NBA長腿美女名媛金兜兜！超強背景起底 與「大帝」勒邦占士觀賽
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唔少人都希望去睇一次現場NBA比賽，座位愈前當然愈正！有一位華裔美女坐在湖人隊的球星「大帝」勒邦占士（LeBron James）身旁合影的照片再次在網上瘋傳，對於呢位靚女身份都表示好奇，原來背景超猛料！
華裔美女頻繁現身NBA球場
NBA比賽頭排位置要價USD 1,000美金以上，熱門球賽甚至有錢也未必買到。而NBA球場經常出現一名坐在第一排觀賽的華裔美女常客，她不僅與詹姆斯等眾多大咖球星和歌手名人合影，而且以她冷豔的外表和修長的美腿吸引了眾人的關注。她的一系列照片更在網路上廣為流傳。
這位華裔美女簡直是NBA比賽頭排常客！
年僅24歲金兜兜 18歲獲紐西蘭華裔小姐的冠軍
經網友們揭曉後，這位神秘美女原來是中國網紅「金兜兜」，原籍北京。她年僅24歲，身高達175公分，擁有成熟又美麗的外表。更令人驚艷的是，她出生於紐西蘭，在18歲時即獲得紐西蘭華裔小姐的冠軍，現為一名模特兒，甚至曾登上美國紐約時代廣場的大螢幕。
熱愛籃球放棄高薪工作！做過運動節目的主持人
從金兜兜在社群平台上的活動可以看出，她來自富裕家庭，生活奢侈，經常國際旅遊，結交眾多名人。她對運動的熱愛顯而易見，她熱愛籃球的程度甚至放棄高薪工作！所以她經常坐在NBA球賽的最前排觀賽，還擔任過運動節目的主持人。她的英文流利，對球類運動的熱情贏得了廣泛的喜愛和高度關注。然而，金兜兜頻繁曝光、知名度迅速攀升，也讓外界猜測她可能是要成為華裔社會中的頂尖名媛之一。
一齊睇金兜兜靚相，IG：chrissyjinn
圖片來源：ig＠chrissyjinn