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MIRROR串燒鋪結業網民狂數4宗罪 真鏡粉稱幫襯完餐廳似趕客走！

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人氣男團MIRROR、ERROR成員出道至今累積超高人氣，而眾成員亦齊齊搞副業搵真銀。大多成員都選擇進軍飲食業，不過開業無耐，飲食王國接連重挫，繼早前Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）和肥仔（梁業）合資的高級日本料理餐廳「幻Maboroshi」突然宣佈結業後，另外一間MIRROR和ERROR成員有份的串燒店亦宣布結業。串燒店巧合又有Jer與肥仔夾份，近日又有網民留言大爆串燒店消費昂貴，除了最低消費要＄500，5串串燒賣成＄588…

mirror jer mirror 餐廳 肥仔有份嘅餐廳又執一間！
肥仔有份嘅餐廳又執一間！（圖片來源：IG@kagenotori_hk）
mirror jer 肥仔唔好傷心！
肥仔唔好傷心！（圖片來源：MV截圖）

網民大爆「影之鳥」5串串燒＄588 網民澄清

似乎有幫襯過的網民爆料，指「影之鳥」有最低消費每人＄500，book位要預繳，仲話一人串燒set，包括牛舌、椒鹽雞翼、雞頸、青椒、甘荀，共5串賣成＄588，未計加一，狠批「唔執先奇！」唔少網民留言都表示驚訝「癲過食神」、「$588 5串串燒 難怪會執笠」、「水魚餐廳」、「5條有2條係菜 588yen都覺得貴」、「以為係日元」、「粉絲是割韮菜本錢」、「唔講以為加咗魚子醬」、「FatBoy自己食唔食得飽？」、「588蚊食到善良同孝順既感覺，抵啦」、「肥仔開間自己都食唔飽嘅餐廳」，不過有網民反擊澄清指$588唔止5條串燒，有壽司同刺身，第二位可以半價。

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（圖片來源：OpenRice「影之鳥」截圖）
mirror jer MIRROR 餐牌的確有第2位半價的標示
餐牌的確有第2位半價的標示（圖片來源：OpenRice「影之鳥」截圖）

「影之鳥」負評鏡粉大鬧4宗罪

睇返OpenRice「影之鳥」的食評，其中一個負評指自己係鏡粉，係真實食評家。首先指book位時已4大規則，1最低消費每人＄500，2是book位時需要預繳費用，3是用餐時間為1.5小時，4食甜品「九龍珠」一定要預先book定。該鏡粉指book位時已感覺不安，認為餐廳太多限制，佢係嚟享受美食，感覺有啲趕客，但作為鏡粉都決定要支持吓。事主去到後表示環境非常舒適，對環境非常滿意。

不過第2個問題就係侍應服務態度就唔多掂，認為價格咁高，應該有優質的服務，結果因為侍應太忙，都無耐性去答佢問題，好似去咗茶記的感覺。

第3點，事主表示佢已經無揀貴價的食材，因為整個菜單都係偏貴，覺得串燒無太大的烹煮技巧，似乎性價比唔夠高。

最後第4點事主認為因為用餐時間只有1.5，作為一間居酒屋已經唔啱，想傾吓計，飲吓酒慢慢食串燒都唔得，整體都感覺好趕客，為去一次就夠。

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（圖片來源：OpenRice「影之鳥」截圖）
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（圖片來源：OpenRice「影之鳥」截圖）

價錢昴貴似中伏

而另一篇負評就有網民見佢哋門面幾靚所以幫襯，指自己叫咗個壽喜燒牛肉鍋，接近＄600，但得5片牛肉，而且有2片仲要係黑黑地，覺得自己中咗伏，表示其他食物都係唔好食。

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（圖片來源：OpenRice「影之鳥」截圖）

「影之鳥」一開業即爆場 OpenRice多正評

該餐廳前年12月開張，粉絲花籃曾一度排到後巷！3人號召力驚人，「影之鳥」開放網上訂座首日，一個半小時已經爆場，網上訂座更試過排到2月中，花籃多到冇位放，迫爆亞士厘道！AK、Jer和肥仔找來日籍沖繩大廚仲泊大阿Nakadomari Takuma主理食材。當時AK、Jer和肥仔早前在「影之鳥」門前合照，宣布餐廳即將開張。睇返OpenRice「影之鳥」的食評，「影之鳥」正評多多指餐廳環境舒適，又門口放咗好多應援物，非常啱鏡粉幫襯。

mirror jer mirror 餐廳 AK、Jer和肥仔早前在「影之鳥」門前合照，宣布餐廳即將開張。
AK、Jer和肥仔早前在「影之鳥」門前合照，宣布餐廳即將金。（圖片來源：IG@ jeremylaous）
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（圖片來源：ig＠jeremylaous）

TVB藝人唔怕得罪方丈幫襯

在「影之鳥」IG可見，開張至今都有唔少藝人撐場，包括TVB藝人翟威廉、羅天宇、周志康、譚嘉儀，唔怕得罪方丈嚟幫襯，另外仲有Collar 成員Day、Ivy、Candy 同Winka都有來捧場。

mirror jer mirror 餐廳 TVB藝人翟威廉、羅天宇、周志康、譚嘉儀，唔怕得罪方丈嚟幫襯
TVB藝人翟威廉、羅天宇、周志康、譚嘉儀，唔怕得罪方丈嚟幫襯（圖片來源：IG@kagenotori_hk）
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Collar 成員Day、Ivy、Candy 同Winka都有來捧場。（圖片來源：IG@kagenotori_hk）

OpenRice：燒鳥店已結業

OpenRice Hong Kong FB專頁前天（15日）發帖表示：「突發 AK、Jer@MIRROR +肥仔@ERROR 燒鳥店已結業」。涉事餐廳就是AK（江熚生）、Jer（柳應廷）、肥仔（梁業）尖沙咀串燒店「影之鳥」。從OpenRice網站可見，該餐廳寫了「已結業」。

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（圖片來源：OpenRice Hong Kong網上圖片）

「影之鳥」IG證實消息網友爆料：上個月無晒佢地嘅應援

另一方面，「影之鳥」官方IG亦證實了此消息，發文表示：「感謝大家一直以來的支持，本店已於8月15日結束營業。訂座退款將會陸續安排，不便之處，敬請原諒。再次衷心感謝大家的支持。」不少網友留言：「上個月無晒佢地既應援，之後AK阿哥出既story, 都估到有事發生」、「好唔捨得」、「留下美好的回憶有緣再見」

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（圖片來源：IG@kagenotori_hk）
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（圖片來源：ig＠_kisang_）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：MV截圖 IG@kagenotori_hk

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