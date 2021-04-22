MIRROR ERROR背後重要的女人 「化妝界樂基兒」Circle奉旨親近姜濤 鏡粉勁插妝太濃

MIRROR與ERROR自18年成立而來，除了經理人花姐含辛茹苦湊大外，他們背後還有一個很重要的女人，就是由《全民造星》開始已經為他們扮靚仔的化妝師Circle，十隻手指有長短，樣貌有幾份似樂基兒的Circle化得最多肯定是人氣最勁的姜濤，不過呢份工真係唔易做，除了會引來姜糖的妒忌外，仲會受盡抨擊……

撰文：東方新地 圖片：Circle IG圖片、MIRROR IG圖片