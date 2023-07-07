MIRROR Threads粉絲數疑暴露實際人氣？Anson Lo三甲不入 人氣王竟然係佢！

Threads App被譽為「文字版的Instagram」在昨日終於面世，與Twitter的功能極之相似，唔少藝人同網紅都緊貼潮流，紛紛加入Threads。香港人氣男子組合MIRRORS成員們都唔例外，昨日開始已經相繼加入Threads，發文分享日常生活點滴。不過MIRROR成員們Threads嘅追蹤人數竟然同IG不成正比，人氣王Anson Lo更三甲不入！