Nathan魏念恩輕生風波已獲救送院 花姐曾開腔盼大眾手下留情
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ViuTV選秀節目《全民造星V》的參賽者魏念恩（Nathan）自從前女友去年不幸墮樓身亡後，魏念恩便被外界冠上了「渣男」的不名譽稱號。而今，他與COLLAR成員許軼（Day）的緋聞又再次將他推上了風口浪尖。魏念恩在今日凌晨時份於IG發帖文，透露輕生念頭，幸最終獲救送院。
深夜IG發文透露想輕生
在這一系列的壓力之下，魏念恩在今日凌晨時份於IG發帖文，透露了他想輕生的念頭。他用黑底白字寫下了這樣的話語：「好多感覺，釋放唔到，對唔住所有野，再見世界。」這讓粉絲和公眾都感到極度擔憂。
危站海邊欲輕生 深井海韻臺發現獲救
不久後，有媒體報導在深井發生了一起企圖自殺案，有人報警稱友人欲輕生。消防接報後在油麻地一帶進行了搜索，最終深井海韻臺對開海面一帶搜查，最終發現男子站在海韻臺對開海邊，發現該名男子。他未有受傷，並已被送往醫院接受治療。有消息指出，該名男子正是魏念恩。
花姐曾盼大眾對Nathan留手：「希望佢喺呢行發展」
花姐接受傳媒訪問時問到Nathan突然退賽一事，「我真係唔知，我唔係負責簽佢個個。」不過花姐也想在這件事情作出一些回應，她說：「我覺得呢件事係Nathan自己嘅事，究竟件事係點我哋都唔知道全部，但係我好希望大家，你哋好（傳媒）、觀眾好、網民好，都畀一個空間佢。」
花姐在訪問中繼續力撐Nathan，「我覺得佢依家嘅壓力係大家想像唔到依家面對嘅壓力有幾大，我哋係呢行嘅，應該支持有Potential嘅，而唔係加腳去踩佢。」
被爆出與COLLAR成員許軼秘戀
COLLAR人氣成員許軼（Day） 被爆出與《造星V》被指為渣男的Nathan魏念恩秘戀，在社交媒體上掀起一陣軒然大波！大批網民湧入Day IG留言好心提醒：一聽到嗌BB記得即刻收埋個銀包！
防止自殺求助熱線
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撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
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圖片來源：IG@nathanael_ngai、東方新地、IG@6y_day