NBA長腿美女名媛金兜兜！超強背景起底 與「大帝」勒邦占士觀賽

唔少人都希望去睇一次現場NBA比賽，座位愈前當然愈正！有一位華裔美女坐在湖人隊的球星「大帝」勒邦占士（LeBron James）身旁合影的照片再次在網上瘋傳，對於呢位靚女身份都表示好奇，原來背景超猛料！

