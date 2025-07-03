Nathan魏念恩鋪路復出 1舉動疑獲ViuTV關照 前女友風波後被全城鬧爆

魏念恩（Nathan）自從參加ViuTV《全民造星V》後，一直備受網民關注。早前他因為涉及與前女友的感情糾紛，甚至傳出前女友輕生風波，更被指疑似「偷食」一度成為娛樂圈熱話。近日有報道指他低調復出，竟再度獲得ViuTV關照，令不少網民議論紛紛。