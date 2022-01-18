MIRROR IG小編寸爆鏡粉 花姐跪低代道歉：都係我嘅責任

COLLAR出道後聲勢浩蕩，竟然引發一場同門鬥爭，MIRROR鐵粉因應近日焦點全落在COLLAR身上，直指花姐對MIRROR管理不善，疏於宣傳，點知事情再惡化，鏡粉公開了在IG與MIRROR IG小編的對話，指證小編出言狂寸甚無禮；花姐亦很快作出回應，在IG限時動態代小編道歉，希望平息鏡粉的怒火。