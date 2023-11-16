ViuTV綜藝《MM730》系列無預警結束改捧7位造星仔仔 「造星老將」激動爆喊

ViuTV有不少自家製的綜藝節目，而《MM730》系列就是其中一個長壽節目，可惜《MM730》突然於本週正式完結，其中《粉絲福利署》的單元已於昨晚（15日）播出最後一集。下週一起將由新綜藝《造星唔造星》接替該時段播出，而《造星唔造星》的主持班底更由7位《全民造星V》的參賽者組成，搶佔黃金時段出鏡的造星仔仔們亦被指受ViuTV力捧……