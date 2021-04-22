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MIRROR ERROR背後重要的女人 「化妝界樂基兒」Circle奉旨親近姜濤 鏡粉勁插妝太濃

東方新地 - 娛聞

MIRROR與ERROR自18年成立而來，除了經理人花姐含辛茹苦湊大外，他們背後還有一個很重要的女人，就是由《全民造星》開始已經為他們扮靚仔的化妝師Circle，十隻手指有長短，樣貌有幾份似樂基兒的Circle化得最多肯定是人氣最勁的姜濤，不過呢份工真係唔易做，除了會引來姜糖的妒忌外，仲會受盡抨擊……

撰文：東方新地 圖片：Circle IG圖片、MIRROR IG圖片

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MIRROR與ERROR共16子，由18年《全民造星》開始至今，Circle都跟出跟入，是他們的御用化妝師。
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Circle年約30歲，是著名化妝師Annie G Chan的高徒，外型激似樂基兒。

MIRROR御用化妝師

MIRROR雖然個個都係花美男，不過男團最講究形象，由《全民造星》開始，經理人花姐已經搵Annie G Chan團隊負責MIRROR的化妝工作，而Circle在MIRROR正式出道前已是化妝團隊中的其中最重要一員。

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在第一屆《全民造星》，Circle已經跟住師傅Annie G Chan工作。
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每次MIRROR出外工作，除了花姐外，Circle差不多次次都在場。

開工奉旨摸姜濤塊面

MIRROR成軍後，12子工作量不一，姜濤是最受歡迎的一個，幾乎隔日就有廣告拍攝及其他工作，Circle與她見得面多自然感情亦最深，就好像姐姐照顧細佬一樣，最令人羨慕當然是可以因工作之名親近姜濤啦！

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Circle的社交網限時動態有不少與姜濤一齊工作時的片段。
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Circle與師傅Annie G Chan雙劍合璧為姜濤化妝整頭。
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幾乎隔日就為姜濤化妝，Circle令一眾姜粉羨慕又妒忌。

全權負責MIRROR同ERROR

入行已8年半的Circle未畢業已決心做化妝師，其師傅Annie G Chan對這位高徒讚不絕口，指她不但化妝技巧掌握得好，工作態度勤快認真，現在主要負責MIRROR ERROR化妝團隊，統籌工作都管理得頭頭是道，而且和對人及與客戶的關係都很好。

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Circle亦負責為ERROR設計妝容，她在訪問中笑言ERROR可塑性極高，扮鬼扮馬，有時扮女人，有時又扮老人家，形象多變非常好玩。
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Circle以前也有為其他藝人化妝，包括張姐張艾嘉，不過現在她已全權負責MIRROR與ERROR。

鏡粉投訴MIRROR粉太厚妝太濃

MIRROR與ERROR愈來愈紅，意味著化妝師團隊亦忙得不可開交，Circle表示經過長時間磨合，與MIRROR及ERROR各人都互相信任，而她一個人都可以在兩小時內完成6個成員的妝容。Circle雖然專業，但仍惹來不少MIRROR粉絲投訴，指偶像的妝容太厚粉及太濃。

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Circle被指化Ian最輕手最自然。
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有粉絲投訴Circle化的妝偏向厚粉，只有Ian永遠是淡妝。
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Circle被鏡粉彈化妝唔掂！
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[email protected]的粉絲亦好有意見。
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有粉絲叫Circle停止為其偶像化濃妝。
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又有姜糖覺得Circle搞到姜B大細眼。
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Anson Lo原來入行前已識化妝，而以前他亦愛為自己化濃妝。
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Jeremy走韓風路線，所以幾厚妝都冇人投訴。
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Circle表示MIRROR每人的妝容都要細心規劃，最緊要係靚仔，不過Anson Lo與Edan的粉絲都嫌偶像塊面化得太白。

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