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[email protected]被嘲似楊千嬅 粉絲遷怒於御用化妝師

東方新地 - 娛聞

MIRROR成員之一的Jer柳應廷出名唱功好有音樂才華，不過入得MIRROR形象都好緊要，出道時被花姐指個樣好唔得的Jer，經過大執後愈來愈有自己風格，可惜粉絲似乎不太滿意偶像愈來愈濃妝，而罪魁禍首就是……

撰文：東方新地 圖片：MIRROR IG圖片、Jer IG圖片、Circle IG圖片、《Stephen傾》截圖

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Jer柳應廷的最新宣傳照非常型仔。
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Jer在各大樂壇頒獎禮都收穫豐富，音樂才華得到大眾的認同。

MIRROR中的唱得之人

Jer於18年參加《全民造星》，不過第一round就被foul走，獨具慧眼的花姐覺得他是可造之材，並認為MIRROR需要唱得之人，Jer被選中入MIRROR。曾被花姐指樣唔討好的Jer，經過一輪大改造後，變成有自己風格的歌手。

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初出道的Jer、Ian及Edan都走音樂才子路線。
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因為唱得，Jer被花姐率先力捧出歌作個人發展。

入MIRROR做偶像要變妝

MIRROR話晒都是人氣男團，雖然有顏值代表姜濤、Frankie等靚仔，但做偶像都要講形象，花姐一開始就找來專業的化妝團隊為MIRROR設計妝容，每次見人前都化妝set頭。

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一頭鬈髮已成為Jer的個人特色。
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MIRROR每位成員入行後形象上都經過改造。

太厚粉被指似師奶

不過Jer日漸濃厚的妝容就惹來粉絲不滿，日前他為陳志雲的網上節目做嘉賓，有粉絲在網上留言指Jer太濃妝似C9(師奶)，甚至有人話佢同楊千嬅撞樣……

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粉絲在網上留言指MIRROR成員妝太濃，當中Jer就最大鑊。
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Jer為陳志雲的網上節目《Stephen傾》做嘉賓，被指當日的化妝好唔掂！
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個妝太濃再加上八字眉，就連花姐都在節目中笑Jer唔可以靠樣搵食。
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Jer被粉絲認錯是楊千嬅，一來是因為個妝，二來應該係因為個髮型。

御用化妝師被抨擊

粉絲批評Jer的妝唔掂，罪魁禍首當然是Jer的化妝師，由18年開始已經跟《全民造星》的化妝師Circle就首當其衝，因為她是主力為MIRROR化妝的人，既然粉絲反應麻麻，唔知化妝團隊又會唔會從善如流輕手一點呢？

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Circle負責策劃MIRROR整隊人的妝容，最近在網上有唔少留言對她的化妝手法有微言，指化到MIRROR成員塊面太白。
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MIRROR與ERROR共16子，由18年《全民造星》開始至今，Circle都跟出跟入，是他們的御用化妝師。
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Circle年約30歲，是著名化妝師Annie G Chan的高徒，外型激似樂基兒。

MIRROR御用化妝師

MIRROR雖然個個都係花美男，不過男團最講究形象，由《全民造星》開始，經理人花姐已經搵Annie G Chan團隊負責MIRROR的化妝工作，而Circle在MIRROR正式出道前已是化妝團隊中的其中最重要一員。

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在第一屆《全民造星》，Circle已經跟住師傅Annie G Chan工作。
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每次MIRROR出外工作，除了花姐外，Circle差不多次次都在場。

開工奉旨摸姜濤塊面

MIRROR成軍後，12子工作量不一，姜濤是最受歡迎的一個，幾乎隔日就有廣告拍攝及其他工作，Circle與她見得面多自然感情亦最深，就好像姐姐照顧細佬一樣，最令人羨慕當然是可以因工作之名親近姜濤啦！

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Circle的社交網限時動態有不少與姜濤一齊工作時的片段。
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Circle與師傅Annie G Chan雙劍合璧為姜濤化妝整頭。
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幾乎隔日就為姜濤化妝，Circle令一眾姜粉羨慕又妒忌。

全權負責MIRROR同ERROR

入行已8年半的Circle未畢業已決心做化妝師，其師傅Annie G Chan對這位高徒讚不絕口，指她不但化妝技巧掌握得好，工作態度勤快認真，現在主要負責MIRROR ERROR化妝團隊，統籌工作都管理得頭頭是道，而且和對人及與客戶的關係都很好。

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Circle亦負責為ERROR設計妝容，她在訪問中笑言ERROR可塑性極高，扮鬼扮馬，有時扮女人，有時又扮老人家，形象多變非常好玩。
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Circle以前也有為其他藝人化妝，包括張姐張艾嘉，不過現在她已全權負責MIRROR與ERROR。

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