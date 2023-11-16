ViuTV綜藝《MM730》系列無預警結束改捧7位造星仔仔 「造星老將」激動爆喊
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ViuTV有不少自家製的綜藝節目，而《MM730》系列就是其中一個長壽節目，可惜《MM730》突然於本週正式完結，其中《粉絲福利署》的單元已於昨晚（15日）播出最後一集。下週一起將由新綜藝《造星唔造星》接替該時段播出，而《造星唔造星》的主持班底更由7位《全民造星V》的參賽者組成，搶佔黃金時段出鏡的造星仔仔們亦被指受ViuTV力捧……
旨呈唔捨得爆喊 意外透露冇第五季
《MM730》-粉絲福利署的主持班底39歲的鄺旨呈（旨呈）、蔡寶欣（Pony）及蔡曉童（童童）擔任，節目於昨晚（15日）播出最後一集。作為主持之一的旨呈於社交平台上分享了與另外兩位主持的短片，大談節目完結後的感想。不捨得節目結束的旨呈更一度講到爆喊，當Pony見到旨呈喊時便向監製表示：「監製你聽到啦，求下你再開第五季俾我啲」，但是旨呈卻邊喊邊表示：「冇啦」，視乎意外透露了節目的動向。
《MM730》系列無預警全停
其實《MM730》系列有仍然多個單元在內，包括：《Auntie妳好》、《粉絲福利署》、《困獸鬥》、《突然探班》、《男女自然觀察學會》。而《mm730》無預警地結束可謂殺觀眾一個措手不及，更令不少網民表示：「完得咁突然……」、「其實啲單元幾好睇喎」、「突然探班唔係播咗冇耐咩？」
《造星唔造星》力捧7造星仔仔
接替《MM730》時段播出的新節目是《造星唔造星》，並將由7位《全民造星V》的參賽者：樂庭、貓仔、王鋒、Adams 、呀Hei 、Taco 、Stick出戰主持。節目主打「造星再培訓」，並會邀請星級嘉賓為7位進行特訓，力捧7個造星潛力股！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@andy3think、ViuTV、YouTube@ViuTV、ViuTV《Auntie妳好》截圖