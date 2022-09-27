Miss Hunny側身照祝生日貌似放閃 網民挖3大暗示疑有新歡
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靚女魔術師兼KOL何穎璇（Miss Hunny）一向是不少網民鍾情的對象，最近她上載一張側身吊帶相，表示「越嚟越識影我，生日係唔同啲佢生日我打卡」更落了#happybirthdaymyboy的標籤，似乎是踏入了新的關係！網民立即偵探上身！
Miss Hunny 3大暗示有新歡？
Miss Hunny 一向喜歡在 IG上發布各類型大方照吸Like，並大講自己感受，在最近的兩個發帖中，Miss Hunny 疑似暗示自己最新的感情關係，又表示：「如果真的要比較，從前的我應該比較糟，但有一點我肯定自己維持得不錯，就是我從來都不怕被你討厭。」
去迪士尼樂園談及生BB
在對上一個在迪士尼拍攝的照片中，Miss Hunny談及，「生BB要選冬天，不然他長大後約朋友去迪士尼慶生，就會變成一場友誼的考驗」似乎瘋狂暗示一些情感狀態！有網民問係咪準備結婚生仔，Miss Hunny似乎無回應。
海景屋搬山景屋
今年2月Miss Hunny 發帖幫自己的「舊屋」留「倩影」，更寫文留念，並展出了窗口的海景位，可見本身間屋都唔係嘢少，而去到兩個月後，就發現Miss Hunny的新屋有了陽台，背後有山景同河景，似乎自己都進入一個新環境，唔知同今次新歡疑雲有無關係呢。
愚人節短片疑曲線求男友
Miss Hunny（何穎璇）一人身兼多職，不但是魔術師，亦是YouTuber暨網絡紅人，上年（2021年） 更在愚人節大玩愚人短片，在IG分享整蠱男朋友的片段，當她講完「我而家匿埋嚇我男朋友」後，並匿在床尾準備。之後她探出頭來說：「原來我冇男朋友……」引出不少「星級網民」留言，其中傅珮嘉便寫道：「想點」，而Miss Hunny亦有回覆：「想姐介紹」，疑似係「愚人節告白表真心」，一路都恨有男友。
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Miss Hunny經常出招搶fo
前幾年Miss Hunny出寫真，招來網民諸多意見，更成日被司徒夾帶恥笑佢係男人樣，近年成功修身進化，令不少網民讚她越來越靚，如果有男朋友又有幾出奇呢？