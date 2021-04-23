[email protected]被嘲似楊千嬅 粉絲遷怒於御用化妝師
撰文：東方新地 圖片：MIRROR IG圖片、Jer IG圖片、Circle IG圖片、《Stephen傾》截圖
MIRROR中的唱得之人
Jer於18年參加《全民造星》，不過第一round就被foul走，獨具慧眼的花姐覺得他是可造之材，並認為MIRROR需要唱得之人，Jer被選中入MIRROR。曾被花姐指樣唔討好的Jer，經過一輪大改造後，變成有自己風格的歌手。
入MIRROR做偶像要變妝
MIRROR話晒都是人氣男團，雖然有顏值代表姜濤、Frankie等靚仔，但做偶像都要講形象，花姐一開始就找來專業的化妝團隊為MIRROR設計妝容，每次見人前都化妝set頭。
太厚粉被指似師奶
不過Jer日漸濃厚的妝容就惹來粉絲不滿，日前他為陳志雲的網上節目做嘉賓，有粉絲在網上留言指Jer太濃妝似C9(師奶)，甚至有人話佢同楊千嬅撞樣……
御用化妝師被抨擊
粉絲批評Jer的妝唔掂，罪魁禍首當然是Jer的化妝師，由18年開始已經跟《全民造星》的化妝師Circle就首當其衝，因為她是主力為MIRROR化妝的人，既然粉絲反應麻麻，唔知化妝團隊又會唔會從善如流輕手一點呢？
MIRROR御用化妝師
MIRROR雖然個個都係花美男，不過男團最講究形象，由《全民造星》開始，經理人花姐已經搵Annie G Chan團隊負責MIRROR的化妝工作，而Circle在MIRROR正式出道前已是化妝團隊中的其中最重要一員。
開工奉旨摸姜濤塊面
MIRROR成軍後，12子工作量不一，姜濤是最受歡迎的一個，幾乎隔日就有廣告拍攝及其他工作，Circle與她見得面多自然感情亦最深，就好像姐姐照顧細佬一樣，最令人羨慕當然是可以因工作之名親近姜濤啦！
全權負責MIRROR同ERROR
入行已8年半的Circle未畢業已決心做化妝師，其師傅Annie G Chan對這位高徒讚不絕口，指她不但化妝技巧掌握得好，工作態度勤快認真，現在主要負責MIRROR ERROR化妝團隊，統籌工作都管理得頭頭是道，而且和對人及與客戶的關係都很好。