MIRROR ERROR總動員衝擊屯市 上千粉絲逼爆場 細數網民最擔心位 最不滿事件

人氣男團MIRROR、ERROR全體成員今日（23日）中午12時現身屯門巿廣場為ViuTV節目《夏日電視賞》同《奧運有得揀》揭幕，有大量粉絲在活動前一日已到商場排定隊，令網友都笑指今次係「屯門壓力測試」，不過比起逼爆商場，原來網民最擔心嘅係呢樣嘢，此外粉絲仲對台上一個人有好大意見！

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖