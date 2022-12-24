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Mo爸爆李澤楷親自探望 問花姐曾否探訪：可能不太方便吧！

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MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿 Mo）的父親李盛林牧師，日前接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，講述兒子的情況，並提到阿Mo女友So Ching的付出，以及李澤楷提出的經濟支援。

mo爸 李澤楷 李啟言阿 Mo）的父親李盛林牧師，日前接受香港電台第一台《舊日的足跡》的訪問
李啟言（阿 Mo）的父親李盛林牧師，日前接受香港電台第一台《舊日的足跡》的訪問（圖片來源：香港電台）
mo爸 李澤楷 阿Mo 阿Mo已臥床超過兩個月，這段日子肯定非常難過。
阿Mo發生事故後，Mo爸立即回港。（圖片來源：[email protected]

Mo爸事故後見兒子：感到心痛

李盛林牧師移居加拿大多年，阿Mo發生事故後，他立即回港：「第一眼看到他，內心好矛盾， 感謝神他依然生存！如果當時他的舞姿不是垂下頭，便會即場破頭而沒有了。另一方面，我感到心痛，因為見到他非常無助。後來重看事發那一幕，我一直心跳、難受、好激動，因為一秒前和一秒後的他完全變了另一個仔，另一個世界！」

mo爸 李澤楷 阿Mo 阿Mo父母雖然擔心，仍發放正能量支持阿Mo。
阿Mo父母雖然擔心，仍發放正能量支持阿Mo。（圖片來源：[email protected]

「阿Mo沒有怨天尤人」

李牧師續說：「阿Mo好喜歡跳舞，當年他在理大讀生物醫學尚有一個學期便大學畢業，但他要去跳舞，最終我們都接受和尊重他從興趣方面發展。阿Mo好努力去美國、韓國等不同地方學習，我們也全力支持！阿 Mo 入手術室前，醫院安排我們以視像給他打氣鼓勵。我請他耐心祈禱。醫生說他好叻， 沒有哭，也沒有怨天尤人，好勇敢鎮定地面對。」

mo爸 李澤楷 阿Mo 阿Mo其實早年亦曾以短髮示人，都好型仔。
阿Mo其實早年亦曾以短髮示人，都好型仔。（圖片來源：[email protected]

移居加國30多年決回流香港

早前阿Mo的情況較穩定，李牧師曾回加拿大處理事務。他表示與家人已移居當地30多年，現已決定回歸香港，並說多倫多的醫療教授指，現時醫院給阿Mo的復康儀器非常先進，當地的也未必及得上。 李牧師謂：「醫生初時診斷他95%不能康復，但我當牧師和神學教授數十年，知道好多醫生稱沒辦法的（個案），也有病人神蹟地活下來，所以我會看那5%。」

mo爸 李澤楷 阿Mo與Anson Lo合作無間，經常為他伴舞。
阿Mo與Anson Lo近年合作無間，經常為他伴舞。（圖片來源：[email protected]

Mo爸：不能動、受重創的可以是我們嗎？

醫生曾診斷阿Mo要在ICU待一年半載，結果他四個多星期便可以離開。 事件發生迄今已五個月，李牧師發出了超過 20 封代禱信，他說：「感受到親情和外界的愛，也感謝那一班守在我兒子身旁的舞者，特別是張梓峯。我好感激他們對兒子的支持。我們曾經見面，更相擁而哭，我要給他們一些鼓勵。我沒有怨，只是和太太同樣在想，我們可以代替兒子嗎？不能動、受重創的可以是我們嗎？我當然希望阿Mo立即可以康復站起來，但我都請他繼續堅持，不要心急。」

mo爸 李澤楷 阿Ｍo和Anson Lo非常老友，圖為26/7阿Mo在IG上載他在MIRROR紅館演唱會的演出。
阿Ｍo和Anson Lo非常老友，圖為26/7阿Mo在IG上載他在MIRROR紅館演唱會的演出。（圖片來源：[email protected]
mo爸 李澤楷 阿Mo在出事前一天，在紅館舞台留影。
阿Mo在出事前一天，在紅館舞台留影。（圖片來源：[email protected]
mo爸 李澤楷 So Ching 阿Mo 圖中為阿Mo父親李牧師與舞者Zisac擁抱時的照片，Zisac表示這個擁抱對他有極大的意義。
圖中為阿Mo父親李牧師與舞者Zisac擁抱時的照片，Zisac表示這個擁抱對他有極大的意義。（圖片來源：[email protected]_ltc）

Mo爸讚So Ching：好願意為阿Mo付出

提到阿Mo的女朋友So Ching，李牧師指對方是兒子在信仰以外最大的支持：「她是一個好單純的女孩，好願意為阿Mo付出。醫護說她已經是一個照顧重創病人的專家，如他（阿 Mo）要轉姿勢， 她好純熟，好夠力。雖然她好瘦，但一下子便可以轉到位置。」問Ｍo爸可會鼓勵她復工？他說：「這要由她自己決定了。（她一句世界變了……有人說她放負。）我覺得她承受好大壓力，外人不能了解，她也需要一種內心世界的表達。她是一位新的公眾人物，IG粉絲也有24萬人，好多人關懷她，相信她會懂得如何去調節自己。在我眼中她是正面的。」

mo爸 李澤楷 阿Mo父親感謝兒子女友So Ching耐心的陪伴和照顧。
阿Mo父親感謝兒子女友So Ching耐心的陪伴和照顧。（圖片來源：[email protected]_nat）

Mo爸：李先生提出私人支援1000萬

有報道指演唱會主辦單位集團主席李澤楷意欲經濟支援阿Mo，李牧師回應稱：「醫藥費方面，李先生提出私人支援1000萬。其實他事先來探望過一次，我們短暫交談，他有提及，但我沒有回應，直至他將事情公開。其實當時外界還有很多有關金錢、物資、醫療方法等等訊息，我只說當時不是最合適的時間。我禮貌回應暫時不要談這些，等待報告讓我們明白為甚麼阿Mo這麼年輕要承受這樣大的創傷。之後李先生沒有直接聯絡，間接是有的。（花姐呢？）可能不太方便吧！」

mo爸 李澤楷 李澤楷 李澤楷對阿Mo及其家人伸出援手。
李澤楷對阿Mo及其家人伸出援手。（圖片來源：新傳媒資料庫）
mo爸 李澤楷 MIRROR演唱會 花姐
問到花姐有否探望阿Mo，Mo爸答:「可能不太方便吧！」（圖片來源：商業電台903圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：香港電台、[email protected][email protected]_nat、[email protected]_ltc

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