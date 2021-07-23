AA

MIRROR ERROR總動員衝擊屯市 上千粉絲逼爆場 細數網民最擔心位 最不滿事件

東方新地 - 娛聞

人氣男團MIRROR、ERROR全體成員今日（23日）中午12時現身屯門巿廣場為ViuTV節目《夏日電視賞》同《奧運有得揀》揭幕，有大量粉絲在活動前一日已到商場排定隊，令網友都笑指今次係「屯門壓力測試」，不過比起逼爆商場，原來網民最擔心嘅係呢樣嘢，此外粉絲仲對台上一個人有好大意見！

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖

MIRROR、ERROR、生Bear總動員為奧運熱身

東京奧運開幕在即，今日（23日）中午12時ViuTV安排了旗下人氣男團MIRROR、ERROR總動員出場，到屯門巿廣場為ViuTV《夏日電視賞》同《奧運有得揀》等一連串節目揭幕，為奧運熱定身，吸引大批「鏡粉」和「404」（ERROR粉絲匿稱）蜂擁而至，有大量粉絲在活動前一日已到商場排定隊，令網友都笑指今次係「屯門壓力測試」！

為推廣奧運節目，ViuTV安排旗下人氣男團MIRROR、ERROR在今日（23日）總動員出場。（圖片來源：ViuTV）
為推廣奧運節目，ViuTV安排旗下人氣男團MIRROR、ERROR在今日（23日）總動員出場。（圖片來源：ViuTV）
MIRROR十二人難得齊人現身。（圖片來源：MIRROR FB）
MIRROR十二人難得齊人現身。（圖片來源：MIRROR FB）
ERROR四子都有不少粉。（圖片來源：ViuTV）
ERROR四子都有不少粉絲。（圖片來源：ViuTV）

今日活動未開始，粉絲已經逼爆商場，跟據網友現場直擊，雖然商場為活動場地圍起了圍板和鐵欄，昨日到現場排隊的粉絲夜晚更曾被趕離商場，但粉絲天未光已再次到商場霸定位，臨開場前商場的二、三樓更企滿了人，目測有超過千人，而商場內部份珠寶店落閘。

商場的二、三樓都企滿了人。（圖片來源：ViuTV）
商場的二、三樓都企滿了人。（圖片來源：ViuTV）
目測現場有過千人。（圖片來源：ViuTV）
目測現場有過千人。（圖片來源：ViuTV）
MIRROR和ERROR十六人都有粉絲撐場。（圖片來源：ViuTV）
MIRROR和ERROR十六人都有粉絲撐場。（圖片來源：ViuTV）
不過現場以「教主」Anson Lo粉絲最多。（圖片來源：ViuTV）
不過現場以「教主」Anson Lo粉絲最多。（圖片來源：ViuTV）

活動開始，MIRROR同ERROR十六人同時現身，由Lokman和Anson Kong教大家在電視上「捉生Bear」換取《夏日電視賞》禮物，之後又分成兩人一組，每組用12秒去介紹今次的禮品，Edan介紹浮床時，更大讚張浮床「Cute到想咬佢一口」！

MIRROR出場。（圖片來源：ViuTV）
MIRROR出場。（圖片來源：ViuTV）
同大家開心揮手。（圖片來源：ViuTV）
同大家開心揮手。（圖片來源：ViuTV）
ERROR。（圖片來源：ViuTV）
ERROR。（圖片來源：ViuTV）
Edan與Anson Lo一齊介紹生Bear浮床時，大讚張浮床「Cute到想咬佢一口」！（圖片來源：ViuTV）
Edan與Anson Lo一齊介紹生Bear浮床時，大讚張浮床「Cute到想咬佢一口」！（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
Tiger與Frankie。（圖片來源：ViuTV）
Tiger與Frankie。（圖片來源：ViuTV）
阿Jer與Stanley。（圖片來源：ViuTV）
阿Jer與Stanley。（圖片來源：ViuTV）
Ian與Alton。（圖片來源：ViuTV）
Ian與Alton。（圖片來源：ViuTV）
姜濤與Jeremy介紹著住夏威夷恤的生Bear。（圖片來源：ViuTV）
姜濤與Jeremy介紹著住夏威夷恤的生Bear。（圖片來源：ViuTV）
肥仔與阿Dee。（圖片來源：ViuTV）
肥仔與阿Dee。（圖片來源：ViuTV）
193與保錡。（圖片來源：ViuTV）
193與保錡。（圖片來源：ViuTV）
193（圖片來源：ViuTV）
193（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

之後眾人又逐個介紹夏日新節目，包括《水著考有Feel》、《力圖打排球》，不過被問到有否為穿水著而操肌時，Lokman指大家都在努力操練中，之後又將話題拉到要專心對付ERROR的茅招上，而姜濤被問到會著何種泳衣上陣時，Edan竟然代答話會照著冬天衫入水！

（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

主持人虞逸峯捱轟

此外今次活動的主持人虞逸峯（Dennis Yu），在活動結束後卻被網民開post狂轟，指責叫錯Stanley做Frankie，讀Jeremy名字時又𦧲晒脷！原來虞逸峯主持過ViuTV不少活動，幾乎次次直播活動都是由他做主持，包括金像獎頒獎禮他都有份做司儀，雖然可說是經驗豐富，但當時亦被插過表現差。

盧逸峯主持過ViuTV唔少活動。（圖片來源：ViuTV）
虞逸峯主持過ViuTV唔少活動。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

提醒保安戴耳塞

由於早前有MIRROR成員出席活品牌動時，現場鏡粉尖叫聲震耳欲聾，一名身形魁梧的黑人保安被影到疑似受不了這些尖叫聲而用手掩耳，因此今次有不少網友都非常關心保安們的健康，提醒定保安要戴定耳塞！

MIRROR、ERROR、生Bear總動員衝擊屯市 網民最擔心呢樣
（圖片來源：網民留言截圖）
MIRROR、ERROR、生Bear總動員衝擊屯市 網民最擔心呢樣
（圖片來源：網民留言截圖）

亦有不少網友關心清潔姨姨工作量激增。

MIRROR、ERROR、生Bear總動員衝擊屯市 網民最擔心呢樣
（圖片來源：網民留言截圖）

此外除了MIRROR和ERROR外，生Bear和花姐的粉絲非常期待他們出場！

MIRROR、ERROR、生Bear總動員衝擊屯市 網民最擔心呢樣
（圖片來源：網民留言截圖）
MIRROR、ERROR、生Bear總動員衝擊屯市 網民最擔心呢樣
（圖片來源：網民留言截圖）
MIRROR、ERROR、生Bear總動員衝擊屯市 網民最擔心呢樣
（圖片來源：網民留言截圖）
花姐都有和眾人一同現身。（圖片來源：ViuTV）
花姐都有和眾人一同現身。（圖片來源：ViuTV）

讀者留言

熱門文章

 