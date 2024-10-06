Jer、Winka大跳火辣貼身舞唱《Trouble Maker》 網民反應兩極：實在衝擊視覺
Jer、Winka大跳貼身舞唱《Trouble Maker》
昨晚（5日），MIRROR三位和COLLAR三位總共6位成員在演唱會中唱出多首外國熱門歌，其中「舞王Jer」與Winka首次合唱韓文歌曲《Trouble Maker》，激罕地大跳辣身舞，兩位表現投入，搞到在場觀眾的尖叫聲此起彼伏。
火辣演出惹網民熱議：實在衝擊視覺
今次Jer和Winka兩位破天方合作，大跳性感火辣舞，惹來網民紛紛留言討論。部分網民大讚Jer跳舞有進步，認為兩位的合作舞台非常好睇；另一邊廂，就有大批網民留言狠批，表示今次表演太重口味：「先不論歌舞藝，個畫面真係好核突」、「一個男似女 一個女似男 實在衝擊視覺 」、「震驚亞洲」、「好好睇個標準係乜」、「難怪演唱會無人睇」等。
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Anson Lo驚喜現身唱《idc》
隨後，Stanley和Jeremy合體跳唱DPR IAN的《So Beautiful》，並一起唱出新歌《Drunk in Love》。此外，MIRROR的另一成員Anson Lo驚喜現身，與6人合唱COLLAR的《idc》，並在演唱新歌《Hey Hey OK!》前特別提到：「佢哋將唔同元素擺入呢個show，都係想喺舞台送上唔同嘅表演，我知道呢兩晚對佢哋嚟講係好特別難忘嘅兩晚，多謝大家入場嚟睇，真係要俾多啲掌聲鼓勵佢哋。」
多元化表演與合作
昨晚，6人在演唱會上唱出多首外國熱門歌曲，包括有合唱了Ed Sheeran的《The Joker And The Queen》，隨後在主舞台上跳唱了Marf的《*~Silencio…Shh》和Jeremy的《TOXIC！》，展示了他們多樣化的音樂風格。此外，Marf和Jeremy還合唱了玄雅和DAWN的《PING PONG》，證明瞭他們在排練上投入了大量的時間和努力。
在個人表演環節，芯駖斜傾45度跳MJ舞，展示了她的舞蹈才能。Jer在一個月光背景的大屏幕下演唱了陳奕迅的《月球上的人》，並與Winka合唱《一手造成》，展現了他們的歌唱實力。此外，Marf以一身熊仔造型登場，唱出了《Brown Melodies》及新歌《心很細》，並與Winka合唱《奇異小姐》，展示了他們的可愛與才華。