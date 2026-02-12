myTV SUPER震撼聯手YOUKU！高層親解合作內幕 香港串流市場勢將大洗牌？
今日震撼宣佈 引入數千套內地猛片
myTV SUPER今日正式宣佈，「YOUKU 專享內容組合」將登陸平台，為香港觀眾帶來一場華語視聽盛宴。是次合作規模空前，首階段便引入數千套涵蓋劇集、電影、綜藝、動畫及紀錄片等全方位內容。這次合作不僅是 myTV SUPER 內容庫的里程碑式擴充，更意味著將 YOUKU 在內地及亞洲地區最受歡迎的節目直接引入香港，實現資源互通的升級體驗，勢必大大豐富香港家庭的娛樂選擇，為本地串流市場投下重磅炸彈。
myTV SUPER總裁程哲解畫 「洞察到龐大需求」
對於這次破天荒合作，MyTV Super Limited 總裁程哲先生（Rex Ching）火速回應，直言此舉是為了滿足香港觀眾的龐大需求。他表示：「我們非常高興能與 YOUKU 達成此次重要的內容合作，為 myTV SUPER 用戶帶來海量及多元化的優質內地影視內容。」程哲強調，團隊洞察到香港觀眾對高品質華語內容的強烈渴求，並深信優質內容無分地域。他充滿信心地指出：「引入其海量精品節目將更鞏固 myTV SUPER 作為香港首選華語娛樂平台的地位。」
YOUKU高層羅莎莎揭出海大計 「香港係重要市場」
另一邊廂，優酷會員兼國際業務負責人羅莎莎（Sophia Luo）亦對合作感到非常興奮，更直接揭示 YOUKU 的全球佈局大計。她形容這次合作是「內容出海路上的一個重要里程碑」，並強調香港市場的重要性。羅莎莎透露：「香港用戶在 APP 上的活躍表現和多元化的觀看喜好，讓我們真切感受到大家對優質內容的熱情與期待。」她指出，雙方對高品質影視體驗的共同追求，正是促成合作的基礎，並承諾未來會繼續打造有溫度、有質感的作品，讓中華文化走向更廣闊的國際舞台。
兩大平台強強聯手 預告未來更多獨家猛料
這次 myTV SUPER 與 YOUKU 的結盟，無疑是「強強聯手」，為香港的數碼娛樂生態帶來全新衝擊。據官方透露，未來將持續深化合作，不斷引入與內地同步熱播的新劇及更多獨家節目。這意味著香港觀眾將能更快、更全面地接觸到一線華語娛樂內容。市場分析認為，此舉將對其他國際串流平台在香港的佈局構成巨大挑戰，一場激烈的串流平台大戰似乎已無可避免，未來發展絕對值得關注。