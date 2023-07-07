MIRROR Threads粉絲數疑暴露實際人氣？Anson Lo三甲不入 人氣王竟然係佢！
網民盤點MIRROR Threads追蹤人數 Anson Lo竟然三甲不入
MIRROR成員們昨日除咗陳卓賢Ian之外，其他11子都開始相繼加入Threads，有網民就發現11子IG同Threads嘅追蹤人數不成正比。11子中Threads Followers最多嘅就係近排又開個人演唱會又拍《膠戰3》嘅Edan呂爵安，截至目前已經吸引到7萬Followers，緊接就係姜濤同Jer柳應廷，反而IG Followers最多嘅Anson Lo盧瀚霆就三甲不入。
第一位：Edan 70.3k Followers （IG : 690k）
第二位：姜濤 54.4k Followers（IG：1M）
第三位：Jer 51.k Followers（IG：412k）
第四位：AK 47.7k Followers （IG：421k）
第五位：Anson Lo 44.2k Followers （IG：1.2M）
第六位：Stanley 35.1k Followers（IG：277k）
第七位：Lokman 35k Followers （IG：287k）
第八位：Jeremy 33.5k Followers （IG：259k）
第九位：Frankie 30.8k Followers（IG：249k）
第十位：Tiger 26.7k Followers （IG：208k）
第十一位：Alton 10.5k Followers（IG：226k）
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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