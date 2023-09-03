Moving異能丨高允貞IG暴增56萬Fans人氣急升！將於第15集再登場

於近日大熱韓劇《MOVING異能》出演高中生的高允貞1996年出生，初出道又名「小全智賢」，其自然的演技以及完美臉蛋再次引起討論。她曾出演的《還魂》、《Sweet Home》都獲得相當不錯的收視，絕對是一名值得關注的新人！雖然高允貞有一臉高冷臉蛋，但私下性格被指超有反差！