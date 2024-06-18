Frankie女朋友起底 網民爆料指「小三慣犯」IG大量火辣照

MIRROR的陳瑞輝（Frankie）於去年尾宣布新戀情，不過就因對方喺圈外人而未有公開身份。但早前Frankie的女友Christy就突然高調現身，瞬間引起fans們關注之餘，更有網民火速將Christy起底，不過竟意外爆出Christy疑似同時周旋於Frankie以及AK之間……

