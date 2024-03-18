Nathan魏念恩輕生風波已獲救送院 花姐曾開腔盼大眾手下留情

ViuTV選秀節目《全民造星V》的參賽者魏念恩（Nathan）自從前女友去年不幸墮樓身亡後，魏念恩便被外界冠上了「渣男」的不名譽稱號。而今，他與COLLAR成員許軼（Day）的緋聞又再次將他推上了風口浪尖。魏念恩在今日凌晨時份於IG發帖文，透露輕生念頭，幸最終獲救送院。