Neway清盤｜Neway卡拉OK被呈請清盤 黃建東喊咁口：地球上我最愛的地方

【Neway清盤】新冠肺炎持續，各行業都受到影響，不少公司倒閉。娛樂場所遲遲未能復業，影響極之大。早前有Neway卡拉OK員工向傳媒透露4月7日仍未出糧，Neway發言人當時指，4月起所有員工停薪留職，將不會發薪。今日有消息指Neway卡拉OK被呈請清盤，網民慘叫：「以後冇好K唱啦﹗」，藝人黃建東亦喊咁口話萬般不捨﹗

文：東方新地｜圖： 新傳媒圖庫