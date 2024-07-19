盤點Ian陳卓賢演唱會7大驚喜位！ 首場嘉賓+完整歌單

MIRROR成員Ian陳卓賢於今日（19日）在亞博舉行一連7場的《 IAN CHAN “TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 》首場演出。今次Ian一連開足7場演唱會，成功打破MIRROR成員的個人演唱會紀錄！現在就帶大家一起現場直擊Ian演唱會各大重點！

