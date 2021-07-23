MIRROR ERROR總動員衝擊屯市 上千粉絲逼爆場 細數網民最擔心位 最不滿事件
文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖
MIRROR、ERROR、生Bear總動員為奧運熱身
東京奧運開幕在即，今日（23日）中午12時ViuTV安排了旗下人氣男團MIRROR、ERROR總動員出場，到屯門巿廣場為ViuTV《夏日電視賞》同《奧運有得揀》等一連串節目揭幕，為奧運熱定身，吸引大批「鏡粉」和「404」（ERROR粉絲匿稱）蜂擁而至，有大量粉絲在活動前一日已到商場排定隊，令網友都笑指今次係「屯門壓力測試」！
今日活動未開始，粉絲已經逼爆商場，跟據網友現場直擊，雖然商場為活動場地圍起了圍板和鐵欄，昨日到現場排隊的粉絲夜晚更曾被趕離商場，但粉絲天未光已再次到商場霸定位，臨開場前商場的二、三樓更企滿了人，目測有超過千人，而商場內部份珠寶店落閘。
活動開始，MIRROR同ERROR十六人同時現身，由Lokman和Anson Kong教大家在電視上「捉生Bear」換取《夏日電視賞》禮物，之後又分成兩人一組，每組用12秒去介紹今次的禮品，Edan介紹浮床時，更大讚張浮床「Cute到想咬佢一口」！
之後眾人又逐個介紹夏日新節目，包括《水著考有Feel》、《力圖打排球》，不過被問到有否為穿水著而操肌時，Lokman指大家都在努力操練中，之後又將話題拉到要專心對付ERROR的茅招上，而姜濤被問到會著何種泳衣上陣時，Edan竟然代答話會照著冬天衫入水！
主持人虞逸峯捱轟
此外今次活動的主持人虞逸峯（Dennis Yu），在活動結束後卻被網民開post狂轟，指責叫錯Stanley做Frankie，讀Jeremy名字時又𦧲晒脷！原來虞逸峯主持過ViuTV不少活動，幾乎次次直播活動都是由他做主持，包括金像獎頒獎禮他都有份做司儀，雖然可說是經驗豐富，但當時亦被插過表現差。
提醒保安戴耳塞
由於早前有MIRROR成員出席活品牌動時，現場鏡粉尖叫聲震耳欲聾，一名身形魁梧的黑人保安被影到疑似受不了這些尖叫聲而用手掩耳，因此今次有不少網友都非常關心保安們的健康，提醒定保安要戴定耳塞！
亦有不少網友關心清潔姨姨工作量激增。
此外除了MIRROR和ERROR外，生Bear和花姐的粉絲非常期待他們出場！