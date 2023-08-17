MIRROR串燒鋪結業網民狂數4宗罪 真鏡粉稱幫襯完餐廳似趕客走！

人氣男團MIRROR、ERROR成員出道至今累積超高人氣，而眾成員亦齊齊搞副業搵真銀。大多成員都選擇進軍飲食業，不過開業無耐，飲食王國接連重挫，繼早前Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）和肥仔（梁業）合資的高級日本料理餐廳「幻Maboroshi」突然宣佈結業後，另外一間MIRROR和ERROR成員有份的串燒店亦宣布結業。串燒店巧合又有Jer與肥仔夾份，近日又有網民留言大爆串燒店消費昂貴，除了最低消費要＄500，5串串燒賣成＄588…