新女團N5正式出道！4位成員逐個起底 足球女將造星選手齊集

香港樂壇近日迎來一個前所未見嘅全新概念——主打「跨維度限時實驗」嘅女團N5正式亮相！呢個由四位各具魅力嘅女新人Rose Ma馬俊怡、WINGKI、MIDNIGHT及EVA組成嘅組合，最震撼嘅係佢哋一開始就宣布只會展演五年，堪稱「絕版青春」嘅大膽實驗。更令人好奇嘅係，成員當中竟然有《全民造星4》參賽者、《足球女將》人氣球員，甚至有曾獲張敬軒大讚嘅獨立音樂人同「港版明日花」之稱嘅寫真女神！究竟呢四位背景截然不同嘅女仔，點解會走埋一齊組成限時女團？一齊嚟逐個起底認識佢哋！