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MIRROR Threads粉絲數疑暴露實際人氣？Anson Lo三甲不入 人氣王竟然係佢！

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Threads App被譽為「文字版的Instagram」在昨日終於面世，與Twitter的功能極之相似，唔少藝人同網紅都緊貼潮流，紛紛加入Threads。香港人氣男子組合MIRRORS成員們都唔例外，昨日開始已經相繼加入Threads，發文分享日常生活點滴。不過MIRROR成員們Threads嘅追蹤人數竟然同IG不成正比，人氣王Anson Lo更三甲不入！

網民盤點MIRROR Threads追蹤人數 Anson Lo竟然三甲不入

MIRROR成員們昨日除咗陳卓賢Ian之外，其他11子都開始相繼加入Threads，有網民就發現11子IG同Threads嘅追蹤人數不成正比。11子中Threads Followers最多嘅就係近排又開個人演唱會又拍《膠戰3》嘅Edan呂爵安，截至目前已經吸引到7萬Followers，緊接就係姜濤同Jer柳應廷，反而IG Followers最多嘅Anson Lo盧瀚霆就三甲不入。

第一位：Edan 70.3k Followers （IG : 690k）

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（圖片來源：[email protected]
mirror 最近又準備開個人演唱會，又拍ViuTV綜藝節目《膠戰3》嘅Edan榮升人氣王。
最近又準備開個人演唱會，又拍ViuTV綜藝節目《膠戰3》嘅Edan榮升人氣王。（圖片來源：[email protected]

第二位：姜濤 54.4k Followers（IG：1M）

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（圖片來源：[email protected]_show）
mirror 雖然姜濤近日緋聞纏身，但依然無損其人氣，繼續穩坐第二位。
雖然姜濤近日緋聞纏身，但依然無損其人氣，繼續穩坐第二位。（圖片來源：[email protected]_show）

第三位：Jer 51.k Followers（IG：412k）

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（圖片來源：[email protected]
mirror 將於今晚舉行一連4場演唱會嘅Jer雖然一個Post都未發，但都成功躋身三甲。
將於今晚舉行一連4場演唱會嘅Jer雖然一個Post都未發，但都成功躋身三甲。（圖片來源：[email protected]

第四位：AK 47.7k Followers （IG：421k）

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（圖片來源：[email protected]_kisang_）
mirror 副隊長AK果然人氣夠厲害。
副隊長AK果然人氣夠厲害。（圖片來源：[email protected]_kisang_）

第五位：Anson Lo 44.2k Followers （IG：1.2M）

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（圖片來源：[email protected]
mirror 估唔到IG有1.3M Followers嘅教主Anson Lo，喺Threads竟然只排第五位。
估唔到IG有1.3M Followers嘅教主Anson Lo，喺Threads竟然只排第五位。（圖片來源：[email protected]

第六位：Stanley 35.1k Followers（IG：277k）

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（圖片來源：[email protected]_）
mirror Stanley原本為「下弦」成員之一，但今次竟然成功躋身成為「上弦」
Stanley原本為「下弦」成員之一，但今次竟然成功躋身成為「上弦」（圖片來源：[email protected]

第七位：Lokman 35k Followers （IG：287k）

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（圖片來源：[email protected]
mirror 原本少玩IG嘅隊長Lokman都有35k粉絲。
原本少玩IG嘅隊長Lokman都有35k粉絲。（圖片來源：[email protected]

第八位：Jeremy 33.5k Followers （IG：259k）

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（圖片來源：[email protected]_0908）
mirror 近日推出咗新歌，又即將開個人拉闊開Jeremy就只排第八位。
近日推出咗新歌，又即將開個人拉闊開Jeremy就只排第八位。（圖片來源：[email protected]_0908）

第九位：Frankie 30.8k Followers（IG：249k）

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（圖片來源：[email protected]
mirror 曾經被稱為「最冇存在感嘅成員」Frankie都人氣麻麻。
曾經被稱為「最冇存在感嘅成員」Frankie都人氣麻麻。（圖片來源：[email protected]

第十位：Tiger 26.7k Followers （IG：208k）

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（圖片來源：[email protected]_ymy）
mirror 近日轉型做導演嘅Tiger就包尾二。
近日轉型做導演嘅Tiger就包尾二。（圖片來源：[email protected]_yny）

第十一位：Alton 10.5k Followers（IG：226k）

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（圖片來源：[email protected]
mirror Alton遲過其他成員開Threads，所以粉絲數都係包尾。
Alton遲過其他成員開Threads，所以粉絲數都係包尾。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：Threads截圖、IG截圖

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