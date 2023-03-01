MC張天賦獲邀當周興哲演唱會嘉賓惹爭議 鏡粉留言抗議：點解唔請MIRROR？
MC張天賦獲邀當周興哲演唱會嘉賓
台灣歌手周興哲在紅館舉行了一連兩場的演唱會，首場邀請了好友鄧紫棋（G.E.M.），尾場則邀請了MC張天賦擔任嘉賓。尾場當日周興哲和MC兩人首先合唱了周興哲的《摯友》，MC張天賦再唱出最新派台歌《世一》。雖然周興哲和MC張天賦私下並沒有交情，但他表示今次之所以會邀請MC張天賦，是因為聽說MC「在香港非常厲害」，所以與公司商量後決定邀請對方擔任嘉賓。
鏡粉留言踩MC 抗議MIRROR未獲做嘉賓
該言論一出，即刻引來不少MIRROR的粉絲留言炮轟，不但抗議MIRROR未有獲得邀請擔任周興哲演唱會嘉賓，更留言力踩MC唱功差，仲話MC唱Live唔夠穩定：「點解唔係MIRROR、ERROR？唱歌仲好聽喇」、「兩個都唔知咩人」、「點解唔請我地Edan，請個雞蟲歌手，明知我地Edan欣賞你你都唔請。同係台灣嘅五堅情識做人好多」等。
網民反擊：唔通請上去掃掃掃地咩？
鏡粉爆Seed抗議再次惹來網民熱議，不少網民都不解為何要將MIRROR和MC張天賦比較，亦有網民反擊指MIRROR唱功未夠班為周興哲做嘉賓：「唔通請個騎呢怪上去掃掃掃地咩，安心出行都冇得你用力掃啦，大佬人地搵嘉賓係唱歌唔係掃地吖」、「如果一個用力掃加個拉二胡，可能都幾吸引」、「鏡粉代表全世界」、「鏡粉會唔識MC？咪笑死人啦」、「鏡仔遲早比鏡粉搞死..死到永不翻身嗰隻」等。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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