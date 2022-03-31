MM730｜Win Win楊安妮拒入COLLAR仍受力捧 一星期「起孖」做主持
《MM730》由Win Win主持周一、五晚節目
ViuTV全新節目《MM730》系列，在星期一至五每晚都將有不同主題，其中在星期一以遊戲作主題的《困獸鬥》，及在星期五以討論男女兩性熱話為主題的《男女自然觀察學會》，都有Win Win（楊安妮）份做主時。
「MM7」是「正」字的速成碼，由MIRROR成員Jer（柳應廷）的歌迷發展成潮語，現在更成為ViuTV新節目的名稱。ViuTV這個全新節目《MM730》系列，將接替原本的《囝囝女女730》，由下周一（4月4日）起，逢星期一至五晚上7時30分播出。
《困獸鬥》星期一玩居家遊戲
星期一晚的《困獸鬥》，由Win Win夥拍「Dee姐」陳海寧（Isabella）、「米媽」米露迪（Melody）、程人富和洪嘉豪擔任主持，一齊被困於一個室內空間，鬥智鬥力玩遊戲，勝者可以收工離開或獲得獎賞，敗者則要接受懲罰。
《男女自然觀察學會》星期五探討兩性話題
而星期五晚的《男女自然觀察學會》，則由Win Win和同出身自《造星4》的Alice（許寶恆）、Sica（何洛瑤），夥拍岑珈其以及P1X3L成員George（歐鎮灝）、Marco（葉振弘），共三男三女擔任主持，在生活層面上探討男女在不同情景下的選擇與取向。
《粉絲福利署》星期二阿正幫歌手們搞見面會
此外，星期二、三、四晚的《MM730》則分別有《粉絲福利署》、《Auntie妳好》及《娛論潮》三個主題，逢周二《粉絲福利署》由阿正（黃正宜）、旨呈（鄺旨呈）及蔡寶欣（Pony）擔任主持，將會在每集邀請不同歌手，大搞Fans Meeting，向粉絲近距離大派福利，唔知第一集會唔會係阿正嘅Sister呂爵安Edan呢！？
《Auntie妳好》星期三有保錡＠ERROR
星期三《Auntie妳好》由ERROR成員保錡夥拍憑《阿女又戀嚟》而人氣急升的兩位「Auntie」冰姐（鍾慧冰）及媚姨做主持，在每集邀請不同的年輕藝人和KOL做嘉賓，齊氹「Auntie」們開心。
《娛論潮》星期四娛樂潮流資訊
星期四《娛論潮》主持人數最少，為馬騮搣（Gladys）和黃奕晨（Dixon），每集都會邀請不同藝人嘉賓，一齊探討世界各地不同的娛樂潮流、文化和發展趨勢等話題。
Win Win曾被封翻版Regen
現年25歲的Win Win本身職業是跳舞老師，舞功了得，曾幫過P1X3L和肥仔等排舞、拍MV。Win Win在參加《全民造星4》初期，曾被指貌似HotCha成員Regen（張惠雅），認為她好有女團Feel，有不少網民都大讚以Win Win的表演能力，可以直接出道。
拒絕加入女團COLLAR
雖然Win Win在《造星4》總決賽中取得到第5名佳績，不過她最終並無加入女團COLLAR，據COLLAR的經理人Wing解釋，她曾經邀請過Win Win入團，但被Win Win所拒絕，唯有希望以後還有其他方面可以合作。
被爆黑材料挑起網上公審
Win Win 、Ada仔、榛綦和Val曾在去年12月15日開Live傾偈，有網民Backup了她們的Live片段，並上載至YouTube，直斥當中Win Win 和Ada仔某些行為令他們不齒，甚至記錄下邊分邊秒「公開指責及誣衊網民」、邊分邊秒「視全民投票於無物」、邊分邊秒「小氣簿登場」等等。
Win Win指入唔入女團非網民決定
片段中，Win Win坦言自己和超酸（陳昭煊）會經常整蠱身邊人，不時以假地點、時間欺騙榛綦和Val前往。另外，Win Win和Ada仔都透露自己有小氣簿，會記下不喜歡自己的網民的名字，更會對網民指責逐點反擊，Ada仔就曾直說：「啲人話繼續反Ada仔，唔好畀佢入女團，繼續鬧。我幾嬲呀，但係嚟嚟去去都係嗰幾個，我已經Mark低咗喇，特別係你呀南亞仔！」然後Win Win續說：「入唔入女團你哋（網民）決定嘅咩？你哋講咁多嘢，覺得可以令到我哋唔入㗎咩？」言論有點惹火。
WinWin回應「平時就係咁講嘢」
此外，網民更斥Win Win會說出相當針鋒相對的晦氣說話：「譬如我哋無同阿Val、Ada仔開Live呢，啲人又會揣測『佢哋係咪不和呀』，啲人成日喺度懶醒……」「哎，我唔好咁大聲喇，等陣呢，嗰啲人又話我好嘈想毒啞我㗎喇！」說到激動處，她們更自然而然地爆出不少粗口。WinWin在賽後曾向傳媒回應「入唔入女團你哋（網民）決定嘅咩？」一事，她表示自己平時就係咁講嘢，語氣亦都唔係幾好，不過講明被鬧醜樣會當對方冇到。