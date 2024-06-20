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MIRROR成員Frankie公開回應無出軌 網民接連踢爆女方偷食紀錄

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近日，香港男團MIRROR成員陳瑞輝的感情生活成為熱門話題，他的新女友Christy的過去不斷被網民挖掘，而Frankie也被指控在與前女友Hei交往13年期間出軌。對此，Frankie終於在IG回應，並呼籲大家不要再進行無謂的猜測！

Frankie公開回應無出軌

在一段時間的沉默後，Frankie在Instagram的限時動態中發表了他的聲明。他表示：「最近一啲有關我私人生活嘅報導，為皮寶寶同支持我嘅你哋帶嚟困擾，我好抱歉。同時都想澄清，我係喺上一段感情結束後，先正式開始而家呢一段關係希望大家唔好再作猜測。」這段話表明瞭他在結束前一段感情後，才開始新的戀情。

MIRROR 這段話表明瞭他在結束前一段感情後，才開始新的戀情。（圖片來源：frankie729@IG）
這段話表明瞭他在結束前一段感情後，才開始新的戀情。（圖片來源：frankie729@IG）

網民對Christy質疑

Christy在社交媒體上的一些過去動態被網友挖出，其中包括她自稱曾在與Frankie及另一MIRROR成員江𤒹生（AK）之間周旋，並自爆是第三者。這引起了網民的廣泛討論，並對她的行為表示質疑。此外，Frankie的前女友Hei轉發了韓星惠利的貼圖，被解讀為暗示自己被出軌。

Frankie對未來承諾：我知道呢啲注意絕對得來不易

儘管面臨諸多指控和壓力，Frankie在其發文中表達了對未來的正面態度。他感謝粉絲的體諒和支持，並承諾會繼續努力，成為更好的自己。他寫道：「我知道呢啲注意絕對得來不易，我嘅轉變我感受到，我知道大家都感受到。」

MIRROR Frankie正式回應澄清未出軌（圖片來源：frankie729@IG）
Frankie正式回應澄清未出軌（圖片來源：frankie729@IG）
MIRROR 女朋友Christy作風超性感大膽（圖片來源：Christy@IG）
女朋友Christy作風超性感大膽（圖片來源：Christy@IG）
MIRROR Christy言行相當大膽，疑似做第三者之外，更「同情」對方正印女友。（圖片來源：Christy@IG）
Christy言行相當大膽，疑似做第三者之外，更「同情」對方正印女友。（圖片來源：Christy@IG）

Frankie女朋友Christy作風超性感大膽

早在2022年12月底，就有人聲稱認識Frankie的新女友，更將對方的IG帳號公開，不過當時被視為老作而未引起關注。其實Christy係一名鋼管舞者，擁有驕人身材嘅Christy作風亦十分大膽，該被爆出的IG帳號更有不少火辣的照片。不過該帳號現時已被刪除，但當中就有不少相片已被網民火速留底。

MIRROR Frankie女友Christy近日在社交平台高調現身。（圖片來源：Christy@IG）
Frankie女友Christy近日在社交平台高調現身。（圖片來源：Christy@IG）
MIRROR Christy嘅作風頗為大膽。（圖片來源：Christy@IG）
Christy嘅作風頗為大膽。（圖片來源：Christy@IG）
MIRROR Christy更擁有傲人嘅好身材。（圖片來源：Christy@IG）
Christy更擁有傲人嘅好身材。（圖片來源：Christy@IG）
MIRROR 不過Christy已火速將照片刪走，但網民已經留底。（圖片來源：Christy@IG）
不過Christy已火速將照片刪走，但網民已經留底。（圖片來源：Christy@IG）
MIRROR Christy仲係一名鋼管舞者。（圖片來源：Christy@IG）
Christy仲係一名鋼管舞者。（圖片來源：Christy@IG）
MIRROR Christy大跳鋼管舞嘅影片亦被搵出。（圖片來源：Christy@IG）
Christy大跳鋼管舞嘅影片亦被搵出。（圖片來源：Christy@IG）

Frankie女朋友Christy被指同時周旋2鏡仔

有爆料者稱，Christy曾是一名傳銷員，並透露「聽到佢女朋友周圍同人講當時AK同皮皮同時追佢」，但最終她選擇了Frankie。更有網民公開Christy曾於IG po出與Frankie和AK的對話截圖，並直言「皮皮嬲咗我成日提AK」。仲意外爆出AK已有女友，令Frankie同AK爭女一事越演越烈。

MIRROR Christy曾將與AK嘅對話公開。（圖片來源：討論區截圖）
Christy曾將與AK嘅對話公開。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy亦曾公開與Frankie嘅對話，令Frankie同AK爭女一事越演越烈。（圖片來源：討論區截圖）
Christy亦曾公開與Frankie嘅對話，令Frankie同AK爭女一事越演越烈。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR 有fans在社交平台發文感謝新皮嫂，竟然成功令本尊回覆。（圖片來源：Threads@frankie729）
有fans在社交平台發文感謝新皮嫂，竟然成功令本尊回覆。（圖片來源：Threads@frankie729）
MIRROR Christy亦被指曾周旋於Ak及Frankie之間。（圖片來源：IG@_kisang_）
Christy亦被指曾周旋於Ak及Frankie之間。（圖片來源：IG@_kisang_）

Frankie女朋友Christy被爆疑一腳踏兩船

除咗與Frankie及AK的對話截圖被爆出外，又有網民發布了Christy與前男友的照片，懷疑她在與Frankie交往時仍與前男友保持聯繫。隨時再有Christy的限時動態截圖流出，更可見Christy直言「我今年全部relationships都係做緊人第三者」，令fans十分擔心Frankie的事業會因此而受影響。

MIRROR Christy被網民爆出與前度嘅照片，更有人指時間線與Frankie重疊。（圖片來源：討論區截圖）
Christy被網民爆出與前度嘅照片，更有人指時間線與Frankie重疊。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy曾多次在社交平台提及Frankie。（圖片來源：討論區截圖）
Christy曾多次在社交平台提及Frankie。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy曾在限時動態表示「全部關係都係做緊人第三者」。（圖片來源：討論區截圖）
Christy曾在限時動態表示「全部關係都係做緊人第三者」。（圖片來源：討論區截圖）
MIRROR Christy疑似係小三慣犯。（圖片來源：討論區截圖）
Christy疑似係小三慣犯。（圖片來源：討論區截圖）

圖片來源：frankie729@IG、Christy@IG、討論區截圖、Threads@frankie729、IG@_kisang_

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