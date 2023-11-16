mm730 viutv

ViuTV綜藝《MM730》系列無預警結束改捧7位造星仔仔 「造星老將」激動爆喊

最新娛聞
charlottema
廣告

ViuTV有不少自家製的綜藝節目，而《MM730》系列就是其中一個長壽節目，可惜《MM730》突然於本週正式完結，其中《粉絲福利署》的單元已於昨晚（15日）播出最後一集。下週一起將由新綜藝《造星唔造星》接替該時段播出，而《造星唔造星》的主持班底更由7位《全民造星V》的參賽者組成，搶佔黃金時段出鏡的造星仔仔們亦被指受ViuTV力捧……

旨呈唔捨得爆喊 意外透露冇第五季

《MM730》-粉絲福利署的主持班底39歲的鄺旨呈（旨呈）、蔡寶欣（Pony）及蔡曉童（童童）擔任，節目於昨晚（15日）播出最後一集。作為主持之一的旨呈於社交平台上分享了與另外兩位主持的短片，大談節目完結後的感想。不捨得節目結束的旨呈更一度講到爆喊，當Pony見到旨呈喊時便向監製表示：「監製你聽到啦，求下你再開第五季俾我啲」，但是旨呈卻邊喊邊表示：「冇啦」，視乎意外透露了節目的動向。

mm730 viutv 童童見旨呈爆喊，自己都忍唔住喊埋一份！
童童見旨呈爆喊，自己都忍唔住喊埋一份！（圖片來源：IG@andy3think）
mm730 viutv 旨呈更稱節目唔應該喺呢個時候叫停。
旨呈更稱節目唔應該喺呢個時候叫停。（圖片來源：IG@andy3think）
mm730 viutv 旨呈曾參加《全民造星III》並打入四十強，可惜人氣平平。
旨呈曾參加《全民造星III》並打入四十強，可惜人氣平平。（圖片來源：IG@andy3think）
mm730 viutv Pony見旨呈爆喊時亦向監製求開第五季。
Pony見旨呈爆喊時亦向監製求開第五季。（圖片來源：IG@andy3think）
mm730 viutv 旨呈曾參加《全民造星III》。
旨呈曾參加《全民造星III》。（圖片來源：IG@andy3think）

《MM730》系列無預警全停

其實《MM730》系列有仍然多個單元在內，包括：《Auntie妳好》、《粉絲福利署》、《困獸鬥》、《突然探班》、《男女自然觀察學會》。而《mm730》無預警地結束可謂殺觀眾一個措手不及，更令不少網民表示：「完得咁突然……」、「其實啲單元幾好睇喎」、「突然探班唔係播咗冇耐咩？」

mm730 viutv 《mm730》的一系列節目無預警地結束。
《mm730》的一系列節目無預警地結束。（圖片來源：ViuTV）
mm730 viutv 《娛論潮》和《傾 of the World》為已經停播的單元。
《娛論潮》和《傾 of the World》為已經停播的單元。（圖片來源：ViuTV）
mm730 viutv 《MM730》人氣單元《Auntie妳好》結束令觀眾大感不捨。
《MM730》人氣單元《Auntie妳好》結束令觀眾大感不捨。（圖片來源：ViuTV《Auntie妳好》截圖）

《造星唔造星》力捧7造星仔仔

接替《MM730》時段播出的新節目是《造星唔造星》，並將由7位《全民造星V》的參賽者：樂庭、貓仔、王鋒、Adams 、呀Hei 、Taco 、Stick出戰主持。節目主打「造星再培訓」，並會邀請星級嘉賓為7位進行特訓，力捧7個造星潛力股！

mm730 viutv 新節目《造星唔造星》有7位《全民造星V》的參賽者。
新節目《造星唔造星》有7位《全民造星V》的參賽者。（圖片來源：YouTube@ViuTV）
mm730 viutv Hei是《造星唔造星》的主持之一。
Hei是《造星唔造星》的主持之一。（圖片來源：YouTube@ViuTV）
mm730 viutv 樂庭以及Taco同樣是主持班底之一。
樂庭以及Taco同樣是主持班底之一。（圖片來源：YouTube@ViuTV）
mm730 viutv 賽前大熱門的王峰以及貓仔也在預告中亮相。
賽前大熱門的王峰以及貓仔也在預告中亮相。（圖片來源：YouTube@ViuTV）
mm730 viutv Adams左）和Stick右）亦是班底之一。
Adams（左）和Stick（右）亦是班底之一。（圖片來源：YouTube@ViuTV）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@andy3think、ViuTV、YouTube@ViuTV、ViuTV《Auntie妳好》截圖

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 