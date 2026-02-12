myTV SUPER震撼聯手YOUKU！高層親解合作內幕 香港串流市場勢將大洗牌？

今日（2月12日）香港串流市場迎來震撼彈！電視廣播有限公司（TVB）旗下平台 myTV SUPER 突宣布與內地龍頭 YOUKU 達成重磅合作，即日起引入數千套內地劇集、綜藝及電影，場面震撼。此舉被視為TVB近年最大動作，究竟兩大巨頭結盟背後有何盤算？香港觀眾的煲劇習慣又會否被徹底改變？