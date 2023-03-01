MC張天賦獲邀當周興哲演唱會嘉賓惹爭議 鏡粉留言抗議：點解唔請MIRROR？

台灣歌手周興哲於2月25、26日到香港舉行一連兩場的演唱會，兩日來分別邀請了MC張天賦和鄧紫棋（G.E.M.）擔任嘉賓。周興哲表示之會邀請MC張天賦作嘉賓是因為知道MC「在香港非常厲害」，此言論一出即刻引來鏡粉抗議表示：「點解唔請MIRROR？唱歌仲好聽喇！」