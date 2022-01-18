MIRROR IG小編寸爆鏡粉 花姐跪低代道歉：都係我嘅責任
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]前夫反擊戰、[email protected]_pls_do_ur_job、[email protected]
MIRROR聲勢被COLLAR掩蓋
ViuTV上周(1月12日)宣布COLLAR正式出道，正所謂順得哥情失嫂意，鏡粉即在IG開了一個viu_pls_do_ur-job帳戶來表示不滿，直指MIRROR IG小編在宣傳方面不夠落力，經花姐調解後，小編略有改善，無論限時動態或出po都比之前積極。
MIRROR IG小編火上加油
一波未完一波又起，昨日MIRROR 4位成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）出席劇集《季前賽》記者會，MIRROR IG的小編在限時動態發文，一則是叫大家「睇FB LIVE啦」，而另一則是「#季前賽訪問 大家自己留意報導」，這兩個限時就成為鏡粉再次公審小編的導火線。
對話截圖被公開
日前曾向花姐表達不滿的viu_pls_do_ur_job IG以「號外 原來做人真係可以無PR」為題出po，公開MIRROR IG小編與鏡粉的對話，鏡粉對於小編叫大家自己睇FB LIVE表示不滿，覺得小編的表達方法好有問題，小編的回覆亦非常囂張，對於鏡粉提及之前的IG小編是summer intern，提議小編參考去年的動態，如何吸引更多followers，點知小編出言狂寸表示「建議如果中意睇舊嘅資訊，你記得cap低佢隨時回味」二人你一句我一句，小編更連環炮轟「記者會的作用是對外界發佈資訊，如果你只想在這個page睇到有資訊，那我可以和公司反映一下，mirror不用出席活動，只要在ig上發佈，那應該合你心意」，對話被公開後，鏡粉一致認為小編的態度非常惡劣。
花姐急救火
身為MIRROR經理人的花姐，見群情洶湧亦迅速「救火」，她即晚在IG出po代為道歉：「小編其實係好想做得更好，以後會注意多啲表達方式。雖然係咁，佢嘅回覆都係唔恰當，小編嘅錯，都係我嘅責任，我代佢同大家道歉。我哋會再做好啲歌同IG，令大家更了解MIRROR。」其實花姐照顧MIRROR同ERROR已經好忙，她一直都好重視米飯班主，呢位小編咁樣倒米，唔知仲有冇得留低呢？
花姐再為姜濤護航
花姐為MIRROR IG小編代道歉後，又在限時動態為姜濤護航，全因日前有網民踢爆姜濤在筲箕灣的新居地址，花姐即出po叫大家唔好再「私追」，姜濤亦出po表示「請真的給我一點空間」。