MIRROR成員Frankie公開回應無出軌 網民接連踢爆女方偷食紀錄

近日，香港男團MIRROR成員陳瑞輝的感情生活成為熱門話題，他的新女友Christy的過去不斷被網民挖掘，而Frankie也被指控在與前女友Hei交往13年期間出軌。對此，Frankie終於在IG回應，並呼籲大家不要再進行無謂的猜測！

