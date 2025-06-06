51歲Monique歐綺霞靚爆現身 早年嫁入豪門神隱變少奶奶
Monique歐綺霞靚爆同YMC台YJ聚頭
啤梨近日於社交平台發布一張合照，照片中可見他與歐綺霞（Monique）、王志海（Brian）及李穎雯（雯雯）難得聚首。四位 YMC 台 YJ 再度同框，瞬即勾起不少網民的青春回憶，不少人更將焦點落在依然顏值爆燈的 Monique 身上。現年已經51歲的Monique狀態大勇，保養得宜，五官精緻分明，肌膚緊緻光滑，叫一眾網民驚嘆「完全唔似五字頭！」
早年嫁富商做少奶奶
近年不斷有網民在討論區提起Monique，想知她的近況，原來她早年已嫁給一名現年58歲的富商，過著少奶奶的幸福生活，更有傳她已為人母。據知嫁個識做生意揾大錢的老公後，Monique就繑埋手做少奶奶，得閒同老公行街拍拖shopping，去年日本一開關就飛到日本歎世界，再晒全身名牌，連老公生日都要食鋪滿「魚子醬」的蛋糕，認真富貴。
51歲「逆容」零死角
闊太Monique對自己的外表非常注重，平日會做瑜伽跑步，Keep住健康及健美的身體，向來屬纖瘦形的她更積極增肥，由85磅增至100磅，已經51歲的Monique，逆齡面容看似只有30歲左右，keep得仲好過做VJ時。雖然Monique與老公都好鍾意小朋友，不過二人未有生育，在其社交網有大量抱住小朋友的合照，其實只是親友的下一代。
Monique慘成余詠珊棄將
Monique於1996年，被曾邀請她拍劉德華MV的導演推薦入有線，憑著亮麗的外表和身材成為了「有線一姐」。直到1999年尾，Monique的「一姐」地位備受打擊。當時她表面上被公司升為「形象總監」，實則由全職變兼職，出鏡率由高峯期5晚減至1晚，表面升職實質減薪，收入大打折扣。Monique指當時高層余詠珊嫌她年紀大，已經難以配合YMC的年輕活力形象：「話乜嘢一代新人勝舊人，用我一個人嘅人工請三個新人重划算。聽完呢一番話，我開始醒覺，原來乜嘢『一姐』稱號，都只不過係用我樣貌、青春換返嚟嘅虛銜。只要有人後生過我、青春過我，我呢個『一姐』隨時可以被取代。呢個殘酷嘅訊息，令我喺01年8月下咗離職嘅決定。」
錯失入職無綫機會Monique父親破產曾擔起頭家
有線電視開播30年，有網民為YMC「青年音樂台」是最美好的回憶，YMC的主持被稱為VJ（Video Jockey），大部分VJ同時兼任電台DJ或模特兒等工作，Monique是其中位受歡迎VJ，不過02年余詠珊空降主政後，以有線娛樂台取締YMC取消，VJ們要各散東西。
原來在任職有線期間，Monique也曾被無綫的導演誠邀面試，但兩次都沒有出席：「當時喺有線做得好地地，咪放過咗呢個機會囉！TVB不下一次斟我過台，不過我甩咗佢幾次底，佢哋之後就冇再聯絡我。我明白『有線』好難跟TVB比較，單係YMC台嘅收視率已拍馬追唔上。不過我唔介意，我寧願喺細台做一姐，都唔要去大台同人爭。」但因為慘成余詠珊愛將，再因為其父生意破產母親又患病，屋企經濟出現問題，Monique要獨力撐起成頭家，她曾坦言後悔錯失入無綫機會：「今次就同上次嘅理由相反，因為我屋企已經破產，我要養起成頭家，所以我需要一份好穩定嘅收入，去無綫由頭做起，有排先做到收支平衡，我都知自己衰㗎啦！」
與蘇永康曾傳緋聞 事業直插谷底
當年Monique引來不少狂蜂浪蝶，有傳她於95年跟衛志豪拍拖近5年，但抵擋不住張衛健口甜舌滑成為第三者，但不出幾個月後分手。之後再有傳Monique再搭上剛剛離婚、形象破產的過氣歌手蘇永康，二人更被爆於車廂激咀，該消息曝光後，間接令Monique的事業上再潑一盤冷水。 04年11月Monique又被拍到與黃嘉(新鴻基創辦人郭得勝外孫、郭炳湘外甥)當街激錫，Monique因而受不住壓力退出娛樂圈，最後一次公開露面已是08年席酒吧開幕活動。