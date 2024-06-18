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Frankie女朋友起底 網民爆料指「小三慣犯」IG大量火辣照

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MIRROR的陳瑞輝（Frankie）於去年尾宣布新戀情，不過就因對方喺圈外人而未有公開身份。但早前Frankie的女友Christy就突然高調現身，瞬間引起fans們關注之餘，更有網民火速將Christy起底，不過竟意外爆出Christy疑似同時周旋於Frankie以及AK之間……

Christy作風超性感大膽

早在2022年12月底，就有人聲稱認識Frankie的新女友，更將對方的IG帳號公開，不過當時被視為老作而未引起關注。其實Christy係一名鋼管舞者，擁有驕人身材嘅Christy作風亦十分大膽，該被爆出的IG帳號更有不少火辣的照片。不過該帳號現時已被刪除，但當中就有不少相片已被網民火速留底。

MIRROR Frankie女友Christy近日在社交平台高調現身。（圖片來源：討論區截圖）
Frankie女友Christy近日在社交平台高調現身。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy嘅作風頗為大膽。（圖片來源：討論區截圖）
Christy嘅作風頗為大膽。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy更擁有傲人嘅好身材。（圖片來源：討論區截圖）
Christy更擁有傲人嘅好身材。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR 不過Christy已火速將照片刪走，但網民已經留底。（圖片來源：討論區截圖）
不過Christy已火速將照片刪走，但網民已經留底。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy仲係一名鋼管舞者。（圖片來源：討論區截圖）
Christy仲係一名鋼管舞者。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy大跳鋼管舞嘅影片亦被搵出。（圖片來源：討論區截圖）
Christy大跳鋼管舞嘅影片亦被搵出。（圖片來源：討論區截圖）

Christy被指同時周旋2鏡仔

有爆料者稱，Christy曾是一名傳銷員，並透露「聽到佢女朋友周圍同人講當時AK同皮皮同時追佢」，但最終她選擇了Frankie。更有網民公開Christy曾於IG po出與Frankie和AK的對話截圖，並直言「皮皮嬲咗我成日提AK」。仲意外爆出AK已有女友，令Frankie同AK爭女一事越演越烈。

MIRROR Christy曾將與AK嘅對話公開。（圖片來源：討論區截圖）
Christy曾將與AK嘅對話公開。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy亦曾公開與Frankie嘅對話，令Frankie同AK爭女一事越演越烈。（圖片來源：討論區截圖）
Christy亦曾公開與Frankie嘅對話，令Frankie同AK爭女一事越演越烈。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR 有fans在社交平台發文感謝新皮嫂，竟然成功令本尊回覆。（圖片來源：Threads@frankie729）
有fans在社交平台發文感謝新皮嫂，竟然成功令本尊回覆。（圖片來源：Threads@frankie729）
MIRROR Christy亦被指曾周旋於Ak及Frankie之間。（圖片來源：IG@_kisang_）
Christy亦被指曾周旋於Ak及Frankie之間。（圖片來源：IG@_kisang_）

Christy被爆疑一腳踏兩船

除咗與Frankie及AK的對話截圖被爆出外，又有網民發布了Christy與前男友的照片，懷疑她在與Frankie交往時仍與前男友保持聯繫。隨時再有Christy的限時動態截圖流出，更可見Christy直言「我今年全部relationships都係做緊人第三者」，令fans十分擔心Frankie的事業會因此而受影響。

MIRROR Christy被網民爆出與前度嘅照片，更有人指時間線與Frankie重疊。（圖片來源：討論區截圖）
Christy被網民爆出與前度嘅照片，更有人指時間線與Frankie重疊。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy曾多次在社交平台提及Frankie。（圖片來源：討論區截圖）
Christy曾多次在社交平台提及Frankie。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy曾在限時動態表示「全部關係都係做緊人第三者」。（圖片來源：討論區截圖）
Christy曾在限時動態表示「全部關係都係做緊人第三者」。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy疑似係小三慣犯。（圖片來源：討論區截圖）
Christy疑似係小三慣犯。（圖片來源：討論區截圖）

撰文：東方新地圖片來源：討論區截圖、Threads@frankie729、IG@_kisang_

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