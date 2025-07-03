Nathan魏念恩鋪路復出 1舉動疑獲ViuTV關照 前女友風波後被全城鬧爆
Nathan魏念恩IG發文輕生念頭 深井海邊獲救送院 被爆戀Day緋聞未明朗化
Nathan魏念恩最新動向曝光 1舉動疑鋪路復出
魏念恩雖然曾因感情問題一度淡出，但今次復出後，ViuTV似乎並未因此而疏遠他，反而給予機會和關注。這種態度引來不少網民討論，有人認為ViuTV願意給予年輕藝人第二次機會，也有人質疑電視台是否過於包容。
全職幕後操音響 新IG帳戶追蹤名單有陳蕾
報道引述知情人士透露，Nathan現時專注幕後工作，負責ViuTV多場大騷的搭台、燈光及音響事務。作為音樂人，他對音響有一定認識，每次現身後台均戴口罩保持低調，ViuTV對他甚為照顧，一直期待提供機會讓他重新出發。
熱衷唱歌的Nathan未放棄歌手夢，通過新開設的IG帳號上傳翻唱片段，試圖以歌聲逐步重建公眾形象。Nathan去年12月開設新IG帳號，分享多條翻唱片段，多半遮掩未正式亮相，首支是陳奕迅的《白玫瑰》，但每段點擊量僅約500，僅《全民造星V》兄弟田曜誠（Tsoul）及ROVER成員卓金樂（Kim）追蹤支持，而追蹤名單有陳蕾，卻未見緋聞女友Day。
網民反應兩極
不少網民對魏念恩的復出感到驚訝，有人留言表示：「娛樂圈就是要有話題，魏念恩有新聞自然有人留意。」亦有網民認為：「有前科都可以再出發，ViuTV真係好包容。」但亦有人持相反意見，質疑藝人形象是否應該更嚴格把關。
花姐曾力撐Nathan：應該支持有Potential嘅，而唔係加腳去踩佢
2023年7月在《全民造星5》總決賽其中一個焦點絕對是Nathan魏念恩的退選，事源他被傳媒爆出在比賽期間不斷向問前女友借錢，花姐（黃慧君）在Show後接受傳媒時也有回應這件事情…
花姐接受傳媒訪問時問到Nathan突然退賽一事，「我真係唔知，我唔係負責簽佢個個。」不過花姐也想在這件事情作出一些回應，她說：「我覺得呢件事係Nathan自己嘅事，究竟件事係點我哋都唔知道全部，但係我好希望大家，你哋好（傳媒）、觀眾好、網民好，都畀一個空間佢。」
花姐在訪問中繼續力撐Nathan，「我覺得佢依家嘅壓力係大家想像唔到依家面對嘅壓力有幾大，我哋係呢行嘅，應該支持有Potential嘅，而唔係加腳去踩佢。」
花姐當Nathan係朋友 但話唔太熟
花姐表示以朋友立場身份是支持Nathan的，「我雖然唔係同佢好熟，但我好想打電話支持佢。但我唔方便問佢私人嘢咁多，隨時打畀我。如果佢唔講我唔會主動問，始終係人哋私事。同埋我覺得佢會講自然會講，我諗佢依家心情唔係我哋想像到。」
最後花姐認為Nathan退賽是一個可惜的決定：「我覺得可惜嘅，但係都可能應該要咁做。」
Nathan魏念恩被爆視身故女友「人肉提款機」
Nathan 魏念恩被爆出他在比賽期間不斷向問前女友借錢，有傳媒報道指Nathan向前女友Jessie提出分手後，不但與女方保持聯絡，期間更多次向女方借錢，金額由幾百到一千元不等，總額高達幾千元。雖然女方每次都有求必應，但Nathan卻多次以工作忙碌為由，拒絕與女方見面。