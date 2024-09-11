陳柏宇恭喜Edan 盤點圈中人評論「明登戀」有人問打咗羽毛球未
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MIRROR的27歲成員呂爵安（Edan）公開力追34歲女神林明禎，瞬即引起全城關注。雖然有部份Edan忠實粉絲唔睇好戀情發展，不過亦有唔少圈中人力撐，一齊睇睇！
陳柏宇恭喜Edan：有九成把握
對於Edan的追求行為，陳柏宇在社交平台threads上發表了自己的看法，指以自己多年做人的經驗來說，Edan這樣的聲明、回應足以證明其實就算未媾到林明禎，也已有九成把握，只可以恭喜Edan。這番話顯示他對Edan抱有相當的信心，並認為Edan已經在愛情的道路上取得了重要的進展。
網紅Matt Leung：Edan彈琴咁勁咁易㩒錯制？
網紅Matt Leung都有抽水「我几廿嵗 吾怕伱明禎，要搅就𠼱搅我、無搅的𢓭生. 放过eDan、不要怇粉𢇁慯芯」對於Edan的聲明有關打羽毛球一事就表示唔相信「eDan弹琴噉剄、手指灵活、㸃觲会噉易禁错制咯？」
J.Arie問打咗羽毛球未 Edan讚好
J.Arie雷深如對於Edan的了解中疑似曾於threads發起投票抽水「『了解中』係咪即係打咗羽毛球啦？」而Edan竟然讚好，引起熱議。Edan在昨日（10日）聲明中回應表示只是㩒錯制。
Jeffrey唔太清楚 JACE扮聽錯「明禎」變「明星」
在一次活動中，當被問及Edan的示愛行為時，魏浚笙(Jeffrey)與陳凱詠(JACE )都表現得相當避重就輕。Jeffrey表示自己不清楚詳情，強調人與人之間的相識是緣分，而被問到時否就是2人的媒人時，Jeffrey就否認指應該俾多點空間2人。JACE則在回答中出現口誤，將「明禎」誤讀為「明星」，隨後解釋說：「追明星好啊！他自己也是明星！」這番話引來了現場一陣笑聲，但她強調自己與Edan並不熟悉，但二人近日才合作推出《漸漸我們》。
同場加映湯令山剛好出新歌《偶像已死》
湯令山 Gareth.T 此時表示推出新歌《偶像已死》，不少網民認為timing有點巧合。事關剛好edan發表認愛後，出現了「脫粉潮」。
呂爵安認愛林明禎後粉絲不滿脫粉 形容大馬女神係「搵老細格」
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