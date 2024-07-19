陳卓賢

盤點Ian陳卓賢演唱會7大驚喜位！ 首場嘉賓+完整歌單

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MIRROR成員Ian陳卓賢於今日（19日）在亞博舉行一連7場的《 IAN CHAN “TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 》首場演出。今次Ian一連開足7場演唱會，成功打破MIRROR成員的個人演唱會紀錄！現在就帶大家一起現場直擊Ian演唱會各大重點！

Ian陳卓賢演唱會7大驚喜位：

1 | Ian化身白馬王子40人管弦樂團陪襯

Ian陳卓賢今晚一開場就以全白西裝登場，配上全白鋼琴，連同身後40人管弦樂團一起演奏日本音樂大師久石讓1993年的作品《One Summer’s Day》。Ian指因為自己是1993年出生，所以特意選擇了1993年的作品，希望在場觀眾會喜歡：「大家今日可以隨意笑就笑、喊就喊、坐就坐、企就企，最緊要大家舒服。」Ian彈完鋼琴即刻Band仔上身，結他Solo自彈自唱，一連唱出《Lost at first sight》、《DWBF》和《搞不懂》，全場氣氛即刻high到爆！

陳卓賢 彈鋼琴後即刻Band仔上身，自彈自唱多首作品。（圖片來源：東方新地）
彈鋼琴後即刻Band仔上身，自彈自唱多首作品。（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

2 |鋼琴演奏家張貝芝驚喜登場

上星期剛在《Once in a Blue Moon 》音樂會上與林家謙四手聯彈的鋼琴演奏家張貝芝，今晚身穿一身高貴全白低胸晚裝，驚喜現身於Ian演唱會。張貝芝不但Solo彈鋼琴，更為Ian伴奏《擁抱後的歌》，令在場歌迷都感到非常驚喜。

陳卓賢 鋼琴演奏家張貝芝驚喜登場！（圖片來源：東方新地）
鋼琴演奏家張貝芝驚喜登場！（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 為Ian伴奏《擁抱後的歌》（圖片來源：東方新地）
為Ian伴奏《擁抱後的歌》（圖片來源：東方新地）

3 |吳林峰擔任首場嘉賓

Ian今晚演唱會首場嘉賓就邀請到唱作歌手吳林峰，二人合唱《下一束光》。吳林峰在台上感謝Ian給機會唱作人，而且送了一部菲林相機給Ian：「其實佢（Ian）真係一個好唔識放鬆嘅人，點解我會送菲林相機呢，雖然菲林相機真係好麻煩，又要買菲林，影之前又要較光圈，但係真係可以令你靜落嚟，等你可以透過部相機去望呢個世界。」

陳卓賢 吳林峰擔任首場嘉賓，二人合唱《下一束光》（圖片來源：東方新地）
吳林峰擔任首場嘉賓，二人合唱《下一束光》（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 吳林峰在台上送上禮物給Ian！（圖片來源：東方新地）
吳林峰在台上送上禮物給Ian！（圖片來源：東方新地）

4 | Ian激罕背心騷手臂

向來打扮密實斯文的Ian，今晚唱到《夜視鏡》突然大解放，激罕穿上黑色背心，大騷手臂加白滑胸膛，全場粉絲們都睇到非常興奮！

陳卓賢 Ian激罕背心騷手臂（圖片來源：東方新地）
Ian激罕背心騷手臂（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 又唱又跳相當落力！（圖片來源：東方新地）
又唱又跳相當落力！（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

5 | 場內添加香味超用心

此外，今晚演唱會最值得一提的是，Ian指在空氣中添加了香味，而在場的粉絲們亦的確全程都聞到香味，大家都表示睇得更加放鬆和投入，大讚Ian今次安排夠用心。

陳卓賢 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

6 | 全場大合唱超感動

一向寵粉的Ian，在今晚演唱會中以《造星》當時參賽歌曲《沒有你，我什麼都不是》憑歌寄意，冧爆全場粉絲。直至演唱會尾聲，全場Ian粉絲「Hellosss」為Ian大合唱《抱抱無尾熊》，Ian大讚大家唱得好好聽，搞到自己都想喊。

陳卓賢 今晚全場大合唱令Ian非常感動！（圖片來源：東方新地）
今晚全場大合唱令Ian非常感動！（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

7 |署長坐前排送花籃支持

今次有MIRROR成員時隔一年再開個人演唱會，一班Ian粉絲「Hellosss」都為Ian場外佈滿了多個精心準備的應援版，等「Hellosss」可以在進場前打卡。其中著名「Hellosss」房屋署署長羅淑佩為Ian送上花籃，祝對方「Good Show」。有觀眾見到署長疑似坐在Block B前排，仲要睇得好投入！

陳卓賢 房屋署署長羅淑佩為Ian送上花籃祝對方「Good Show」！（圖片來源：東方新地）
房屋署署長羅淑佩為Ian送上花籃祝對方「Good Show」！（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 有現場觀眾見到署長到場支持Ian（圖片來源：東方新地）
有現場觀眾見到署長到場支持Ian（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
陳卓賢 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

全場歌單：

  1. 《Lost at first sight》
  2. 《DWBF》
  3. 《搞不懂》
  4. 《Distance》
  5. 《Got U》
  6. 《Thank You Postman》
  7. 《我們》（原唱：陳奕迅）
  8. 《開到荼蘼》（原唱：王菲）
  9. 《地球上的最後一朵花》
  10. 《Fly Me to the Moon》（原唱：Frank Sinatra）
  11. 《天黑時想跟你到白頭》（原唱：AP 潘宇謙）]
  12. 《擁抱後的歌》
  13. 《鯨落》
  14. 《再見 寧靜海》
  15. 《下一束光》
  16. 《呼吸困難》
  17. 《夜視鏡》
  18. 《Sheesh》（原唱：MIRROR
  19. 《下次愛你》（原唱：王苑之）
  20. 《另一個諾貝爾》
  21. 《仍在》
  22. 《留一下與你喘息》
  23. 《抱抱無尾熊》
  24. 《沒有你，我甚麼都不是》（原唱：陳柏宇）
  25. 《正式開始》

圖片來源：東方新地

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