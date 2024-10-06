Jer、Winka大跳火辣貼身舞唱《Trouble Maker》 網民反應兩極：實在衝擊視覺

MIRROR的成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)與COLLAR的成員邱彥筒(Marf)、芯駖(Sumling)和陳泳伽(Winka)於10月5日在會展舉行的《MATCHICAL LIVE 2024》演唱會中，帶來了一場精彩的表演。其中Jer和Winka大跳貼身舞就最為吸睛，網民對此段表演都有好多意見！

