過時過節｜呂爵安盧瀚霆@MIRROR打破歷史驚現無綫 網民笑指世界變
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無綫《娛樂新聞台》最近播出新戲《過時過節》的宣傅片，驚現大量MIRROR成員呂爵安(Edan)、盧瀚霆(Anson Lo)的鏡頭，二人首次現身友台，如此歷史性一刻，有網民笑言是否世界變。
無綫從來唔播對台人
無綫過去本著一台獨大，有不明文規定，從不讓對台人在自己的螢幕出現，路過入境都會打格仔。近年ViuTV一年比一年高人氣，收視有增無減，再加上MIRROR十二子爆紅，歌影視三棲和大量廣告都見到他們影蹤，不過即使在過去的音樂頒獎禮，在無綫都從未見過MIRROR十二子身影，但凡事總有第一次。
被MIRROR打破歷史
由於MIRROR十二子覆蓋率甚過，死撐多年的無綫YJ 1O最終都要開竅，第一次在《娛樂新聞台》播出剛上映電影《過時過節》宣傅片，從而令Edan和Anson Lo打破歷史，在無綫出現，呂爵安在宣傅片中分享：「一定會有啲共鳴喺度，因為每一個家庭都會有啲咁嘅小問題出現。」同時還有電影導演曾慶宏訪問。
網民笑大台反黐金糠
因為Edan和Anson Lo曾於ViuTV劇集《大叔的愛》中演繹同性戀曖昧關係，人氣爆燈兼入屋，被稱為 「登神CP」，二人今次繼《大》後再度合作，令《過時過節》關注度甚高，無綫播出其電影宣傳片都是因應時世，今次的突破令網民都感到驚訝，有人在留言區笑問是否世界變，亦有人話方丈唔再小器，終於開竅，仲話無綫反黐MIRROR金糠！
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快