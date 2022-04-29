MIRROR、ERROR爆笑港普訪問被廣傳 193狂講諧音粗口 阿Dee完美兜底
早前MIRROR、ERROR出席電訊盈科媒體集團旗下新成立的公司MakerVille發佈會。雖然台上被杜琪峯一句「成日見到MIRROR都幾討厭」搶晒風頭，但活動後MIRROR和ERROR接受傳媒訪問就成功靠港普搶Fo，193更多次爆諧音粗口超爆笑，網民更表示聽足五次都仍然覺得好笑！
193瘋狂爆諧音粗口
[email protected]一向言論大膽，在鏡頭前一樣是金句頻出！日前他們在出席完MakerVille發佈會之後接受傳媒訪問以港普接受訪問，令到場面一度失控。話說傳媒問到有關「MIRROR演唱會買飛」的題目時，保錡和193即時怨聲載道，投訴身邊不停問他們詢問能否幫忙撲飛。當保錡講到自己是公司的「地底泥」時，193就立即附和，以「港普」重複爆了一句：「什麼泥？袋？」身傍的三人都聽到呆咗。
193想「抄」牌
其後到193埋怨時間，他突然怒氣沖沖以港普口音向傳媒表示一班「搲飛的朋友」是「黐X線」，並強調自己是講普通話，隊長肥仔聽完之後都忍不住擰頭狂笑，保錡更一度倒後幾步。幸好阿Dee何啟華反應夠快，笑言：「是吃到不能吃米線啦，那個感覺啦！」193續說：「我差一點都『抄』他們了，抄低他們的牌，全部Block（封鎖）」，保錡都不禁大讚「好勁呀呢個」！網民仲留言話睇足5次都笑到碌地，「搭緊巴士睇忍笑忍得巧辛苦」、「睇咗n次都仲係會笑到標眼水」、「笑到有腹肌喇」！
Lokman：真的不該不該
另一邊廂，MIRROR接受國語訪問時又再以一口流利的「港普」笑翻全場，同一條關於「MIRRR演唱會買飛」事宜，193就以「是吃到不能吃米線」去形容搲飛朋友，而MIRROR隊長Lokman就直指好多喇：「有些比較熟的，有些真的不熟的，有些用情感攻擊，那些就『不該（Bu Gai）不該』了！」
港普之父另有其人
雖然Lokman有「港普之父」之稱，但原來Frankie陳瑞輝的表達能力更加強！在他們早一日出席演唱會發布會，Frankie以國語作答有機會站在四面台感想時，他作答時成功令身邊11個隊友捧腹大笑：「開心呀，興奮呀，盛呀」咁啦！真係一山還有一山高呀！
真係睇片先識笑：
唔少網民笑言以後叫Frankie應付國語訪問！