MIRROR Time｜「登神CP」熱氣球舉動超親密 粉絲笑稱似官宣
MIRROR Time｜「登神CP」熱氣球親密舉動甜到漏
在昨晚播出的《MIRROR TIME》中，12子齊齊登上熱氣球欣賞風景。不過感性嘅Anson Lo在熱氣球起飛後被眼前嘅風景震撼，仲一道感動落淚，令唔少fans睇到好心痛！
而成員Stanley亦在事後分享了一段拍攝熱氣球上的短片，片中除了見到Jeremy安慰Anson Lo之外，仲見到Edan都有攬住Anson Lo安慰佢，而二人疑似kiss嘅錯位動作，令一眾fans紛紛表示：「係唔係要官宣喇？」、「登神真係一路上都互相扶持住對方！」、「《大叔的愛》幾時先開第二季啊？」。
MIRROR Time｜重溫MIRROR 5年前後團綜對比 12子個個有驚喜
不知不知覺間男團MIRROR已經出道5年，為了慶祝出道五周年大日子，ViuTV更宣布會推出MIRROR的全新團綜，並將於今晚（25日）首播！今次我們為大家整理了12子5年前在首個團綜《Mirror Go》的造型，一齊重溫12子當年的青澀模樣！
重溫MIRROR 5年前後團綜對比
盧瀚霆 Anson Lo
「教主」Anson Lo盧瀚霆，雖然在參賽期間30強止步，但憑青靚白淨兼唇紅齒白由參賽開始已經人氣高企。2021年，Anson Lo和Edan主演的港版《大叔的愛》播出後，Anson Lo人氣直線上升，同年所推出的個人單曲《Megahit》亦為他帶來多個獎項。Anson Lo近年更涉獵電影界，分別出演《過時·過節》、《釀魂》等電影，往歌影視三棲發展，成為MIRROR新一代人氣王。
姜濤
24歲的姜濤當年參加《全民造星》時只有19歲，憑著一臉可愛稚氣的外貌成功俘虜一班「姜糖」的歡心。身為《全民造星》冠軍的姜濤一出道就人氣王，密密接Job，廣告、代言浪接浪，最高峰時期更曾經拍攝接近40個廣告。不過自從去年因為籃球賽整傷膝頭之後，身材反彈大走樣，負面新聞一浪接一浪。
陳瑞輝 Frankie
MIRROR中年紀最大的Frankie陳瑞輝，在出道當時被認為MIRROR中的「門面擔當」，但出道後一直浮浮沉沉、半紅不黑。35歲Frankie雖然曾經在ViuTV劇集《IT狗》中以「Never」一角備受好評，但之後亦沒有太多搞作。今年Frankie就進軍舞台劇界，與強尼主演《大象的告別式》，劇中更有BL嘴戲，認真落力。
王智德 Alton
34歲的Alton王智德出道以來一直是MIRROR中最低存在感的成員之一，雖然曾經推出單曲《REBOUND》，但未有獲得太大迴響。其實Alton口才了得，時不時在Youtube個人頻道直播打機，網民為其亂改花名、開玩笑都任玩唔嬲，令他深得網民歡迎。不過最近剛慶祝完34歲生日的Alton，其粉絲後援會突然宣佈解散，更在社交平台發佈千字文狂呻近兩個月來不斷受到精神上的折磨，引起廣大網民熱議。
邱傲然 Tiger
24歲的Tiger邱傲然當年與姜濤一樣同以19歲參加《全民造星》，不過就同人不同命，Tiger在出道5年來直未有太多幕前演出機會。今年Tiger開始轉投幕後工作，早前更獲邀請為《第十七屆鮮浪潮國際短片節》拍攝開幕短片《是日精選》，獲短片主角Lokman大讚Tiger有導演的風範。
楊樂文 Lokman
MIRROR的隊長，34歲的Lokman楊樂文雖然在出道前已經是一名出名的舞者和排舞師，但出道後卻專注戲劇方面發展，其中在2022年在ViuTV劇集《IT狗》中飾演「星之子Tony」、《繩角》的「二師兄李承東」都深受觀眾喜愛。2021年Lokman和林家棟等人主演的《命案》更衝出國際影壇，成為柏林影展特別展映單元之一。
邱士縉 Stanley
同為舞者出身的Stanley邱士縉在出道後亦同樣專注戲劇方面的發展。33歲的Stanley可謂MIRROR中參演得最多ViuTV劇集的成員，分別參演過《地產仔》、《第三佈局 塵沙惑》、《IT狗》及《I SWIM》，並且在《野人老師》首次擔正做男主角。一直專注拍戲的Stanley，在今年年中終於有機會推出首支派台作品《來不及》，成為MIRROR第10位有派台作品的成員。
江𤒹生 AK
MIRROR的副隊長，30歲的AK在出道5年一直在歌影視三方面發展，在2020年推出首支個人單曲《特登》以個人身份出道。雖然多年來推出過多首單曲，但都未有得到太大迴響。相反在拍戲方面就得到更多認同，AK在出道5年間出演過《男排女將》、《繩角》等ViuTV劇集作品，今年更擔正出演電影《七月返歸》，得到大眾影迷的一致好評。
呂爵安 Edan
當年21歲的Edan呂爵安參加《全民造星》時奪得第八名，他以搞鬼性格加上出眾的音樂才華令他吸粉無數。26歲的Edan在2021年憑首支個人單曲《E先生連環不幸事件》成功「單飛」出道，去年又憑《闔家辣》及《過時過節》入圍《第41屆香港電影金像奬》最佳新演員，再加上綜藝節目《膠戰》中零偶包的演出，令Edan在歌影視方面都得到大眾的喜愛和認同。
柳應廷 Jer
娛記出身的Jer柳應廷當年毅然辭去工作，參加《全民造星》，當時原先在50強賽被淘汰，幸得花姐的欣賞成功復活，最後在20強止步。30歲的Jer被指是一臉大叔路人樣「黑馬」，出道五年間在音樂、拍戲方面都有多番成就。在音樂方面，Jer在「單飛」出道後橫掃多個樂壇頒獎禮新人獎，在短短5年間推出15首個人單曲；在電影方面又憑主演《阿媽有咗第二個》成功獲得《第41屆香港電影金像獎》的最佳新演員提名，瓣瓣都撈得有聲有色。
陳卓賢 Ian（25歲→30歲）
在《全民造星》中勇奪亞軍的Ian陳卓賢，出道5年以來雖然有出演過《男排女將》、《季前賽》等多套ViuTV劇集。30歲的Ian近年都將事業重心放在音樂上。Ian所推出的個人單曲《留一天與你喘息》、《地球上的最後一朵花》、《再見 寧靜海》和《抱抱無尾熊》等都深得大眾喜愛，其中《留一天與你喘息》、《地球上的最後一朵花》更成為三台冠軍歌。
李駿傑Jeremy
30歲的李駿傑Jeremy 喺《全民造星》並進入前十名，其後加入12人男子跳唱組合MIRROR。Jeremy於2022年2月22日推出首支個人單曲《半》以個人身份在樂壇出道。早前佢就舉行首個個人音樂會，去年仲獲得叱咤新人男歌手金獎，實力有目共睹！
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