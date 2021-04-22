MIRROR ERROR背後重要的女人 「化妝界樂基兒」Circle奉旨親近姜濤 鏡粉勁插妝太濃
MIRROR與ERROR自18年成立而來，除了經理人花姐含辛茹苦湊大外，他們背後還有一個很重要的女人，就是由《全民造星》開始已經為他們扮靚仔的化妝師Circle，十隻手指有長短，樣貌有幾份似樂基兒的Circle化得最多肯定是人氣最勁的姜濤，不過呢份工真係唔易做，除了會引來姜糖的妒忌外，仲會受盡抨擊……
撰文：東方新地 圖片：Circle IG圖片、MIRROR IG圖片
MIRROR御用化妝師
MIRROR雖然個個都係花美男，不過男團最講究形象，由《全民造星》開始，經理人花姐已經搵Annie G Chan團隊負責MIRROR的化妝工作，而Circle在MIRROR正式出道前已是化妝團隊中的其中最重要一員。
開工奉旨摸姜濤塊面
MIRROR成軍後，12子工作量不一，姜濤是最受歡迎的一個，幾乎隔日就有廣告拍攝及其他工作，Circle與她見得面多自然感情亦最深，就好像姐姐照顧細佬一樣，最令人羨慕當然是可以因工作之名親近姜濤啦！
全權負責MIRROR同ERROR
入行已8年半的Circle未畢業已決心做化妝師，其師傅Annie G Chan對這位高徒讚不絕口，指她不但化妝技巧掌握得好，工作態度勤快認真，現在主要負責MIRROR ERROR化妝團隊，統籌工作都管理得頭頭是道，而且和對人及與客戶的關係都很好。
鏡粉投訴MIRROR粉太厚妝太濃
MIRROR與ERROR愈來愈紅，意味著化妝師團隊亦忙得不可開交，Circle表示經過長時間磨合，與MIRROR及ERROR各人都互相信任，而她一個人都可以在兩小時內完成6個成員的妝容。Circle雖然專業，但仍惹來不少MIRROR粉絲投訴，指偶像的妝容太厚粉及太濃。