Frankie女朋友起底 網民爆料指「小三慣犯」IG大量火辣照
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MIRROR的陳瑞輝（Frankie）於去年尾宣布新戀情，不過就因對方喺圈外人而未有公開身份。但早前Frankie的女友Christy就突然高調現身，瞬間引起fans們關注之餘，更有網民火速將Christy起底，不過竟意外爆出Christy疑似同時周旋於Frankie以及AK之間……
Christy作風超性感大膽
早在2022年12月底，就有人聲稱認識Frankie的新女友，更將對方的IG帳號公開，不過當時被視為老作而未引起關注。其實Christy係一名鋼管舞者，擁有驕人身材嘅Christy作風亦十分大膽，該被爆出的IG帳號更有不少火辣的照片。不過該帳號現時已被刪除，但當中就有不少相片已被網民火速留底。
Christy被指同時周旋2鏡仔
有爆料者稱，Christy曾是一名傳銷員，並透露「聽到佢女朋友周圍同人講當時AK同皮皮同時追佢」，但最終她選擇了Frankie。更有網民公開Christy曾於IG po出與Frankie和AK的對話截圖，並直言「皮皮嬲咗我成日提AK」。仲意外爆出AK已有女友，令Frankie同AK爭女一事越演越烈。
Christy被爆疑一腳踏兩船
除咗與Frankie及AK的對話截圖被爆出外，又有網民發布了Christy與前男友的照片，懷疑她在與Frankie交往時仍與前男友保持聯繫。隨時再有Christy的限時動態截圖流出，更可見Christy直言「我今年全部relationships都係做緊人第三者」，令fans十分擔心Frankie的事業會因此而受影響。
撰文：東方新地圖片來源：討論區截圖、Threads@frankie729、IG@_kisang_