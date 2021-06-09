MIRROR、ERROR邊個讀書最叻？16子學歷大公開、姜濤因一個原因放下學業
編輯：東方新地丨圖片：MIRROR、ERROR成員IG丨原文：新monday
[email protected]讀城大公共政策與政治系
今日生日的Ian，中學時期就讀長沙灣天主教英文中學，中學時已是學校排球、籃球、田徑的校隊成員。Ian在城大讀公共政策與政治系，大學時期參加過排球港隊選拔，成為香港男子成年排球代表隊。
姜濤@MIRROR因入行沒有繼續學業
人氣王姜濤沒有報考DSE香港中學文憑試，之後他去了讀青年學院（邱子文）修讀運動教練課程。及後姜濤在讀IVE課程，期間參加《全民做星》比賽，最後因為入行，他並沒有繼續其他學業。
[email protected]入讀港大工商管理學（資訊系統）學士
Edan在可風中學（嗇色園主辦）畢業，之後在DSE考獲最佳五科25分的成績，成功入讀第一志願的工商管理學（資訊系統）學士。不過Edan曾提到自己是揀錯科，畢到業是奇蹟。
[email protected]畢業於香港城市大學
Stanley在沙田區的保良局胡忠中學，及後在城大完成學士課程。
Anson [email protected]在中文科取得5*
Anson Lo中學畢業於青衣區的保良局羅傑承（一九八三），他在DSE香港中學文憑考試考獲最佳5科成績23分，在中文科取得5*，英文科取得5級，而其餘科目為4級，之後他入讀香港城市大學的工商管理學學士（商業分析），為了追夢，Anson Lo中放棄大學學業。
[email protected]在城大讀電子物流及科技管理學
Alton在中學時讀沙田區火炭的賽馬會體藝中學與東華三院邱金元中學，之後畢業於香港城市大學電子物流及科技管理學學士課程。
阿[email protected]讀浸大副學士
阿Jer中學畢業於黃大仙區新蒲崗的天主教伍華中學，之後在香港浸會大學國際學院文學副學士（傳理學）。
Anson [email protected]畢業於荃灣區的聖公會李炳中學
Anson Kong畢業於荃灣區的聖公會李炳中學，他在2014年與娛樂公司簽約，被送到韓國成為練習生接受培訓。
[email protected]讀理大酒店業管理學位
Frankie中學畢業於中華基金中學，之後讀香港理工大學酒店業管理（榮譽）理學士學位。
[email protected]畢業於新會商會陳白沙紀念中學
Lokman畢業於新會商會陳白沙紀念中學，他跳了街舞後就沒有繼續其他學業。
[email protected]讀香港浸會大學高級文憑課程
Tiger在中學讀過林大輝中學與培僑書院，之後入讀了香港浸會大學高級文憑課程。
[email protected]就讀明愛元朗陳震夏中學
Jeremy在中學讀書的時期就讀明愛元朗陳震夏中學，他在六歲去了大陸生活，在湖南就讀小學。中學時，Jeremy已參加不少大型選秀節目比賽。
阿[email protected]於電影及電視系畢業
中學時，阿Dee入讀香港紅卍字會大埔卍慈中學，之後讀香港知專設計學院電影及電視系畢業。
[email protected]讀心理學
193在英國班戈大學讀心理學系榮譽學士，之後打算在東英吉利大學讀碩士，卻因為加入時裝行列而放棄升讀。