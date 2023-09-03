Moving異能丨高允貞IG暴增56萬Fans人氣急升！將於第15集再登場
Moving異能丨高允貞熱愛藝術就讀首爾女子大學藝術系
高允貞從小對藝術熱愛，高中就讀首爾美術高中，畢業後前往首爾女子大學讀當代藝術系。不過後來陷入低谷，重新規劃人生後決定轉換跑道接觸模特兒工作，不過仍有堅持畫畫。
高允貞 IG於Moving異能播出後急增56萬
27歲的高允貞於《Moving異能》播出後全球人氣急升，其IG在一個月之間急增56萬追蹤，Fans多達五百三十萬！不過這數字比起她於Netflix《還魂》登場還未算誇張，當時她的IG follower在2022年11月到2023年1月之間增加超過150萬follower，成為今年最受關注的韓國女藝人之一。
高允貞於《Moving異能》第15集再登場！
《Moving異能》全劇21集，故事分為三個章節，第1-7集主要講述異能人第二代的校園故事，高允貞曝光率超高，不過進入第二章節（8-14集）故事就倒敘其父母相識的經過，高允貞自己也有在IG預告，Fans要耐心等到第15集才會見到她的演出！
《Moving超異能族》演員與漫畫對比照！
高允貞2019拍電訊公司廣告爆紅
在成為模特兒後，高允貞因為在2019年拍攝了一個關於電訊公司的廣告而聲名大噪。網上開始出現「iPhone廣告模特兒」、「SK電信模特兒」等搜尋字眼，令她的名字成功被人記住。
Moving異能丨高允貞被指「最佳容貌調整範本」
高允貞擁有完美臉蛋，被容貌調整醫生封為「最佳容貌調整範本」。而且更因為姣好的臉蛋，曾傳出過是「人工美女」，更有幾張聲稱是大執前的照片在網上流傳開，不過本人一直都沒有回應事件。
Moving超異能族丨私下超反差 被封為「全智賢接班人」
私底下的高允貞亦是一名「時尚精」，不時都見到她使用不同品牌的手袋如celine、Dior，當中出鏡率最高的絕對是Dior包包，她亦完美駕馭了不同Dior的袋款。而且表面睇落去高允貞係一位神秘感又高冷的大美人，但係電影迷高允貞原來最喜歡導演係Quentin Tarantino，《Pulp Fiction》、《Kill Bill》等暗黑諷刺的口味等作品佢都睇過，令人不禁想像高允貞私下性格一定超有反差。而且高允貞仲被封為「全智賢接班人」，認為其擁有仙氣的臉蛋，與大美人全智賢都有幾分相似，絕對是潛力無限的新人！
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