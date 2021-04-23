MIRROR成員之一的Jer柳應廷出名唱功好有音樂才華，不過入得MIRROR形象都好緊要，出道時被花姐指個樣好唔得的Jer，經過大執後愈來愈有自己風格，可惜粉絲似乎不太滿意偶像愈來愈濃妝，而罪魁禍首就是……

撰文：東方新地 圖片：MIRROR IG圖片、Jer IG圖片、Circle IG圖片、《Stephen傾》截圖