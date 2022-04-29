MIRROR、ERROR爆笑港普訪問被廣傳 193狂講諧音粗口 阿Dee完美兜底

早前MIRROR、ERROR出席電訊盈科媒體集團旗下新成立的公司MakerVille發佈會。雖然台上被杜琪峯一句「成日見到MIRROR都幾討厭」搶晒風頭，但活動後MIRROR和ERROR接受傳媒訪問就成功靠港普搶Fo，193更多次爆諧音粗口超爆笑，網民更表示聽足五次都仍然覺得好笑！