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MIRROR Time｜MIRROR成員爆喊分享心底話罕有提起2022年事件

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Keith

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ViuTV節目《MIRROR Time》在今晚（13日）播出最後一集，12位成員各寫一封「給MIRROR的信」，並且輪流讀出自己的心底話，其中有幾位成員包括Anson Lo等人聽到爆喊，場面非常感人！

MIRROR分享心底話 罕有提起2022年事件

MIRROR 12位成員在最後一集各寫一封「給MIRROR的信」，並輪流讀出心底話。一開始氣氛都尚算輕鬆，但一到壓軸的Jer讀出心底話時氣氛開始變得沉重。Jer感性地表示覺得五年的時間猶如過山車一樣，並罕有提到2022年所發生過的事情：

上年（2022年）對於我哋嚟講都係好難過嘅一年，個人有好多負面情緒，我相信大家都會有。我都知道經歷咗好多事之後，大家都會對生活上或者表演上會有好多壓力，但我都希望大家可以繼續撐住落去。希望我哋同一條船嘅一班人，唔會畀外間嘅任何一個人睇死。

MIRROR Jer做壓軸講出自己心底話。
Jer做壓軸講出自己心底話。（圖片來源：ViuTV《MIRROR Time》截圖）
MIRROR 罕有提起2022年事件。
罕有提起2022年事件。（圖片來源：ViuTV《MIRROR Time》截圖）

Anson Lo喊得最厲害

一聽到Jer提起2022年所發生的一切，部分成員都忍唔住落淚爆哭。其中Anson Lo就喊得最厲害，不但突然躲在Edan背後爆喊，之後更以手袖掩面不斷抽泣，場面非常感人。

MIRROR 本身一開始Anson Lo就躲在Edan背後喊。
本身一開始Anson Lo就躲在Edan背後喊。（圖片來源：ViuTV《MIRROR Time》截圖）
MIRROR 之後又用衣袖掩面狂喊。
之後又用衣袖掩面狂喊。（圖片來源：ViuTV《MIRROR Time》截圖）
MIRROR Alton都扁曬嘴。
Alton都扁曬嘴。（圖片來源：ViuTV《MIRROR Time》截圖）
MIRROR Jeremy都忍唔住喊。
Jeremy都忍唔住喊。（圖片來源：ViuTV《MIRROR Time》截圖）

網民：得Jer提起舊年嘅事

不少網民在節目播出後，都紛紛在討論區留言討論。有網民指出12子中只有Jer提起2022年所發生的一切，大讚Jer夠「Real」：「阿jer咁real」、「得Jer提起舊年嘅事」、「我覺得無正面面對過阿mo呢件事會係大家仍然存在一個心結」等。

MIRROR 阿Mo 阿Mo臥床至今，終於有好消息。
MIRROR 12子一直未有正面回應過紅館墮屏事件，對阿Mo受傷一事亦少有作回應。（圖片來源：[email protected]

姜濤直認大家嗌過交 盼將來對一切無悔

此外，人氣王姜濤的心底話亦成為網民的焦點之一。姜濤在分享時直認大家有曾經嗌過交、價值觀和性格都完全唔同：「我地來自唔同嘅成長環境，性格相異，喜愛都好唔同。走過呢5年嘅時光，我有時會係到諗或者呢個係上天俾我地嘅課題同考驗。但我希望我可以喺我年老嗰陣，我會好驕傲咁對兒孫講，曾經同過呢班人一齊創造過奇蹟、嗌過交，但係佢哋都一齊開心過、熱血過，完咗演唱會之後呢班人會攬住一齊喊，佢哋對呢一切都無悔。」最後亦表示希望大家都會永遠幸福。

MIRROR 姜濤都感性講出自己心底話。
姜濤都感性講出自己心底話。（圖片來源：ViuTV《MIRROR Time》截圖）

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MIRROR 又承認大家都有嗌過交。
又承認大家都有嗌過交。（圖片來源：ViuTV《MIRROR Time》截圖）

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圖片來源：ViuTV《MIRROR Time》

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