否與此有關，留言中透露出輕鬆的態度，但也反映出疫情對成員的影響。
姜濤首位報病 粉絲擔憂不已
姜濤是最先報告生病的成員，他在社交媒體上寫道希望大家新一年身體健康，並提到自己不幸生病需要吃藥。這位人氣成員的病況讓粉絲們相當擔心。
AK與Jeremy陸續康復 傳遞正能量
幸運的是，AK和Jeremy的病況已有所好轉。AK正在康復中，而Jeremy已經病癒，能夠與家人共進晚餐，這對於關心他們的粉絲來說無疑是一個好消息。
Anson Lo疲於奔命 最終不敵病魔
Anson Lo在演唱會期間就已感到不適，但他仍堅持服藥和靠意志力撐過表演。然而，他最終還是在社交平臺上表示自己被病魔擊敗，並貼出了自己吃白粥和服藥的照片，透露了他繁忙後的疲憊和不適。
「教主」Anson Lo病倒 粉絲送上祝福
作為團隊中的「教主」，Anson Lo的病況特別引起了粉絲的關注。他在社交媒體上貼出了藥丸和白粥的照片，表達了自己的不適。粉絲們紛紛在評論中送上祝福，希望他能夠早日康復。
網民笑言「財多身子弱」 期盼MIRROR成員早日康復
這一系列的健康問題引起了網民的廣泛討論，不少人戲稱MIRROR成員「財多身子弱」，但同時也表達了對他們的關心和祝福，希望所有成員都能夠快速恢復健康，繼續在舞臺上發光發熱。
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圖片來源：IG@ansonlht、IG@_kisang_、IG@edanlui、IG@frankie729