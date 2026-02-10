Miss Hunny遭指控被司徒夾帶包養 激動反擊4大質問狂轟 師母爆粗開戰
香港首位女魔術師YouTuber Miss Hunny（何穎璇）近日在Threads上遭網民惡意攻擊，指控她被知名YouTuber司徒夾帶包養。面對無理指控，Miss Hunny火力全開強勢反擊，更獲得司徒夾帶老婆「師母」Miri Choi霸氣護航！
Miss Hunny晒工作照遭惡意攻擊
Miss Hunny日前在Threads分享到活動表演的工作照，有感而發表示做魔術表演的貼文永遠得不到關注，反而吃喝玩樂的內容才有人看，令人誤以為「呢個女人之所以有錢係因為俾人包，而唔係因為佢披星戴月努力工作」。豈料留言區竟出現惡意攻擊，有網民直指「我不會想妳的被別人包養，而是覺得妳被司徒夾帶包養」，無理指控瞬間點燃Miss Hunny怒火。
Miss Hunny四大質問狂轟網民
面對莫須有的包養指控，Miss Hunny毫不客氣地提出四大質問反擊。她質疑「我哋曾幾何時有散發過呢一種曖昧嘅氣息出嚟？」、「點解你覺得佢有能力包養我？」、「點解你覺得我需要俾人包養？」，最後更反問對方「你生存到今日又係俾邊個包養緊？」
IG Story連環炮轟網民腦殘思維
事後Miss Hunny在IG Story繼續開火，直言「我同司徒夾帶喺一眾毒L心目中係咪一個意難平啊究竟？我哋冇發生過任何嘢係咪令你好L失望呀？」她更狠批網民「要睇幾多辦公室系列嘅AV先可以睇到個腦咁L壞，一男一女一齊做嘢淨係得一個結果？」，痛斥這種扭曲思維。Miss Hunny甚至反問「咁多年其實會唔會係我包佢啊？」，以幽默方式回擊荒謬指控，最後呼籲「Come on！2026喇，俾啲創意啦」。
司徒夾帶老婆霸氣護夫開戰
司徒夾帶的老婆「師母」Miri Choi眼見老公被無辜牽連，立即強勢回應為Miss Hunny撐腰。她霸氣表示「其實大家明唔明事實係我有處男情結，所以我對我老公負責任，我老公都有處男情結，所以佢會對我從一而終」，直接澄清夫妻關係穩固。Miri更狠批網民「SO除咗唔好造黃謠搞事業女性，仲有唔好再污人清白，我老公玉潔冰清呀X你」，用詞激烈毫不留情。Miss Hunny見到師母為自己出頭，立即轉發並大讚「阿嫂X得好」，顯示兩人友誼深厚。
資料或影片來源：原文刊於新假期