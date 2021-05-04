Neway清盤｜Neway卡拉OK被呈請清盤 黃建東喊咁口：地球上我最愛的地方
文：東方新地｜圖： 新傳媒圖庫
卡拉OK員工：4月7日仍未出糧
疫情下，酒吧、卡拉OK等去年底開始被勒令停業，不少人生計受到影響。Neway卡拉OK員工指4月7日仍未出糧，而人事部回覆指「老闆不出糧」。
Neway發言人：4月起所有員工停薪留職，將不會發薪
消息爆出後，Neway發言人提到由本月起所有員工停薪留職，將不會發薪。停薪留職今次近500名員工受影響，有員工提到原來Neway去年12月停業關閉至今，有樓面員工一直只是出半個月薪金，本月7日打簿發現沒有糧出。Neway發言人又指，當時因為仍在停業階段，也沒有員工上班，所以未有逐一通知員工。
Neway官網顯示：全線Neway及CEO分店將暫停營業至4月14日
另外，Neway官網顯示，為配合政府防疫規例，全線Neway及CEO分店將暫停營業至4月14日。去年3月出現卡拉OK群組爆發，因此被納入規例需關閉14日。後來政府放寬部分社交距離措施，Neway分店重開，但只提供餐飲服務，暫停提供卡拉OK服務。
Neway卡拉OK被呈請清盤
疫情持續，卡拉OK場所多次被勒令關閉。Neway卡拉OK關聯公司Neway Music Limited，日前遭「香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司」呈請清盤，高院排期進行7月28日進行清盤聆訊。很多人擔心這一代回憶之一的Neway卡拉OK會正式倒閉，想不到今次網民擔心隨時成真。
唱K文化沒落原因－香港人不愛廣東歌
90年代K場百家爭鳴，NICAM、加州紅、TOP ONE、 ENERGY、Big Echo，多間K場讓大家選擇，現時上述公司已執得七七八八。Neway執行董事温國樑曾在報章上提過：「過去五年，Neway的營業額累積減少了約10%。」可見唱K文化開始沒落。
温國樑又指生意減少，除了因為自由行減少、娛樂方式更多元化有關外，當中根本原因是香港人對廣東歌失去熱情。唱片公司也十分看淡歌曲製作的投資回報，影響唱K生意。另外，Party Room的出現，也是影響K場生意的原因，現時的Party Room，除了可以唱K，又加入不少桌上遊戲和配套，比單一K場更吸引。
香港人卡拉OK大事回顧：
Neway－香港首間由卡拉OK開設的唱片及經理人公司 Neway於2000年代成立Neway Star，是香港首間由卡拉OK開設的唱片及經理人公司，首位藝人為王浩信，而HotCha及胡杏兒亦相繼加入Neway Star。
2010年Neway收購加洲紅
Neway於2010年3月7日完成收購加洲紅，作價達九位數字。2010年5月31日，最後一間以加州紅名義經營的分店結業，加州紅正式結束其18年生涯。
2010年底Red Mr加入卡拉OK行業
RedMR紅人派對於2010年12月18日於銅鑼灣皇室堡開設首間分店。
2016年銅鑼灣CEONeway提早一年棄租
2016年，銅鑼灣地標之一CEONeway旗艦店放棄一半舖位，租值最高的地下連1樓舖位推出放租，每月租金叫價210萬元。