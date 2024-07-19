盤點Ian陳卓賢演唱會7大驚喜位！ 首場嘉賓+完整歌單
Ian陳卓賢演唱會7大驚喜位：
1 | Ian化身白馬王子40人管弦樂團陪襯
Ian陳卓賢今晚一開場就以全白西裝登場，配上全白鋼琴，連同身後40人管弦樂團一起演奏日本音樂大師久石讓1993年的作品《One Summer’s Day》。Ian指因為自己是1993年出生，所以特意選擇了1993年的作品，希望在場觀眾會喜歡：「大家今日可以隨意笑就笑、喊就喊、坐就坐、企就企，最緊要大家舒服。」Ian彈完鋼琴即刻Band仔上身，結他Solo自彈自唱，一連唱出《Lost at first sight》、《DWBF》和《搞不懂》，全場氣氛即刻high到爆！
2 |鋼琴演奏家張貝芝驚喜登場
上星期剛在《Once in a Blue Moon 》音樂會上與林家謙四手聯彈的鋼琴演奏家張貝芝，今晚身穿一身高貴全白低胸晚裝，驚喜現身於Ian演唱會。張貝芝不但Solo彈鋼琴，更為Ian伴奏《擁抱後的歌》，令在場歌迷都感到非常驚喜。
3 |吳林峰擔任首場嘉賓
Ian今晚演唱會首場嘉賓就邀請到唱作歌手吳林峰，二人合唱《下一束光》。吳林峰在台上感謝Ian給機會唱作人，而且送了一部菲林相機給Ian：「其實佢（Ian）真係一個好唔識放鬆嘅人，點解我會送菲林相機呢，雖然菲林相機真係好麻煩，又要買菲林，影之前又要較光圈，但係真係可以令你靜落嚟，等你可以透過部相機去望呢個世界。」
4 | Ian激罕背心騷手臂
向來打扮密實斯文的Ian，今晚唱到《夜視鏡》突然大解放，激罕穿上黑色背心，大騷手臂加白滑胸膛，全場粉絲們都睇到非常興奮！
5 | 場內添加香味超用心
此外，今晚演唱會最值得一提的是，Ian指在空氣中添加了香味，而在場的粉絲們亦的確全程都聞到香味，大家都表示睇得更加放鬆和投入，大讚Ian今次安排夠用心。
6 | 全場大合唱超感動
一向寵粉的Ian，在今晚演唱會中以《造星》當時參賽歌曲《沒有你，我什麼都不是》憑歌寄意，冧爆全場粉絲。直至演唱會尾聲，全場Ian粉絲「Hellosss」為Ian大合唱《抱抱無尾熊》，Ian大讚大家唱得好好聽，搞到自己都想喊。
7 |署長坐前排送花籃支持
今次有MIRROR成員時隔一年再開個人演唱會，一班Ian粉絲「Hellosss」都為Ian場外佈滿了多個精心準備的應援版，等「Hellosss」可以在進場前打卡。其中著名「Hellosss」房屋署署長羅淑佩為Ian送上花籃，祝對方「Good Show」。有觀眾見到署長疑似坐在Block B前排，仲要睇得好投入！
全場歌單：
- 《Lost at first sight》
- 《DWBF》
- 《搞不懂》
- 《Distance》
- 《Got U》
- 《Thank You Postman》
- 《我們》（原唱：陳奕迅）
- 《開到荼蘼》（原唱：王菲）
- 《地球上的最後一朵花》
- 《Fly Me to the Moon》（原唱：Frank Sinatra）
- 《天黑時想跟你到白頭》（原唱：AP 潘宇謙）]
- 《擁抱後的歌》
- 《鯨落》
- 《再見 寧靜海》
- 《下一束光》
- 《呼吸困難》
- 《夜視鏡》
- 《Sheesh》（原唱：MIRROR）
- 《下次愛你》（原唱：王苑之）
- 《另一個諾貝爾》
- 《仍在》
- 《留一下與你喘息》
- 《抱抱無尾熊》
- 《沒有你，我甚麼都不是》（原唱：陳柏宇）
- 《正式開始》