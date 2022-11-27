過時過節

過時過節｜呂爵安盧瀚霆@MIRROR打破歷史驚現無綫　網民笑指世界變

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無綫《娛樂新聞台》最近播出新戲《過時過節》的宣傅片，驚現大量MIRROR成員呂爵安(Edan)、盧瀚霆(Anson Lo)的鏡頭，二人首次現身友台，如此歷史性一刻，有網民笑言是否世界變。

過時過節 無錢歷史性時刻，播出友台演員呂爵安在電影《過時‧過節》的宣傅片。
無錢歷史性時刻，播出友台演員呂爵安在電影《過時‧過節》的宣傅片。（圖片來源：無綫影片截圖）

無綫從來唔播對台人

無綫過去本著一台獨大，有不明文規定，從不讓對台人在自己的螢幕出現，路過入境都會打格仔。近年ViuTV一年比一年高人氣，收視有增無減，再加上MIRROR十二子爆紅，歌影視三棲和大量廣告都見到他們影蹤，不過即使在過去的音樂頒獎禮，在無綫都從未見過MIRROR十二子身影，但凡事總有第一次。

過時過節 一不離二，驚現無綫的還有另一MIRROR成員盧瀚霆。
一不離二，驚現無綫的還有另一MIRROR成員盧瀚霆。（圖片來源：無綫影片截圖）
過時過節 無綫藝員有三百多位，但人氣似乎都不及友台MIRROR十二子。
無綫藝員有三百多位，但人氣似乎都不及友台MIRROR十二子。（圖片來源：無綫影片截圖）

被MIRROR打破歷史

由於MIRROR十二子覆蓋率甚過，死撐多年的無綫YJ 1O最終都要開竅，第一次在《娛樂新聞台》播出剛上映電影《過時過節》宣傅片，從而令Edan和Anson Lo打破歷史，在無綫出現，呂爵安在宣傅片中分享：「一定會有啲共鳴喺度，因為每一個家庭都會有啲咁嘅小問題出現。」同時還有電影導演曾慶宏訪問。

過時過節 MIRROR成員呂爵安歷史性在無綫節目中出現，還播出宣傅片中他所分享的內容。
MIRROR成員呂爵安歷史性在無綫節目中出現，還播出宣傅片中他所分享的內容。（圖片來源：無綫影片截圖）
過時過節 無綫都好醒目，是以訪問電影《過時過節》導演曾慶宏為由，再順道播埋宣傅片，令MIRROR成員先有機會現身無綫。
無綫都好醒目，是以訪問電影《過時過節》導演曾慶宏為由，再順道播埋宣傅片，令MIRROR成員先有機會現身無綫。（圖片來源：無綫影片截圖）
過時過節 真係驚喜。
真係驚喜。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民笑大台反黐金糠

因為Edan和Anson Lo曾於ViuTV劇集《大叔的愛》中演繹同性戀曖昧關係，人氣爆燈兼入屋，被稱為 「登神CP」，二人今次繼《大》後再度合作，令《過時過節》關注度甚高，無綫播出其電影宣傳片都是因應時世，今次的突破令網民都感到驚訝，有人在留言區笑問是否世界變，亦有人話方丈唔再小器，終於開竅，仲話無綫反黐MIRROR金糠！

過時過節
（圖片來源：討論區截圖）
過時過節
（圖片來源：討論區截圖）
過時過節 《過時‧過節》已成為第19屆香港亞洲電影節開幕電影。
《過時‧過節》已成為第19屆香港亞洲電影節開幕電影。（圖片來源：[email protected]過時過節 HongKongFamily）
過時過節 電影《過時過節》由毛舜筠帶領呂爵安和盧瀚霆，道出香港一般家庭成員之間的矛盾和關係。
電影《過時過節》由毛舜筠帶領呂爵安和盧瀚霆，道出香港一般家庭成員之間的矛盾和關係。（圖片來源：[email protected]
過時過節 《過時‧過節》已於11月24日上映，電影中的主要演員毛舜筠、呂爵安和盧瀚霆早前現身首影禮。
《過時‧過節》已於11月24日上映，電影中的主要演員毛舜筠、呂爵安和盧瀚霆早前現身首影禮。（圖片來源：[email protected]過時過節 HongKongFamily）
過時過節 Edan現時屬歌影視三棲，人氣一時無兩。
Edan現時屬歌影視三棲，人氣一時無兩。（圖片來源：[email protected]
過時過節 Anson Lo在影壇雖然是新人，但他所代言的產品和廣告，已超過大台當紅的當家小生。)
Anson Lo在影壇雖然是新人，但他所代言的產品和廣告，已超過大台當紅的當家小生。()（圖片來源：[email protected]

常見問題

導致意外發生的主因是有人虛報資料？

消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息

阿Mo最新康復情況？

演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快

撰文：東方新地圖片來源：無綫影片截圖

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