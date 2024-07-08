MIRROR再爆分訊！隊長Lokman楊樂文與女友7年情玩完 得返1位成員拍長拖？
楊樂文 Lokman 與前女友同步宣布分手
Lokman曾公開表示希望與Luxi步入婚姻的殿堂，顯示兩人的關係曾經非常穩定。不過，他們今日選擇透過IG的限時動態，用同一張影著天空照片公布分手的決定：
「我們已經分開了一段時間。相隔一段時間後才公佈，是因為我們也想確認一下事情，確認一下對方，在一個我們都舒適的情況下向大家交代。分開是和平的，關係是舒適的，我們也已經踏上成長的路上，更加了解自己和對方。十分感恩一起走過的日子，我們之閰只有滿滿的祝福和感謝，希望大家給予我們空間去成長。過後也不會在公開場合對這段關係作出任何回應或討論，希望大家明白與體諒！我們感謝對方！感謝各位！」
Luxi到澎湖旅遊散心早已暗示有情傷？
在分手後，Luxi似乎選擇了旅行來調整心情。她在IG上分享了自己在台灣澎湖的旅行照片，並表示：「聽說看海會讓人心情變好，謝謝澎湖治癒了我。」這話被指早已暗示分手端倪，而Lokman也有對這些照片讚好。5月底，Luxi上載了一張舊照，並附上訊息「最近課題︰擁抱自己，練習歸零。」這段話也似在暗示她當時的感情狀況。
Lokman曾上載花束照惹求婚疑雲
睇翻去年Lokman曾在社交平台上載花束照，並寫上：「今次掂晒啦老豆！」引起外界猜測他求婚成功。事後Luxi接受訪問時就否認被求婚，仲笑Lokman嘅「latergram」習慣出晒事，只係「520」送花啫！又指兩人都未有結婚計劃，長輩都冇催婚，當時她說：「結婚不嬲都係靠衝動，所以唔會plan幾年之後結婚，同埋大家都仲後生。」
Luxi曾為天王郭富城伴舞
隊長Lokman女友Luxi曾在《全民造星》時已出過鏡做訪問，本身是Dancer的她十分支持Lokman參加《全民造星》比賽，相當難得。二人本身因跳舞而識，自然十分投契。Luxi曾經為鄭中基同天王郭富城做Dancer，非常唔惹少。
MIRROR中「得返大表哥拍長拖」？
MIRROR出道5年多，12位成員中有多位成員曾公開女友身份，都最後大都以分手收場，包括陳瑞輝（Frankie）在2022年宣布與拍拖13年的Hei分手，柳應廷（阿Jer）就在2021年底與拍拖5年的Kelly情斷，陳卓賢（Ian）則是在2022尾與模特兒Amy Lo結束兩年情，有網民指MIRROR中只剩下邱士縉（Stanley）仍與「元祖」女友李炘頤（Alina）在一起，感慨表示：「得返大表哥拍長拖！」並希望兩人可以打破MIRROR的分手魔咒。