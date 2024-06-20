MIRROR成員Frankie公開回應無出軌 網民接連踢爆女方偷食紀錄
Frankie公開回應無出軌
在一段時間的沉默後，Frankie在Instagram的限時動態中發表了他的聲明。他表示：「最近一啲有關我私人生活嘅報導，為皮寶寶同支持我嘅你哋帶嚟困擾，我好抱歉。同時都想澄清，我係喺上一段感情結束後，先正式開始而家呢一段關係希望大家唔好再作猜測。」這段話表明瞭他在結束前一段感情後，才開始新的戀情。
網民對Christy質疑
Christy在社交媒體上的一些過去動態被網友挖出，其中包括她自稱曾在與Frankie及另一MIRROR成員江𤒹生（AK）之間周旋，並自爆是第三者。這引起了網民的廣泛討論，並對她的行為表示質疑。此外，Frankie的前女友Hei轉發了韓星惠利的貼圖，被解讀為暗示自己被出軌。
Frankie對未來承諾：我知道呢啲注意絕對得來不易
儘管面臨諸多指控和壓力，Frankie在其發文中表達了對未來的正面態度。他感謝粉絲的體諒和支持，並承諾會繼續努力，成為更好的自己。他寫道：「我知道呢啲注意絕對得來不易，我嘅轉變我感受到，我知道大家都感受到。」
Frankie女朋友Christy作風超性感大膽
早在2022年12月底，就有人聲稱認識Frankie的新女友，更將對方的IG帳號公開，不過當時被視為老作而未引起關注。其實Christy係一名鋼管舞者，擁有驕人身材嘅Christy作風亦十分大膽，該被爆出的IG帳號更有不少火辣的照片。不過該帳號現時已被刪除，但當中就有不少相片已被網民火速留底。
Frankie女朋友Christy被指同時周旋2鏡仔
有爆料者稱，Christy曾是一名傳銷員，並透露「聽到佢女朋友周圍同人講當時AK同皮皮同時追佢」，但最終她選擇了Frankie。更有網民公開Christy曾於IG po出與Frankie和AK的對話截圖，並直言「皮皮嬲咗我成日提AK」。仲意外爆出AK已有女友，令Frankie同AK爭女一事越演越烈。
Frankie女朋友Christy被爆疑一腳踏兩船
除咗與Frankie及AK的對話截圖被爆出外，又有網民發布了Christy與前男友的照片，懷疑她在與Frankie交往時仍與前男友保持聯繫。隨時再有Christy的限時動態截圖流出，更可見Christy直言「我今年全部relationships都係做緊人第三者」，令fans十分擔心Frankie的事業會因此而受影響。