MIRROR成員騷後相繼宣告病倒 網民笑言「財多身子弱」祝早日康復

人氣男團MIRROR於亞博順利完成演唱會後，成員紛紛報病惹粉絲關注！姜濤是最先宣告生病的成員，而Edan新年前宣告確診新冠，再到Anson Lo亦表示感到不適，這場「病毒攻陷」引發一眾鏡粉的關心和熱論。