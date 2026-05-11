新女團N5正式出道！4位成員逐個起底 足球女將造星選手齊集
N5團名背後隱藏咩意思？
據官方介紹，團名中嘅「N」代表未知數，而「5」則象徵自由、變化與冒險。四位成員旨在進行一場關於自我探索嘅旅程，決意打破傳統女團嘅固有框架，期望喺現有文化體制以外，開創屬於佢哋嘅藝術烏托邦。N5嘅創意企劃超越咗傳統女團嘅發展思維，希望透過4位成員各自截然不同嘅特質產生化學反應，將音樂與視覺能量聚合，以藝術形式傳遞畀大眾，帶領聽眾邁向嶄新嘅思維覺醒。換言之，呢個組合由Day 1就注定係限量版，五年後會點發展，暫時無人知。
WINGKI羅詠琪：由花式跳繩教練到「最強左閘」
第一位要介紹嘅成員WINGKI（羅詠琪），現年27歲，1998年11月18日出生，天蠍座。喺踏入演藝圈之前，佢本身係一位專業嘅花式跳繩教練，運動底子極之深厚。2021年佢曾報名參加ViuTV選秀節目《全民造星4》，最終入圍96強後止步，雖然未能走到最後，但已經展現出佢對舞台嘅渴望。到咗去年，佢參加ViuTV運動競技真人騷《足球女將2》，憑藉跳繩訓練出嘅超強體能和速度，喺球隊中擔任「左閘」位置，積極拼搏嘅表現同正能量態度令佢獲得網民極高評價，更被封為「最強左閘」同「電兔羚羊」，人氣急升。
WINGKI球場上拼搏精神圈粉無數
作為一個並非足球科班出身嘅選手，WINGKI喺《足球女將2》嘅表現可以話係驚喜連連。花式跳繩要求極高嘅協調性、節奏感、爆發力及心肺耐力，呢啲特質完美轉移到足球運動上，令佢喺體能方面完全碾壓。網民對佢嘅評價非常正面，「態度真係一流」、「佢好積極，正面及正能量」等留言比比皆是。雖然有網民指佢「助攻同埋創造能力一般」，但佢嗰種「死纏爛打」嘅防守風格同出色嘅單對單攔截能力，令佢成為教練和隊友眼中最可靠嘅後防大將。今次加入N5，由運動場跨界到樂壇，又係另一次大膽嘅挑戰。
MIDNIGHT海倫：獲張敬軒大讚嘅療癒系聲音
第二位成員27歲MIDNIGHT海倫（謝海倫）係一位獨立音樂人，以「療癒系聲音」著稱，擁有極高嘅聲線辨識度。佢曾推出個人單曲《閉眼聽着再呼吸》，而最為大眾熟悉嘅代表作，係與香港歌手Byejack（徐浩生）合作演唱嘅歌曲《聽海浪》及《在未來相見》。目前官方未有透露佢嘅詳細個人資訊，但翻查之下，MIDNIGHT曾參加過英皇娛樂旗下「冤枉娛樂」舉辦嘅選秀真人騷節目《冤枉新秀訓練營》，呢個節目喺2021年播出，邀請咗張敬軒、容祖兒、泳兒、許靖韻及當奴等多位星級藝人擔任導師與評判。
MIDNIGHT曾喺選秀節目全票通過獲勝
謝海倫當時以自己真名及英文名Helen參加《冤枉新秀訓練營》比賽，表現非常亮眼，不僅被星級導師泳兒和許靖韻關注，更獲得評審張敬軒嘅高度讚賞。張敬軒誇讚佢選歌非常適合自己，演唱投入且聲音有個性，最終全票通過讓佢喺該回合勝出。有咁強嘅音樂底子同星級認證，MIDNIGHT喺N5入面擔當嘅角色相信會偏向vocal擔當，佢嗰把獨特嘅療癒系聲線，絕對係女團入面嘅秘密武器。由獨立音樂人走入女團框架，呢個轉變本身就充滿睇頭。
EVA：身高160cm 神秘舞蹈擔當與造星3選手係好友
第三位成員EVA目前係四人當中最神秘嘅一位，官方尚未釋出佢嘅真實姓名、年齡或詳細演藝經歷。不過根據佢嘅個人社交平台，佢平日都不時分享生活日常，亦鍾意影低自己嘅時尚造型照，又會以KOL身份接job出席品牌活動。最值得留意嘅係，佢喺社交平台上分享咗唔少舞蹈cover短片，展現出超強嘅舞台實力，睇得出佢喺舞蹈方面有相當深厚嘅功底。此外，佢與《全民造星3》參賽者JOHN躍翰亦係好友，兩人不時合作拍片。
Rose Ma馬俊怡：33歲「港版明日花」華麗轉身
第四位成員Rose Ma（馬俊怡），現年33歲，1993年5月4日出生，金牛座，係四位成員中年紀最大、經驗最豐富嘅一位。佢早期以模特兒身份出道，活躍於各大動漫電玩節，因為熱愛打機，曾係女子電競隊成員，更因為喺Twitter上Cosplay春麗而成為網絡紅人，被網民封為「電競女神」及「宅男女神」。此外，佢因外貌被指與日本AV女優明日花綺羅相似，而有「港版明日花」之稱，亦曾於2018及2019年推出過兩本個人寫真集。
Rose Ma演藝經歷豐富橫跨主持劇集電影
Rose Ma嘅演藝版圖相當廣闊，2017年佢擔任《晚吹—KO KOL》嘅主持人，近年更活躍於真人騷，包括2021年嘅《家務戰場》及《七救星》。佢連續參加咗去年及今年嘅女子足球真人騷《足球女將》與《足球女將2》，喺節目中展現出有別於以往外貌嘅熱血與拼搏精神，被譽為螢花足球隊精神領袖。演出方面，佢曾客串ViuTV人氣劇集，包括2022年嘅《IT狗》飾演WOW職員Coel，以及2023年嘅《和解在後》飾演劉翠華Aragaki，亦曾參演電影《我的筍盤男友》同《#PTGF出租女友》。
Rose Ma由「花瓶」質疑到球場精神領袖
喺《足球女將》系列入面，Rose Ma嘅故事可以話係一個完美嘅逆襲。憑藉模特兒及KOL嘅亮麗外型，佢一開始就成為網民焦點，但同時面臨「花瓶」嘅質疑聲音。不過Rose Ma並無被呢啲質疑打倒，反而喺球場上展現出驚人嘅拼搏精神，佢嗰招標誌性嘅「掃把腳」防守贏得觀眾認可。正如佢嘅參賽宣言：「個名有花～唔代表佢係花瓶😤打唔爛既花瓶都有睇頭💥」，佢用行動證明咗美麗與堅毅可以並存。近日更有攝影師喺社交媒體晒出佢8年前嘅性感寫真靚相，與現時滿身汗水拼搏嘅形象形成強烈反差，網民大呼「完全聯想唔到」。
四位成員背景各異令人期待化學反應
綜觀N5四位成員嘅背景，可以話係各有各精彩：WINGKI係由運動場殺入樂壇嘅「電兔羚羊」、MIDNIGHT係獲張敬軒認證嘅療癒系歌手、EVA係實力派舞蹈擔當、Rose Ma則係經驗豐富嘅全能藝人。四個人嘅共通點，就係都曾經喺唔同領域接受過挑戰同考驗，而家走埋一齊進行呢場為期五年嘅「限時實驗」。網民對呢個全新組合反應不一，有人表示「好新鮮，期待佢哋嘅音樂」，亦有人好奇「點解係五年？五年後會點？」，更有人留言「幾個背景咁唔同嘅人走埋一齊，化學反應一定好正」。呢場絕版青春嘅實驗，究竟會帶嚟咩驚喜？值得大家拭目以待。