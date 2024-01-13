MIRROR Time｜MIRROR成員爆喊分享心底話罕有提起2022年事件
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ViuTV節目《MIRROR Time》在今晚（13日）播出最後一集，12位成員各寫一封「給MIRROR的信」，並且輪流讀出自己的心底話，其中有幾位成員包括Anson Lo等人聽到爆喊，場面非常感人！
MIRROR分享心底話 罕有提起2022年事件
MIRROR 12位成員在最後一集各寫一封「給MIRROR的信」，並輪流讀出心底話。一開始氣氛都尚算輕鬆，但一到壓軸的Jer讀出心底話時氣氛開始變得沉重。Jer感性地表示覺得五年的時間猶如過山車一樣，並罕有提到2022年所發生過的事情：
上年（2022年）對於我哋嚟講都係好難過嘅一年，個人有好多負面情緒，我相信大家都會有。我都知道經歷咗好多事之後，大家都會對生活上或者表演上會有好多壓力，但我都希望大家可以繼續撐住落去。希望我哋同一條船嘅一班人，唔會畀外間嘅任何一個人睇死。
Anson Lo喊得最厲害
一聽到Jer提起2022年所發生的一切，部分成員都忍唔住落淚爆哭。其中Anson Lo就喊得最厲害，不但突然躲在Edan背後爆喊，之後更以手袖掩面不斷抽泣，場面非常感人。
網民：得Jer提起舊年嘅事
不少網民在節目播出後，都紛紛在討論區留言討論。有網民指出12子中只有Jer提起2022年所發生的一切，大讚Jer夠「Real」：「阿jer咁real」、「得Jer提起舊年嘅事」、「我覺得無正面面對過阿mo呢件事會係大家仍然存在一個心結」等。
姜濤直認大家嗌過交 盼將來對一切無悔
此外，人氣王姜濤的心底話亦成為網民的焦點之一。姜濤在分享時直認大家有曾經嗌過交、價值觀和性格都完全唔同：「我地來自唔同嘅成長環境，性格相異，喜愛都好唔同。走過呢5年嘅時光，我有時會係到諗或者呢個係上天俾我地嘅課題同考驗。但我希望我可以喺我年老嗰陣，我會好驕傲咁對兒孫講，曾經同過呢班人一齊創造過奇蹟、嗌過交，但係佢哋都一齊開心過、熱血過，完咗演唱會之後呢班人會攬住一齊喊，佢哋對呢一切都無悔。」最後亦表示希望大家都會永遠幸福。
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圖片來源：ViuTV《MIRROR Time》